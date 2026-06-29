كأس العالم: مواجهة مثيرة بين البرازيل واليابان، وألمانيا تواجه باراغواي وعينها على بطاقة دور الـ16 #عاجل

كأس العالم: مواجهة مثيرة بين البرازيل واليابان، وألمانيا تواجه باراغواي وعينها على بطاقة دور الـ16

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