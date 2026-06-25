هل ترغب في الشعور بسعادة أكبر في العمل؟ إليك السر #عاجل

BBC شملت الدراسة 11 ألف موظف أمريكي يعملون في وظائف مكتبية، ملأوا استبيانات حول عاداتهم الحركية اليومية

لا شك في أن جزءاً كبيراً من حياتك العملية يتطلب الجلوس لفترات طويلة، سواء كان الأمر يتعلق بالرد على رسائل البريد الإلكتروني أو إجراء مكالمات عبر برنامج (تيمز).

هذا لا يمنع من أن تعلم أن الجلوس عادةٌ تضر بصحتك. ويقول الخبراء إن الجلوس لفترات طويلة قد يزيد من خطر زيادة الوزن والإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

ربما لا تعلم عدد المرات التي عليك أن تنهض فيها وتتحرك مع الحفاظ على إنتاجك في العمل؛ وربما تتساءل: ما هو التوازن الأمثل؟

إليك الإجابة؛ فوفقاً لدراسة أجرتها جامعة كولومبيا نُشرت هذا الأسبوع في المجلة البريطانية للطب الرياضي، فإن أخذ استراحة لمدة خمس دقائق كل ساعة هو أفضل وأسهل طريقة لتعزيز الصحة دون التأثير على الكفاءة.

زيادة الإنتاج والانتباه وتحسين المزاج

إن معظم البالغين يقضون الآن ثلاثة أرباع يومهم في وضعية الجلوس، بحسب كيث دياز، الباحث الرئيسي في الدراسة المنشورة حديثاً.

وأضاف دياز لبي بي سي نيوز أنه على الرغم من صدق النصيحة العامة بـ”التقليل من الجلوس وزيادة الحركة”، إلا أن الناس بحاجة إلى معرفة المقدار المناسب.

وقال دياز: “الجميل في الأمر هو أن المشي لمدة خمس دقائق كل ساعة كافٍ لتحسين المزاج وتقليل التعب، وهو ما وجده الناس واقعياً وقابلاً للتحقيق”.

وقد شملت الدراسة استطلاع آراء أكثر من 11 ألف موظف أمريكي، معظمهم يعملون في وظائف مكتبية بدوامٍ يستمر من ثماني إلى تسع ساعات يومياً.

خلال الأسبوع الأول، مارسوا روتينهم المعتاد، وأجابوا على استبيانات يومية حول مقدار التعب والمزاج وأداء العمل.

وخلال الأسبوعين التاليين، طُلب منهم الاستراحة للمشي لخمس دقائق كل نصف ساعة، أو كل ساعة، أو كل ساعتين، مع تعبئة استبيانات مماثلة.

وخلُصت الدراسة إلى أن المشي كل نصف ساعة مفيد للمزاج ويقلل التعب، لكنه يُؤثر سلباً على سير العمل اليومي. بينما كان المشي كل ساعتين أفضل من عدم المشي على الإطلاق.

ومع ذلك، فإن الباحثين توصلوا إلى أن المشي لخمس دقائق كل ساعة يُحقق أكبر تحسن ممكن في الإنتاج والانتباه والمزاج.

ويقول دياز إن الجلوس لساعات طويلة عادة يصعب التخلص منها، إذ شعر العديد من الموظفين المشاركين في الدراسة بالقلق حيال رأي رؤسائهم أو زملائهم في فترات استراحتهم.

وأضاف دياز: “على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير منطقي، إلا أن فترات الراحة التي تتضمن الحركة تُحسّن أداء العمل؛ فهي تُحسّن الوظائف التنفيذية والانتباه والذاكرة، وتساعد على الشعور بمزيد من الاسترخاء والنشاط”.

وأوضح أن المشي نشاط غير مكلف، ولا يستلزم التوقف عن العمل، مشيراً إلى إمكان عقد اجتماعات أثناء المشي، أو التمشي أثناء إجراء المكالمات الهاتفية، سواء في الهواء الطلق أو بالتجول في أرجاء المكتب.

وقد رحّبت إميلي ماكغراث، كبيرة ممرضات القلب في مؤسسة القلب البريطانية، بنتائج البحث، قائلةً إن “إضافة بعض الحركة البسيطة تُحسّن الصحة العامة”.

ومع ذلك، فقد حذّرت قائلةً: “اعتمدت الدراسة على بيانات يوفرها المشاركون أنفسهم، وكانت قصيرة الأجل، لذا يلزم إجراء أبحاث أطول لتأكيد تأثيرها في صحة القلب”.

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