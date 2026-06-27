وفاة أم أثناء إنقاذ طفلتها في زلزال فنزويلا #عاجل

Instagram أفادت التقارير بأن الأم توفيت أثناء إنقاذ ابنتها

لقيت أم فنزويلية مصرعها أثناء إنقاذ طفلتها، خلال الزلزالين اللذين ضربا البلاد مؤخراً، وفقاً للاعب كرة القدم الفنزويلي هيكتور بيلو، ووسائل الإعلام المحلية.

كتب بيلو على حسابه في إنستغرام أن “حبيبته الغالية”، التي ذكرت وسائل الإعلام الفنزويلية أنها زوجته أندريا، أنقذت حياة طفلتهما الصغيرة خلال الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد.

وكتب بيلو في منشوره: “سأروي لها قصة كيف أنقذتِها يا حبيبتي، وكيف ضحيتِ بحياتك من أجل ابنتنا، وكيف كنت امرأة شجاعة لم تتخلّي عنها أبداً، حتى وأنت تلفظين أنفاسك الأخيرة”.

ويواصل رجال الإنقاذ البحث بين الأنقاض للعثور على ناجين، بعد الزلزالين اللذين ضربا العاصمة كاراكاس، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 920 شخصاً وإصابة أكثر من 3000 آخرين.

وفي سلسلة منشورات، قال بيلو إنه سافر إلى كاراكاس حيث ترقد ابنته في المستشفى.

وكتب في منشور له مساء الجمعة: “ابنتي وعمتها بخير، ولن تغادرا المستشفى اليوم، فهما لا تزالان هناك. شكراً جزيلاً لكم على دعمكم لي في هذا المصاب الشديد”.

وفي منشور آخر على إنستغرام، كتب بيلو: “كيف أشرح لابنتك أنك ضحيتِ بحياتك لإنقاذها، وأنني لم أكن موجوداً لأفعل شيئاً؟ كيف أشرح ذلك؟ امنحيني القوة الآن”.

كما نشرت منظمة “كومانا دي كامبيونيس” المحلية، وهي منظمة إعلامية رياضية فنزويلية، نبأ وفاتها.

وقالت: “يؤسفنا أن نعلن العثور على جثة شريكة لاعب كرة القدم هيكتور بيلو، كيكي، تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي ضرب البلاد”.

لكن الطفلة نجت من انهيار المبنى الذي كانت تسكنه العائلة بأكملها.

كما أفادت قناة “يونيفيجن” الإخبارية الأمريكية الناطقة باللغة الإسبانية بوفاة زوجة بيلو.

Instagram كتب هيكتور بيلو في رثاء له أنه تُرك وحيداً مع طفلته

وتتوالى التقارير عن المزيد من الوفيات جراء الزلزالين، ويتم التعرف على هويات الضحايا، بينما لا يزال الكثيرون في عداد المفقودين بعد وقوع الكارثة يوم الأربعاء.

وكان من بين القتلى لاعبان لكرة القدم، وفقاً لنادييهما والاتحاد الفنزويلي لكرة القدم.

وأعلن نادي كاراكاس لكرة القدم أن لاعبه تحت 18 عاماً، رازان سيجا، قد لقي حتفه مع أفراد عائلته في منزلهم في منطقة “لا غوايرا”.

وقال النادي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “سترافقنا فرحته وتفانيه وروحه الرياضية في كل خطوة يخطوها النادي”.

وكتب نادي سان أغوستين الرياضي، ومقره كاراكاس، على حسابه في إنستغرام أن اللاعب فيكتور بالاسيوس ترك بصمة لا تُمحى في أكاديمية النادي. وأضاف البيان: “لا توجد كلمات كافية للتعبير عن ألمنا لرحيله”.

كما أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم نبأ وفاته، مشيراً إلى أنه لعب أيضاً في صفوف نادي “ماريتيمو دي لا غوايرا”.

في غضون ذلك، قالت ملكة جمال فنزويلا السابقة، جيزيل رييس، في منشور على إنستغرام، إن والدتها توفيت بعد أن تسبب الزلزالان المتزامنان في انهيار منزلها في لا غوايرا “بشكل كامل”.

وأوضحت رييس أن والدتها، التي لم تذكر اسمها، توفيت إثر نوبة قلبية ناجمة عن صدمة الزلزالين. وقد نقلت الخبر الممرضة التي كانت ترعاها والتي تم إنقاذها.

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