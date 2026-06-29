ما الذي يكشفه أرشيف الأخبار عن أعظم أباطرة الهند المغولية وأكثرهم إثارة للجدل؟ #عاجل

Heritage Images via Getty Images أورنغزيب، الذي يظهر محمولاً على محفة في هذه اللوحة التي تعود إلى عام 1775، هو الإمبراطور المغولي الذي لا يزال عهده من أكثر العهود إثارةً للجدل والنقاش في تاريخ الهند

بينما كانت أوروبا تبتكر الصحف، كانت الهند المغولية تمتلك شبكتها الخاصة لنقل الأخبار.

فابتداءً من أواخر القرن السادس عشر، كانت جيوش من الكتبة والوكلاء والسكرتارية تُعِد “الأخبارات”، وهي تقارير إخبارية موجزة تتناول دسائس البلاط، والحملات العسكرية، والتعيينات، والشؤون المالية، وحتى الشائعات.

وكُتبت هذه التقارير باللغة الفارسية على أوراق هشة وبخطوط سريعة، وشكّلت شبكة المعلومات للإمبراطورية المغولية، فكانت في آنٍ واحد تقارير استخباراتية، ومنشورات رسمية، ونشرات إخبارية.

وكانت مئات، وربما الآلاف، من هذه التقارير تُتداول يومياً بين البلاط الإمبراطوري ومقرات الحكم الإقليمية، ما ساعد على توحيد إمبراطورية بلغت سيطرتها في ذروة اتساعها، معظم شبه القارة الهندية ونحو رُبع سكان العالم، وكان كثير منها يُتلى بصوت مرتفع أمام المسؤولين المجتمعين، ناقلاً أخبار البلاط الإمبراطوري إلى أبعد أرجاء الإمبراطورية.

ولعقود طويلة، بقيت عشرات الآلاف من صفحات هذه التقارير والأوامر والسجلات الإدارية محفوظة في المكتبات ودور المحفوظات في أنحاء الهند وبريطانيا، وكان المؤرخون يعلمون بوجودها، لكن قلة منهم تجرأت على التعمق في دراستها.

أما المؤرخ منيس دي فاروقي، من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، فقد أمضى ما يقرب من عقدين من الزمن في القيام بذلك.

Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland صفحات من “الأخبارات” وهي تقارير إخبارية في العصر المغولي، مكتوبة بخط اليد باللغة الفارسية

ابتداءً من عام 2007، انكب الباحث على دراسة “أخباراتِ دربارِ مُعَلّى” (نشرات البلاط الرفيع)، وهي مجموعة ضخمة محفوظة في أرشيفات عبر الهند وبريطانيا.

عمل على أكثر من 6500 صفحة في المكتبة الوطنية في كالكوتا، متتبعاً الأمراء والجنرالات ورجال البلاط والنساء الملكيات والغلمان الإمبراطوريين وغيرهم عبر عشرات الآلاف من السجلات والتدوينات.

وتمخّض هذا الجهد عن عمل تاريخي مرتقب يتناول سيرة “أورنغزيب” (المعروف أيضاً باسمه الإمبراطوري عالمكير) وإمبراطورية المغول في أواخر القرن السابع عشر. ولا يقدّم هذا العمل صورة جديدة لحاكم المغول الأكثر إثارة للجدل في الهند فحسب، بل يمنح أيضاً لمحة نادرة عن كيفية عمل إحدى أعظم إمبراطوريات العالم في بدايات العصر الحديث.

وقد نجت تقارير الأخبار المغولية في 4 مجموعات معروفة على الأقل، في لندن وبكانير وسيتاماو وكالكوتا، رغم أن المؤرخين يشتبهون في وجود مجموعات أخرى في حوزة جهات خاصة.

وقد حُفظت إحدى المجموعات في حزم داخل القبو البارد والجاف في حصن جايبور، وفي أوائل القرن التاسع عشر، استعار جيمس تود، وهو مسؤول في شركة الهند الشرقية ومهتم بالآثار، عدداً كبيراً من هذه التقارير ولم يُعِدْها عندما غادر إلى بريطانيا عام 1823، ثم أهدى لاحقاً المجموعة إلى مكتبة الجمعية الآسيوية الملكية.

أما أغنى مجموعة، الموجودة في المكتبة الوطنية في كالكوتا، فتتكون من 21 مجلداً مخصصة لعهد أورنغزيب، الذي حكم إمبراطورية المغول من 1658 إلى 1707 وكان آخر أباطرتها التوسعيين العظام، وكانت هذه المجلدات جزءًا من المكتبة الشخصية للمؤرخ الهندي الرائد السير جادونات سركار، وهو أبرز من كتب سيرة أورنغزيب.

للوهلة الأولى، تبدو معظم هذه المواد رتيبة ومملة للغاية، فهي تتضمن تعيينات، ونزاعات، وتحركات عسكرية، وهدايا، وأخباراً عن الأمراض، وتفاصيل إدارية لا حصر لها، ومع ذلك، فإن هذه التقارير مجتمعة تشكل مادة نادرة، إذ تُمثّل سجلاً متصلاً، إلى حد كبير، لإمبراطورية تراقب نفسها وتوثق أحداثها، حسبما يرى الباحث فاروقي.

وصحيح أن التغطية الأرشيفية للعقدين الأولين من حكم “أورنغزيب” تتسم بكونها متقطعة وغير مكتملة، إلا أن حجم المواد المتبقية التي تعود للفترة من أوائل ثمانينيات القرن السابع عشر فصاعداً يُعد استثنائياً، إذ يتيح الاطلاع على تدفق شبه يومي للتقارير على مدى سنوات طويلة متصلة، وبالمحصلة، فهي تُسلط الضوء على نحو ثلث فترة حكم الإمبراطور التي امتدت لما يقرب من نصف قرن.

BBC أمضى المؤرخ منيس فاروقي عقدين في دراسة تقارير الأخبار المغولية

لقد كرس فاروقي جزءًا كبيراً من حياته الأكاديمية للبحث في عالم المغول المتأخر في أواخر القرن السابع عشر، ففي ذلك الوقت كانت الإمبراطورية في أوج قوتها، لكنها كانت أيضاً تقترب من حالة تراجع ستفتح في النهاية الطريق أمام الحكم البريطاني.

وقد منحتْه الأخبارات طريقة جديدة لرؤية ذلك العالم، إذ قال لي فاروقي: “كل تجربتي في العمل مع وثائق الأخبار كانت سلسلة من لحظات الاكتشاف المدهش، فهي لا تتوقف عن إبهاري بكثافة النظام المعلوماتي في ذلك الزمن”.

وكانت التقارير الإخبارية التي درسها فاروقي قد كُتبت لصالح راجا (حاكم) جايبور، ومن المرجح أن مئات النبلاء والأمراء والمسؤولين الآخرين كانوا يتلقون تقارير مشابهة من الوكلاء المنتشرين عبر أنحاء الإمبراطورية، ما شكّل إحدى أكثر شبكات المعلومات تطوراً في العالم الحديث المبكر.

يقول فاروقي: “أشعر بذهول شديد حين أتأمل تلك المنظومة التي أثمرت عن هذا القدر الهائل من جمع المعرفة وتبادلها”.

ويشير الحجم الهائل للمعلومات إلى أن الدولة المغولية، وفق معايير ما قبل العصر الحديث، كانت تمتلك فهماً متطوراً بشكل لافت لإمبراطوريتها الواسعة.

ويرى فاروقي أن قدرة الدولة على التصرف بناءً على تلك المعلومات كانت متفاوتة، إلا أن نطاق تأثيرها طال حياة عشرات الملايين من البشر، تارةً نحو الأفضل وتارةً أخرى نحو الأسوأ.

ومرة تلو الأخرى، كانت هذه التقارير تنسف الافتراضات المسبقة لدى فاروقي.

إذ يذكر أنه لم يعثر إلا على أدلة شحيحة تدعم فكرة عمليات التحول الديني الجماعي التي طالما ارتبطت بعهد بلاط أورنغزيب، كما تبين أن “الحريم” الإمبراطوري وطبقة الغلمان كانوا يتمتعون بنفوذ سياسي يفوق بكثير كل التوقعات.

وبدا الإمبراطور أقل انعزالاً وصرامةً مما كان يُعتقد، كما احتوت التقارير على إشارات عدائية أقل بكثير مما توقعه فاروقي تجاه جماعات مثل السيخ، وهو ما يتناقض مع الرواية التاريخية الراسخة لدى السيخ، والتي تعود إلى عام 1711، والتي تحمّل أورنغزيب مسؤولية اضطهاد قادتهم الروحيين ومجتمعهم.

ولم تكن بعض الاكتشافات وليدة حقائق مذهلة ومفاجئة، بل جاءت نتيجة لتكرار ورود المعلومات.

فقد لاحظ فاروقي تكرار اسم “زينة النساء”، ابنة أورنغزيب، مراراً وتكراراً في تلك النشرات الإخبارية، ورغم أن المؤرخين كانوا على دراية بوجودها، إلا أن ما كُتب عن دورها في البلاط كان شحيحاً للغاية، ومع ذلك، كان اسمها يبرز بوضوح صفحةً تلو الأخرى في تلك السجلات.

AFP via Getty Images تُحفظ أغنى مجموعة باقية من تقارير أخبار المغول في المكتبة الوطنية في كالكوتا

وفي غضون أسابيع، أدرك فاروقي أن هذه لم تكن شخصية ملكية ثانوية، فقد كانت زينة النساء فاعلاً سياسياً قوياً و”دعامة سياسية ذات نفوذ استثنائي وأهمية كبيرة” لأبيها الذي كان يتقدم في السن ويعاني من هشاشة سياسية في أواخر حياته.

وبدأ فاروقي بتسجيل كل ذِكر لاسمها، وسرعان ما أصبحت تبرز بشكل واضح في روايته عن حريم المغول، فكان كل اكتشاف يفرض إعادة تفكير.

ويقول فاروقي: “العديد من القصص التي كنت أرويها لنفسي منذ تسعينيات القرن الماضي حين سمعت لأول مرة عن الأخبارات كانت تحتاج إلى إعادة نظر”، ويضيف أن هذه الوثائق أتاحت فرصة لإعادة تقييم ليس فقط أورنغزيب، بل الإمبراطورية المغولية نفسها.

لكن، لماذا أحجم المؤرخون إلى حد كبير عن التعامل مع سجلات “الأخبارات”؟

يقول فاروقي إنه يتفهم هذا التردد، ففي بداية مسيرته المهنية، قضى 7 أسابيع محبطة في محاولة التعامل مع أرشيف مغولي ضخم آخر قبل أن يقرر التخلي عنه، وقد جعلته تلك التجربة حذراً من التعامل مع المجموعات الأرشيفية الكبيرة وغير المفهرسة لما يقرب من عقد من الزمان.

وقد شكلت سجلات “الأخبارات” تحدياً مماثلاً.

ويقول: “البحث عن أي شيء فيها يشبه البحث عن إبرة في كومة قش”، فمع غياب الفهرس ووجود عشرات الآلاف من الإدخالات، يتطلب الأرشيف صبراً وقدرة على التحمل واستعداداً لقراءة صفحة بعد صفحة بحثاً عن الأنماط والمعلومات ذات الصلة.

Universal Images Group via Getty Images تُسلط التقارير الإخبارية الضوء على نحو ثلث فترة حكم الإمبراطور أورنغزيب التي امتدت لما يقرب من نصف قرن

ويرى فاروقي أن أحد الأسباب التي تجعل أورنغزيب يثير جدلاً متجدداً باستمرار هو الوفرة الهائلة للمواد التاريخية المتعلقة به.

ففي حين أن السجلات والأدلة التي خلّفها أباطرة المغول الأوائل تُعد شحيحة نسبياً، نجد أن الوثائق المتعلقة بعهد أورنغزيب تتوافر بغزارة مذهلة، إذ تشمل الأرشيفات الإدارية، والمراسلات الخاصة، وتواريخ المناطق، وكتب التراجم والسير، والشعر، ووثائق الشركات التجارية الأوروبية، وكتابات الرحالة.

وبالنسبة لفاروقي، كانت سجلات “الأخبارات” (التقارير الإخبارية اليومية) مصدراً لا غنى عنه، لكنها لا تمثل سوى جزء من أرشيف أضخم بكثير لا يزال، بشكل مثير للدهشة، غير مستغل بالقدر الكافي، ويقول في هذا الصدد: “يمكن تأليف عشرات الكتب، إن لم يكن أكثر، استناداً إلى كل تلك المواد المتاحة التي تنتظر مؤرخين شغوفين ومقدامين لاستكشافها والاستفادة منها”.

وعندما اطلع فاروقي لأول مرة على هذه المجموعة في كالكوتا، لم يكن يدرك تماماً حجم ما ينتظره.

ويتذكر قائلاً: “بمجرد أن قلّبت الصفحة الأولى من المجلد الأول، أدركت أي مورد استثنائي تمثله هذه المجموعة؛ فقد لمحت على الفور مسارات سردية وقصصاً ظلت مهملة لفترة طويلة أو لم يُلتفت إليها إلا نادراً”.

ويشير إلى أن كتابه لا يتناول سوى جزء يسير منها.

ويضيف: “لا يزال هناك الكثير والكثير غيرها بانتظار من يستكشفها من الباحثين الآخرين”.

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