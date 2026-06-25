قطر تودع المونديال بخسارتها أمام البوسنة والهرسك، والمغرب يتأهل لدور 32 بفوز مثير على هايتي #عاجل

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ودّعت قطر مونديال 2026، الأربعاء، بخسارتها 1-3 أمام البوسنة والهرسك في مدينة سياتل، فيما فازت سويسرا على كندا إحدى الدول المضيفة 2-1 في فانكوفر وتأهلتا سويا إلى دور الـ32 عن المجموعة الثانية.

وأنهت قطر مشاركتها المونديالية الثانية، بعد استضافتها نسخة 2022، برصيد نقطة واحدة، خلف البوسنة والهرسك (4) التي ارتفعت حظوظها بالتأهل إلى دور الـ32 كأحد أفضل ثمانية منتخبات تتأهل من المركز الثالث، فيما تصدرت سويسرا (7) المجموعة على حساب كندا (4) التي حلت ثانية بفارق الأهداف عن البوسنة.

قطر في المونديال للمرة الثانية على التوالي

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وسجل للبوسنة كل من كريم علايبيغوفيتش (29)، محمود أبو ندى (34 بالخطأ في مرماه) والبديل إرمين مهميتش 80) فيما سجل حسن الهيدوس هدف قطر الوحيد (42).

وكانت قطر حققت أول نقطة لها في المونديال بتعادلها مع سويسرا 1-1 في الجولة الافتتاحية، بعد خسارة مبارياتها الثلاث في 2022، لكنها تلقت خسارة فادحة أمام كندا 0-6 في الثانية.

“نعتذر من الجماهير”

ولم يتمكن “العنابي” من إنهاء صيامه عن الانتصارات في سلسلة وصلت إلى تسع مباريات، وتحديدا منذ الفوز الأخير على الإمارات 2-1 في التصفيات المونديالية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وقال قائد قطر حسن الهيدوس لقناة بي إن سبورتس “دخلنا المباراة للفوز، واليوم المنتخب قدم أفضل مباراة في الدور الأول لكن هذا ليس كافيا. نعتذر من الجماهير في الملعب وفي الدوحة”.

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بدوره، قال المدرب الإسباني لقطر خولن لوبيتيغي “لم تكن البداية جيدة إذ افتتحوا التسجيل ولديهم أبرز الأجنحة في الأندية الأوروبية. في الشوط الثاني استحوذنا على الكرة وأظهرنا أننا نتحلى بما يكفي من الروح التنافسية وهذا ما ساعدنا على تسجيل الهدف، وأتيحت فرصتان أو أكثر لم نترجمها”.

تابع “الهدف الثالث كان ناجما عن الفرصة الوحيدة التي أتيحت لهم. هيمنا على مجريات الشوط الثاني، ربما كان يتوجب علنيا أن نسرّع من نسق الهجمات”.

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على ملعب لومن فيلد في سياتل، وبعد دقيقة من صافرة البداية، أبعد الحارس محمود أبو ندى تسديدة إرم الدين ديميروفيتش، ومن بعدها بدقيقة ثانية تصدى لتصويبة إيفان شونييتش إلى ركنية.

لكن المحاولات البوسنية استمرت حتى عجز أبو ندى في التصدي لتصويبة رائعة من كريم علايبيغوفيتش بعد مجهود على حافة المنطقة.

بعدها بخمس دقائق، خادعت تسديدة القائد إدين دجيكو التي تغيّر مسارها بعدما حولّها سلطان البريك نحو مرماه بالخطأ، الحارس القطري الذي حاول إبعادها بكفّه وهزّت شباكه.

وكاد دجيكو ينهي الأمور بعدما انسّل المدافعين وسدد كرة قوية ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.

لكن الهيدوس قلّص الفارق وأبقى “العنابي” في الأجواء بتسديدة قريبة إثر عرضية إدميلسون جونيور.

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وأهدر بيدرو ميغيل فرصة معادلة النتيجة مرتين، الأولى بتسديدة زاحفة قوية ارتدت من القائم الأيمن، والثانية من اللعبة عينها حين وصلته الكرة مجددا وتسرّع بتسديدها فوق المرمى.

وجرّب الجناح أكرم عفيف بتسديدة هزّت الشباك الجانبية، ردّ عليه البديل مهميتش بتسديدة بعيدة فوق المرمى، لكنه عاد بمحاولة قريبة جرّب الحارس القطري إبعادها بكفّه بعدما تغيّر مسارها، لكنها دخلت مرماه.

وأصبح مهميتش ثامن أصغر لاعب يسجل هدفا في النهائيات بعمر 18 عاما و276 يوما.

هدف قد يكون مهما في حسابات التأهل بعدما أصبح فارق الأهداف في رصيد منتخب بلاده (-1)، علما أن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث من المجموعات الـ12 تتأهل إلى دور الـ32.

المغرب يقلب الطاولة على هايتي

سجل أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري هدفين في الشوط الأول وأضاف سفيان رحيمي وياسين جسيم هدفين متأخرين في الشوط الثاني ليحقق المغرب فوزاً مثيراً 4-2 على هايتي في وقت مبكر من يوم الخميس ويتأهل من المجموعة الثالثة إلى دور 32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم برفقة البرازيل التي حسمت تأهلها من صدارة المجموعة بالفوز 3-0 على اسكتلندا.

وكان المغرب والبرازيل اقتربا بالفعل بشكل كبير من حسم التأهل بعد أن حصد كل منهما أربع نقاط خلال أول مباراتين، وخاض كل منهما مباراته في الجولة الثالثة بهدف حسم التأهل وانتزاع الصدارة.

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وفازت البرازيل بصدارة المجموعة برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام المغرب بينما تجمد رصيد اسكتلندا عند ثلاث نقاط وستنتظر على أمل التأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات 12.

وفوجئ منتخب المغرب، الذي أحرز المركز الرابع في كأس العالم 2022، بأداء حماسي من منتخب هايتي، الذي كان أول الفرق التي تأكد خروجها من البطولة الحالية، إذ استعرضت إصراراً كبيراً على كتابة نهاية مميزة لمشوارها في البطولة.

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وتقدمت هايتي مرتين خلال الشوط الأول عبر هدف عكسي لحارس المغرب ياسين بونو لدى محاولته التصدي لتسديدة من ليني جوزيف، وهدف آخر سجله ويلسون إيزيدور بتسديدة صاروخية.

وتعادل المغرب في المرتين عبر هدفين سجلهما أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري، قبل أن يحسم المباراة في الشوط الثاني، إذ سجل رحيمي هدفاً في الدقيقة 78، بعد أقل من ثماني دقائق من مشاركته من مقاعد البدلاء، ثم صنع هدفاً سجله البديل الآخر جسيم في الدقيقة 89.

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