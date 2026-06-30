كأس العالم: هالاند يقود طموح النرويج أمام ساحل العاج، ومبابي ورفاقه على موعد مع اختبار السويد #عاجل

كأس العالم: هالاند يقود طموح النرويج أمام ساحل العاج، ومبابي ورفاقه على موعد مع اختبار السويد

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.