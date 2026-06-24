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كأس العالم: البوسنة والهرسك تتقدم على قطر 2-1 #عاجل
- قطر تسجل الهدف الأول عبر حسن الهيدوس بالدقيقة 42
- البوسنة والهرسك تعزز تقدمها على قطر بهدف عكسي 34
- البوسنة والهرسك تسجل هدف التقدم على قطر بالدقيقة 29
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كأس العالم: البوسنة والهرسك تتقدم على قطر 2-1
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