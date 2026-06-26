كأس العالم: هولندا تفوز على تونس 3-1 وتتأهل إلى دور الـ32 #عاجل

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أنهى منتخب تونس مشاركته في كأس العالم 2026 بشكل مخيب للآمال، الجمعة، بعدما تلقى هزيمته الثالثة توالياً في دور المجموعات، وهذه المرة أمام منتخب هولندا المتصدر بنتيجة 3-1 بينما حسمت اليابان المركز الثاني في المجموعة السادسة بتعادلها 1-1 مع السويد.

وقبل المباراة، طالب المدرب الفرنسي هيرفي رينار لاعبيه بإظهار الفخر والكبرياء في آخر مبارياتهم، بعدما ودعوا البطولة مبكراً.

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غير أن المنتخب التونسي، الذي خسر 5-1 في مباراته الأولى أمام السويد، ما أدى إلى إقالة مدربه السابق صبري لموشي وتعيين رينار لإنقاذ الموقف لكنه تجرع هزيمة ثانية بنتيجة 4-0 أمام اليابان، تلقى اليوم خسارة قاسية أخرى أمام هولندا.

وأجرى رينار أربعة تغييرات على التشكيلة التي استهلت الخسارة أمام اليابان، فشارك بن محمد أمين حميدة وراني خضيرة وحازم المستوري واسماعيل الغربي، بدلاً من عمر الرقيق وسيباستيان تونيكتي وديلان برون والياس سعد.

في المقابل، أجرى رونالد كومان تغييراً واحداً على التشكيلة التي فازت على السويد، فشارك المدافع نايثن آكيه بدلا من ميكي فان دي فين.

Reuters

وتأخر المنتخب التونسي بهدفين في الدقائق السبع الأولى من مباراة اليوم، بعدما سجل إلياس السخيري هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة، إثر فشله في التعامل مع عرضية من الجهة اليمنى أرسلها دينزل دمفريس.

وأضاف برايان بروبي الهدف الثاني لهولندا بعد أربع دقائق أخرى، من مسافة قريبة، مستغلاً ركلة حرة نفذها تيجاني ريندرز من الجهة اليمنى، قابلها فيرجيل فان دايك برأسه لتصل إلى بروبي الذي أودعها الشباك.

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وكان بإمكان هولندا إنهاء الشوط الأول بنتيجة أكبر، لولا تألق حارس تونس أيمن دحمان الذي تصدى لعدة فرص خطيرة.

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وقلص حازم المستوري الفارق لتونس في الدقيقة 54 بضربة رأس إثر ركلة ركنية، لكن يان بول فان هيكي أعاد الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث لهولندا في الدقيقة 62 بضربة رأس بعد ركلة ركنية أخفق أنيس بن سليمان في التعامل معها ليكملها برأسه أيضاً في الشباك.

وكادت هولندا أن تضيف الهدف الرابع، لكن العارضة تصدت لتسديدة ريندرز من داخل منطقة الجزاء.

وسدد حنبعل المجبري كرة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 76، أبعدها حارس هولندا ببراعة.

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وفي المباراة الأخرى وضع دايزن مايدا اليابان في المقدمة في الدقيقة 56، قبل أن يعادل أنتوني إيلانجا النتيجة للسويد في الدقيقة 62.

وتتصدر هولندا المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، تليها اليابان بخمس نقاط، ثم السويد في المركز الثالث بأربع نقاط، بينما تقبع تونس في ذيل الترتيب دون أي نقطة، رغم مشوارها القوي في التصفيات التي لم تستقبل خلالها أي هدف.

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