تأخر مئات الرحلات الجوية في مطاري هيثرو وغاتويك بسبب العواصف الرعدية

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تأخرت الرحلات الجوية في مطاري هيثرو وغاتويك، في العاصمة البريطانية لندن، لمدة تصل إلى 11 ساعة مع تحول موجة الحر إلى عواصف رعدية.

وتأخرت نحو 900 رحلة جوية من وإلى المطارين الرئيسيين حتى الآن، يوم السبت، وألغيت عشرات الرحلات، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأفادت هيئة مراقبة الحركة الجوية في بريطانيا أنه من المتوقع استمرار التأخيرات لبقية اليوم.

وعبّر بعض المسافرين عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت إحداهن أن ابنتها علقت على متن طائرة تابعة لشركة “إيزي جيت” للطيران في مطار غاتويك، لمدة أربع ساعات قبل إلغاء الرحلة.

وأبلغ مطار غاتويك بي بي سي نيوز أن قيوداً مؤقتة فُرضت على مراقبة الحركة الجوية، بينما اعتذرت شركة “إيزي جيت” عن هذا الاضطراب.

ووفقاً لموقع تتبع الرحلات FlightAware، تأخرت 377 رحلة جوية على الأقل، قادمة إلى مطار هيثرو أو مغادرة منه، يوم السبت، ، بينما تأخرت 399 رحلة أخرى قادمة إلى مطار غاتويك أو مغادرة منه.

وتختلف مدة التأخير للرحلات المتأثرة، لكن لوحة مواعيد الوصول المباشرة في مطار هيثرو تظهر رحلة تابعة للخطوط الجوية البريطانية قادمة من سانتياغو، تشيلي، كان من المقرر أن تهبط في تمام الساعة 10:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي، ولكن من المتوقع الآن ألا تصل حتى الساعة 21:00 من مساء اليوم.

وتظهر خرائط وكالة الطيران الأوروبية، يوروكنترول، أن أشد تأخيرات مراقبة الحركة الجوية تتركز في المجال الجوي بين جنوب شرق إنجلترا وشمال غرب أوروبا، حيث توجد سحب العاصفة حالياً.

ومع ذلك، فإن الرحلات الجوية المتجهة خارج هذه المنطقة تغادر وتصل في مواعيدها المحددة، كما أن المطارات البريطانية الأخرى لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن.

وقالت هيئة مراقبة الحركة الجوية في بريطانيا (NATS) إنه “من المتوقع استمرار اضطرابات الطقس طوال بقية اليوم”، وذلك بعد “توقعات بأحوال جوية سيئة في جميع أنحاء جنوب شرق إنجلترا”.

وتشكلت عواصف رعدية خلال الليل، مصحوبة بأمطار وبرق في أجزاء من بريطانيا، وذلك عقب موجة حر قياسية، حيث سُجلت أعلى درجة حرارة في شهر يونيو/ حزيران على الإطلاق في مقاطعة سوفولك يوم الجمعة، وبلغت 37.3 درجة مئوية.

ويسري تحذير باللون البرتقالي من موجة حر شديدة حتى صباح الأحد، في أجزاء من شرق وجنوب شرق إنجلترا، بينما من المتوقع أن تشتد العاصفة الرعدية في جنوب بريطانيا خلال فترة ما بعد ظهر السبت.

وأفادت يوروكنترول أن “منطقة واسعة من الهواء الساخن غير المستقر” تمتد من شمال إسبانيا إلى جنوب السويد، ومن المرجح أن تشهد المزيد من تشكل السحب الرعدية خلال الليل، مضيفة أن هناك “قدراً كبيراً من عدم اليقين” بشأن زمان ومكان تشكلها.

وتضطر الرحلات الجوية إلى تجنب المنطقة بسبب الظروف الجوية المضطربة، ما يؤثر سلباً على جداول الرحلات.

مسافرون عالقون لساعات

قال المسافر آدم جوزيف، 29 عاماً، لبي بي سي نيوز إنه تقطعت به السبل في مطار البندقية بإيطاليا بدون تكييف هواء، لأن رحلته إلى غاتويك تأخرت أربع ساعات ولا تزال.

كان من المقرر أن يغادر البندقية في تمام الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي متجهاً إلى لندن، لكنه قال إن الطائرة لم تغادر لندن بعد في رحلة الذهاب نحو البندقية.

وقال جوزيف: “كان بإمكاننا البقاء في الفندق لثلاث أو أربع ساعات إضافية”.

ويضيف: “كما قيل لنا إنه حتى في حالة حدوث تأخير لأكثر من أربع ساعات، بسبب قيود مراقبة الحركة الجوية، لن نكون مؤهلين للحصول على تعويض”.

وتابع: “اضطررتُ للتخلي عن مقعدي لعائلة فيها أم حامل. الناس غاضبون للغاية… لم نتلق أي اتصال من الخطوط الجوية البريطانية على الإطلاق”.

واعتذرت شركة الخطوط الجوية البريطانية عمّا حدث، مضيفة: “مثل شركات الطيران الأخرى، اضطررنا لإجراء بعض التعديلات على جدول رحلاتنا اليوم، بسبب قيود مراقبة الحركة الجوية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، التي تؤثر على أجزاء من المجال الجوي البريطاني”.

Getty Images ضربت عواصف رعدية أجزاءً من بريطانيا هذا الأسبوع، كما يظهر هنا فوق بلدة “ويموث” يوم الخميس

وأكد مطار غاتويك تأجيل بعض الرحلات الجوية وإلغاء البعض الآخر، يوم السبت، “بسبب العواصف الرعدية المستمرة”، والقيود المؤقتة على الحركة الجوية.

وينصح مطار هيثرو المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران، قبل السفر.

في غضون ذلك، كتبت إحدى السيدات إلى شركة “إيزي جيت” على موقع إكس صباح السبت: “ابنتي جالسة على متن طائرة في مطار غاتويك منذ 4 ساعات، والآن ألغيتم الرحلة. إنها في عطلة مع إيزي جيت. ماذا عليها أن تفعل؟”

وأعلنت شركة “إيزي جيت” أنه نظراً للعواصف الرعدية التي حدّت من عدد الرحلات القادمة والمغادرة، فقد اضطرت إلى “إلغاء بعض الرحلات من وإلى مطار غاتويك بشكل استباقي”.

وأضافت أنها تقدم للمسافرين خيارات تشمل استرداد الأموال، وإعادة الحجز، وتوفير الإقامة الفندقية والوجبات عند الحاجة.

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