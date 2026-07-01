كأس العالم: مبابي وهالاند يخطفان الأضواء، والمكسيك تتفوق على الإكوادور دون عناء #عاجل

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حقق منتخب المكسيك، أحد المضيفين الثلاث لكأس العالم 2026، فوزه الرابع توالياً، بسهولة على الإكوادور 2-0، وبلغ الدور ثُمن النهائي على ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة مكسيكو.

سجّل هدفي المباراة خوليان كينيونيس لاعب القادسية السعودي (في الدقيقة 22) والمخضرم راؤول خيمينيز (31).

وستواجه المكسيك إما جمهورية الكونغو الديمقراطية أو إنجلترا على الملعب عينه الأحد في منافسة على بطاقة ربع النهائي.

وتأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة بسبب عاصفة رعدية، ولم ينزل اللاعبون إلى أرض الملعب للإحماء بسبب اشتداد هطول الأمطار في مكسيكو سيتي.

وسلك المنتخبان مسارين مختلفين للوصول إلى دور الـ32. ففي المجموعة الأولى، حقق المنتخب المكسيكي ثلاثة انتصارات من دون أن تهتز شباكه أمام جنوب أفريقيا (2-0)، وكوريا الجنوبية (1-0)، والتشيك (3-0).

في المقابل، لم يكن مشوار الإكوادور سهلاً، فبعد هزيمة أمام ساحل العاج (0-1) وتعادل مع كوراساو (0-0)، قلب المنتخب الذي كان على وشك الخروج من البطولة، الطاولة بفوزه على ألمانيا (2-1)، ليتأهل كأحد أفضل المنتخبات الثمانية الحاصلة على المركز الثالث.

وقبل نهاية المباراة بلحظات رفع الحكم البطاقة الحمراء في وجه بييرو هينكابيي بسبب وضعه يده على فمه أثناء التحدث إلى لاعب مكسيكي وهو ما بات ينص عليه القانون الجديد (90+5).

وانتهى مشوار الإكوادور في مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم للمرة الثانية، بعد خسارتها في دور الـ16 أمام إنجلترا 0-1 في 25 حزيران/يونيو 2006، في شتوتغارت.

تألق مبابي وهالاند

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في الأثناء، عبرت فرنسا، بقيادة ثلاثي هجومي مرعب، دور الـ32 من كأس العالم، بفوزها السهل على السويد 3-0 في نيوجيرزي، لتضرب موعداً مع الباراغواي، الفائزة على ألمانيا، في دور الـ16 السبت في فيلادلفيا.

وبصم النجم كيليان مبابي على هدفين (في الدقيقتين 45 و74)، رافعاً رصيده إلى ستة أهداف في النسخة الحالية بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، و18 في مجموع مشاركاته، بفارق هدف أيضاً عن ميسي، فيما أضاف برادلي باركولا الثالث (53).

كما رفع مبابي رصيده مع المنتخب إلى 62 هدفاً في 102 مباراة.

قال مبابي أفضل لاعب في المباراة، “كانت بدايتنا متحفظة نوعاً ما، أعتقد أنه كان بإمكاننا دخول المباراة بشكل أفضل، لكننا بعدها اندمجنا في الأجواء. أتيحت لنا فرص كان يمكننا تسجيلها في وقت مبكر، لكن كما تعلمون، هذا جزء من كرة القدم. نجحنا في التسجيل وسيطرنا على المباراة”.

أما مدربه ديدييه ديشان، فشرح “لن أقول إن مباراتنا كانت سهلة، لكن كان لدينا هامش مريح، حتى لو كان بإمكاننا أن نكون أكثر فاعلية في الشوط الأول. لذلك، يجب الاستمتاع بالأمر. نعلم أنه بعد أربعة أيام تنتظرنا مباراة أخرى، لكننا هنا من أجل ذلك، واللاعبون هنا من أجل ذلك”.

وتابع الثلاثي الهجومي الضارب المؤلف من مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليسيه تألقه مع فرنسا الباحثة عن تأهل ثالث توالياً إلى النهائي، بعد لقب 2018 والخسارة في 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وأصبحت فرنسا أول منتخب في تاريخ كأس العالم يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في خمس مباريات متتالية.

هدف في الأنفاس الأخيرة

في غضون ذلك، سجّل إرلينغ هالاند هدفاً قبل أربع دقائق من النهاية ليقود النرويج إلى الفوز 2-1 على ساحل العاج والتأهل للقاء البرازيل الأحد في نيويورك ضمن دور الستة عشر في كأس العالم، وقد حققت بذلك ‌أول فوز لها في أدوار خروج المغلوب في سجل مشاركاتها في البطولة.

وحسم هالاند فوز النرويج عبر هدفه الخامس في البطولة، وذلك بعد أن تقدم زميله أنطونيو نوسا في الدقيقة 39 وتعادل أماد ديالو لساحل العاج في الشوط الثاني.

وقال هالاند، الذي جرت إراحته في المباراة الأخيرة للنرويج في دور المجموعات، التي انتهت بالخسارة 4-1 أمام فرنسا، “هذا جنون. مر 28 عاماً على آخر مرة وصلت فيها النرويج إلى دور 16”.

وأضاف “إنه إنجاز هائل، هذا جنون. من الرائع أن نرى أن هذا يعني الكثير للنرويج بأكملها. أعتقد أن هذا سيغير النرويج إلى الأبد. ⁠أشعر بنوع من التكاتف. من المؤثر رؤية ذلك”.

“مواجهة البرازيل في دور 16 أمر جنوني تماماً، لذا علينا فقط أن نكون سعداء ونقول إن هذه رحلة، إنها مجنونة تماماً”، وفقاً لهالاند.

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