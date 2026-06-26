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كأس العالم: العراق يودع المونديال بخسارة ثالثة قاسية أمام السنغال 0-5
- العراق يودع كأس العالم بخسارة ثالثة قاسية أمام السنغال 0-5
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كأس العالم: العراق يودع المونديال بخسارة ثالثة قاسية أمام السنغال 0-5
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