الولايات المتحدة وإيران تعتزمان وقف الضربات واستئناف المحادثات، ولبنان تحت النار رغم الاتفاق الإطاري مع إسرائيل

Reuters عناصر في الدفاع المدني في البحرين داخل مبنى سكني تعرض، بحسب وزارة الداخلية البحرينية، لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية، في مدينة المحرق في 28 يونيو/حزيران 2026

قال مسؤول أمريكي الأحد، إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف أحدث موجة من الأعمال القتالية في الخليج، واستئناف المحادثات بشأن نزاعهما بشأن مضيق هرمز، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف “من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم. وسيوقف الطرفان الضربات مؤقتاً وسيسمح للسفن بالإبحار بحرية”، في إشارة إلى مذكرة التفاهم المكونة من 14 بنداً التي تم الاتفاق عليها في 17 يونيو/ حزيران، والتي بموجبها يُعاد فتح المضيق أمام حركة الملاحة.

وذكر موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤول أمريكي كبير، أن المحادثات ستستأنف، الثلاثاء، في قطر.

ويأتي ذلك، فيما توالت الضربات والاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الرابع على التوالي، رغم اتفاق الطرفين في وقت سابق من الشهر الجاري على إنهاء الحرب.

واستهدفت إيران قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، الأحد، رداً على تهديد أطلقه الرئيس دونالد ترامب “بمحو القيادة الإيرانية” إذا هي لم تلتزم بالاتفاق المؤقت بينهما.

وكان الجيش الأمريكي أعلن ضرب إيران مجدداً، بعد ساعات من تعرّض ناقلة ترفع علم بنما للاستهداف بمسيّرة إيرانية في مضيق هرمز.

وسُمع دوي انفجارات في مدينة سيريك جنوب شرقي إيران، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الإيراني دون أن يكشف عن تفاصيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الضربات الأمريكية قد انتهكت وقف إطلاق النار وإن ذلك كفيل بأن يؤدي إلى “وقف لكل العمليات الدبلوماسية”.

وأكد مسؤول أمريكي استهداف إيران لمنشآت أمريكية، دون تفاصيل بشأن الأضرار الناجمة عن هذا الاستهداف.

وقالت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني إن القواعد الأمريكية في المنطقة “ستشهد جحيماً في الأيام المقبلة”.

وفي غضون ساعات، دوّت صفارات الإنذار للمرة الثانية في البحرين، حيث قالت السلطات إن هجوماً إيرانياً دمّر مبنى سكنياً في منطقة مُحرّق أقصى شمالي المملكة، دون الحديث عن وقوع إصابات.

وناشدت المنامة مجلس الأمن الدولي عقْد جلسة طارئة لمحاسبة إيران.

وقال الجيش الكويتي إنه تصدّى لصاروخين بالستيين، دون وقوع أضرار أو إصابات.

أيضاً، قالت قطر إن أحد مواطنيها لقي حتفه متأثراً بجراح ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة.

وتهدّد هذه الهجمات بتقويض جهود إعادة فتح مضيق هرمز بموجب مذكرة التفاهم التي وقّعتْها الولايات المتحدة وإيران.

كما تضيف ضغوطاً على اتفاق السلام المبدئي، جنباً إلى جنب مع القتال المستمر على الجبهة اللبنانية، فضلاً عن الاختلافات بشأن عمليات التفتيش النووية.

ومع ذلك، أظهر كل من ترامب وإيران – على مدى أكثر من شهرين منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مطلع أبريل/نيسان الماضي – إشارات تدلّ على رغبة الطرفين في الإبقاء على أي اقتتال “قيد السيطرة”.

ولم تحُلْ تلك المناوشات المتبادَلة دون توقيع مذكرة تفاهم تستهدف إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وكان من المتوقع أن تُستأنف المفاوضات بين واشنطن وطهران في عطلة نهاية الأسبوع الجاري في سويسرا، لولا تجدّد القتال بين الطرفين، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية عن مُصادر مُطّلعة.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بعد تبادل ‌الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أبرز هشاشة الاتفاق ⁠المؤقت بينهما لإنهاء الحرب وأدى مجدداً إلى تباطؤ حركة شحن النفط في مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 ‌سنتاً ⁠بما يعادل 0.69 بالمئة إلى 72.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:04 ⁠بتوقيت غرينتش، في حين سجل خام غرب ⁠تكساس الوسيط الأمريكي 69.96 دولار للبرميل، ⁠بارتفاع 73 سنتاً أو 1.05 بالمئة.

سيطرة “منفردة” على المضيق

وقال الحرس الثوري الإيراني إن “الضربات الأمريكية العشوائية على مدينة سيريك لن تُرخي قبضتنا على مضيق هرمز، لكن ضرباتنا للمنتهِكين تُذكّر بقيّة السُفن بطريق المرور الواضح”.

EPA عباس عراقجي يدعو إلى عدم التدخل في إدارة إيران لمضيق هرمز

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مسؤولية عودة حركة الملاحة في المضيق إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب تقع على كاهل طهران وحدها، داعياً الآخرين إلى عدم التدخل “في إدارة إيران للمضيق”.

واعتبر مراقبون أن هذه التصريحات هي من أوضح التصريحات التي أطلقها مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى بشأن السيطرة “المنفردة” على المضيق بمقتضى الاتفاق الأمريكي – وهو ما يتناقض مع التصريحات الأمريكية بأن الاتفاق لا يمنح إيران سيطرةً على المضيق.

وتسعى واشنطن إلى الترويج لمسارٍ جنوبي بمحاذاة الساحل العُماني، بينما طهران – التي تسعى إلى فرض رسوم على استخدام المضيق – ترغب في أن تستخدم السفن مساراً شمالياً عبر مياهها وتحت سيطرتها.

و”تتخوف إيران من استرخاء قبضتها على المضيق مع كل سفينة تتجّه إلى المسار المُحاذي لساحل عُمان”، وفقاً لعلي فائز، مدير برنامج إيران لدى مجموعة الأزمات الدولية – وهي منظمة معنيّة بحلّ النزاعات.

وتتكدس مئات السفن في المضيق، الذي يمرّ عبره خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

استمرار القتال في لبنان رغم الاتفاق الإطاري مع إسرائيل

AFP via Getty Images المدفعية الإسرائيلية تطلق النيران صوب جنوب لبنان في يوم 20 مارس/آذار الماضي

على الجبهة اللبنانية، أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أن قواتهما دمرت نفقاً لحزب الله بطول 200 متر في جنوب لبنان، في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام لبنانية عن تعرض المنطقة لضربات إسرائيلية مع تأكيد حزب الله احتفاظه بحق الرد.

وتأتي الهجمات، بعد يومين من توقيع إسرائيل ولبنان اتفاق إطار في واشنطن بوساطة أمريكية بهدف تمهيد الطريق لإحلال السلام بين الجارين اللذين لا يزالان رسميا في حالة حرب منذ عقود.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بوقوع عدة غارات شملت مدينة النبطية، في حين ذكرت وزارة الصحة أن شخصين أُصيبا جراء انفجار قنبلة صوتية إسرائيلية في الجنوب.

وجاء في البيان المشترك لنتنياهو وكاتس أن “النفق البالغ طوله أكثر من 200 متر وعمقه أكثر من 25 متراً، احتوى على مئات الأسلحة وعدد من فتحات الإطلاق المخصّصة لاستهداف دولة إسرائيل ومدنيّيها”. أضاف البيان “أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة والممثل الأمريكي في لبنان مسبقاً بعملية تدمير البنية التحتية”.

والأحد، أعلنت إسرائيل، قتْل مسلحين قالت إنهم تابعين لحزب الله، وضرْب منصة لإطلاق الصواريخ في النبطية جنوبي البلاد.

وتحدثت إسرائيل عن مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله.

في المقابل، أعلن حزب الله في بيان الأحد أن “المقاومة الإسلامية تؤكد مجدداً أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكاً فاضحاً لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتّى الآن، وأنها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها وتحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها”.

في الأثناء، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في بيان نشرته حركة أمل التي يتزعمها، إن “هذا الاتفاق لن يمضي ولن ينفذ بصيغته الحالية”، مضيفاً أنه اتفاق “إملاءات، وليس اتفاقاً يحفظ حقوق لبنان”.

وإسرائيل ليست طرفاً في اتفاق الولايات المتحدة مع إيران، لكنها في الوقت ذاته وافقت مع لبنان على اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية، يوم الجمعة الماضي.

إلا أن هذا الاتفاق لم يُترجَم على الأرض، في ظلّ إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وفي ظل رفض حزب الله على التخلي عن سلاحه طالما كانت هناك قوات إسرائيلية على أرض لبنانية.

وفي اتفاقها المؤقت مع الولايات المتحدة، تشترط إيران انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف هجماتها في لبنان.

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