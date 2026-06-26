غارات أمريكية على إيران بعد هجوم على سفينة في مضيق هرمز

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شنّ الجيش الأمريكي غارات على أهداف إيرانية بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بـ”انتهاك أحمق” للهدنة عقب هجومٍ على سفينة شحن في مضيق هرمز.

ولم تُسجّل أي إصابات عندما استُهدفت السفينة بطائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه يوم الخميس، وهو الحادث الذي استدعى إجلاءً مُخططًا لأكثر من 11 ألف بحار من المنطقة.

ورداً على ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الجمعة أنها استهدفت منشآت تخزين صواريخ وطائرات مسيّرة ومواقع رادار ساحلية.

وقبل لحظات من الإعلان عن الغارات، قال الرئيس ترامب “سترون” رداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الهجوم الإيراني.

وفي قوت سابق من يوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن “إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه باتجاه سفن كانت تعبر مضيق هرمز”، مؤكداً أن إحدى الطائرات أصابت سطح سفينة شحن كبيرة، ما تسبب في أضرار مادية دون أن يمنعها من مواصلة رحلتها.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشال”، أن القوات الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أخرى، معتبراً أن الهجوم يمثل “انتهاكاً أخرق” لاتفاق وقف إطلاق النار.

ولم تصدر السلطات الإيرانية تعليقاً فورياً على تصريحات ترامب.

هذا ونفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم، التقارير التي تحدثت عن وجود خط اتصال مباشر بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، واصفاً تلك المزاعم بأنها “كذبة كاملة”.

ونقلت وكالة “نور نيوز” عن المتحدث قوله إن “مضيق هرمز أرض إيرانية ولا علاقة للولايات المتحدة به”، مؤكداً رفض طهران لما وصفه بالمزاعم المتعلقة بوجود آلية اتصال مباشرة مع واشنطن بشأن المضيق.

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