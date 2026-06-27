كأس العالم: مصر إلى الدور الثاني، ووداع عراقي سعودي من الدور الأول #عاجل

Reuters احتفال لاعبي منتخب مصر بهدف محمود صابر في شباك إيران

في اليوم قبل الأخير من الدور الأول، ضمن المنتخب المصري التأهل إلى الدور الـ32 من كأس العالم 2026، ليصبح الفريق العربي الثاني الذي يتجاوز الدور الأول بعد المغرب.

وودعت عشرة منتخبات البطولة، فيما ضمن 28 منتخباً التأهل إلى الدور الثاني، لتبقى أربعة مقاعد تُحسم بشكل نهائي مع نهاية يوم السبت، وهو الأخير في الدور الأول في المونديال الذي يُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مصر تتأهل ثم تتعادل

Reuters صراع بين نجمي إيران ومصر مهدي طارمي ومحمد صلاح

تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني في كأس العالم لكرة القدم عن المجموعة السابعة رفقة بلجيكا.

وهذا أول تأهل لمصر إلى الأدوار الإقصائية، بعد مشاركتها في نسخ 1934 و1990 و2018، وستواجه أستراليا في الدور المقبل.

وتعادل “الفراعنة” 1-1 مع إيران في ختام مبارياته بالمجموعة السابعة، بينما تغلبت بلجيكا 5-1 على نيوزيلندا لتتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن مصر، السبت.

ورفعت مصر، التي تشارك في البطولة للمرة الرابعة وحققت أول انتصاراتها على الإطلاق بفوزها على نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، رصيدها إلى خمس نقاط بينما اكتفت إيران بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، في حين ظلت نيوزيلندا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

ووضع محمود صابر، الذي شارك في البطولة لأول مرة، مصر في المقدمة بعد خمس دقائق عندما تابع تسديدة ارتدت من الحارس الإيراني علي رضا بیرانوند، ليطلق تسديدة قوية بيسراه مرّت بين قدمي الحارس وسكنت الشباك.

وبعدها بست دقائق تسبب المدافع محمد عبد المنعم في ركلة جزاء على مهدي طارمي بخطأ دفاعي لكن مصطفى شوبير تصدى للركلة ببراعة.

وأدرك رامين رضائيان التعادل لإيران، التي تشارك في كأس العالم للمرة السابعة، في الدقيقة 14 عندما تابع تسديدة قوية تصدى لها شوبير.

وسجل شجاع خليل زادة هدفاً قاتلاً في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن ألغاه الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي التسلل.

الرأس الأخضر يصنع المفاجأة، والسعودية تودع

Reuters السعودي فراس البريكان خلال المباراة مع الرأس الأخضر

واصل منتخب الرأس الأخضر كتابة فصول قصته في أول مشاركة له في كأس العالم لكرة القدم، بعدما بلغ الأدوار الإقصائية إثر تعادله مع السعودية 0-0 الجمعة، ليضرب موعداً مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي.

وفرض منتخب الأرخبيل الأطلسي الصغير البالغ عدد سكانه 500 ألف نسمة والواقع في غرب أفريقيا، تعادلاً سلبياً مع السعودية ليضمن المركز الثاني في المجموعة الثامنة، ويتأهل إلى دور الـ32 حيث سيواجه الأرجنتين على ملعب “هارد روك” في ميامي في الثالث من يوليو/تموز.

وكان هذا التعادل الثالث توالياً للرأس الأخضر، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط خلف إسبانيا بطلة أوروبا التي حسمت صدارة المجموعة بفوزها على الأوروغواي 1-0.

وودعت السعودية بنقطتين من ثلاث مباريات، فقال مدربها اليوناني يورغوس دونيس “لم يكن الأداء جيداً، الرحلة بحد ذاتها كانت صعبة لكن جيدة”.

وتابع: “الظروف كانت ضاغطة وهذا ما جعلنا نخسر السيطرة خلال المباريات وألّا يكون لدينا الثقة التي نتمناها”، مؤكداً أن المشكلة في المباريات “كانت في خلق الفرص”، وأن “خط الهجوم لم يقدّم (المأمول)”.

أما الأوروغواي، بطلة العالم مرتين (1930 و1950)، التي فاجأها منتخب الرأس الأخضر بتعادله معها 2-2 الأحد الماضي في الجولة الثانية، ودعت البطولة بعدما اكتفت بنقطتين فقط.

العراق يودع بعد مشاركة مخيبة، وفرنسا تبهر بعرض هجومي

Reuters العراقي أكام هاشم بعد الخسارة بخماسية من السنغال

خطف المنتخب الفرنسي الأضواء بعرض هجومي جديد مميز، بعدما تغلب على النرويج 4-1 ليضمن صدارة المجموعة التاسعة.

وسجل عثمان ديمبيلي، المتوج بالكرة الذهبية، ثلاثية في الشوط الأول، ليواصل منتخب “الزرق” بدايته المثالية بالعلامة الكاملة.

وقبل المباراة، انصبّ الاهتمام على المواجهة المنتظرة بين المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ونظيره النرويجي إرلينغ هالاند.

لكن تلك المواجهة لم ترَ النور بعدما قرر مدرب المنتخب النرويجي إبقاء نجم مانشستر سيتي الإنجليزي على مقاعد البدلاء.

وبدلاً من ذلك، خطف ديمبيلي الأضواء من زميله مبابي، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال أول 32 دقيقة، ممهداً الطريق نحو الفوز ورافعاً رصيده إلى أربعة أهداف في البطولة الحالية بالتساوي مع مبابي وبفارق هدف عن ميسي.

وأضاف زميله في باريس سان جرمان ديزيريه دويه الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

وستلعب فرنسا في دور الـ32 أمام السويد، فيما تواجه النرويج منتخب ساحل العاج.

وضمنت السنغال تأهلها إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، من دون أن تلعب، بعد استفادتها الجمعة من نتيجتي الجولة الأخيرة للمجموعة السابعة.

وبعد فوزها الكبير على العراق الجمعة أيضاً في وقت سابق بخماسية نظيفة، استفادت السنغال من فارق أهداف +2 ليضمن لها مكاناً بين أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث.

وحلت السنغال ثالثة في المجموعة التاسعة بثلاث نقاط، بعد بداية بطيئة شهدت خسارتها أمام فرنسا 1-3 ثم النرويج 2-3.

وقال الأسترالي غراهام أرنولد مدرب العراق بعد توديع فريقه رسمياً بثلاث خسارات في مشاركته الثانية بعد 1986 “كان الأمر صعباً للغاية اليوم بعد بطاقة الطرد المبكرة. عندما ترتكب الأخطاء التي ارتكبناها، فإنك تُعاقَب في كأس العالم. لقد وقعنا في مجموعة صعبة جداً هنا. قدمنا أداء جيداً في مباراتين من أصل ثلاث”.

تابع “كانت رحلة ممتعة، وآمل أن يعود اللاعبون إلى بلادهم وهم يحملون تجارب وخبرات جيدة. تعلموا الآن ما يتطلبه الأمر للعب أمام هذا النوع من اللاعبين. كان المشجعون صاخبين للغاية وقدموا دعماً هائلاً. نحن فخورون جداً لأننا منحناهم هذه الفرصة للاستمتاع بكأس العالم”.

المتأهلون والمودعون

في ما يأتي قائمة بالمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، وتلك التي أُقصيت من المنافسة، حتى يوم الجمعة:

المتأهلون:

المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب أفريقيا

المجموعة الثانية: سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا، الباراغواي

المجموعة الخامسة: ألمانيا، ساحل العاج، الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويد

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر

المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر

المجموعة التاسعة: فرنسا، النرويج، السنغال

المجموعة العاشرة: الأرجنتين

المجموعة الحادية عشرة: كولومبيا، البرتغال

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا، غانا

أقصيت من المنافسة:

تشيكيا، قطر، هايتي، تركيا، كوراساو، تونس، الأردن، بنما، العراق، الأوروغواي، السعودية، نيوزيلندا.

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