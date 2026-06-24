 

 

BBC News
BBC

كأس العالم: البوسنة والهرسك تتقدم على قطر 2-1 #عاجل

Published: dayين ago

كأس العالم: البوسنة والهرسك تتقدم على قطر 2-1

كأس العالم: البوسنة والهرسك تتقدم على قطر 2-1 #عاجل

BBC Arabic

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: dayين ago
زر الذهاب إلى الأعلى