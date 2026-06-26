 

 

BBC News
BBC

كأس العالم: العراق يودع المونديال بخسارة ثالثة قاسية أمام السنغال 0-5

Published: 3 days ago
  • العراق يودع كأس العالم بخسارة ثالثة قاسية أمام السنغال 0-5
  • السنغالي باب غايي يحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام العراق
  • فرنسا تتصدر مجموعتها بفوزها على النرويج 4-1 منها هاتريك لديمبيلي
  • ما هي المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 32؟
  • ما هي المنتخبات التي ودعت نهائيات كأس العالم رسمياً؟
  • بطولة كأس العالم 2026 تحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة
  • مدرب العراق أرنولد يقول إن مستقبله سيتحدد “بعد كأس العالم”
  • كأس العالم 2026 تحطم الرقم القياسي لحضور الجماهير متجاوزة نسخة 1994
  • كل ما تريد معرفته عن نظام بطولة كأس العالم الأوسع تاريخياً
  • كأس العالم 2026: جدول المباريات
  • مواعيد مباريات الفرق العربية في كأس العالم

كأس العالم: العراق يودع المونديال بخسارة ثالثة قاسية أمام السنغال 0-5

كأس العالم: العراق يودع المونديال بخسارة ثالثة قاسية أمام السنغال 0-5

BBC Arabic

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 3 days ago
زر الذهاب إلى الأعلى