حالة طوارئ مناخية في أوروبا، فماذا عن صيف البلاد العربية؟

PA Media حالات غرق وإغلاق مدارس وإعلان حالة طوارئ في مناطق مختلفة في أوروبا مع بداية صيف صعبة

يستقبل البريطانيون فصل الصيف على وقْع تحذيرات بارتفاع الحرارة بشكل غير مسبوق، لتصل إلى 35 درجة مئوية.

وفي حين تسجّل بريطانيا أصعب يوم في شهر يونيو/حزيران على مستوى درجات الحرارة، أُعلن عن عشرات حالات الوفاة في أنحاء أوروبا تأثُراً بموجة الحرّ.

وشهدت فرنسا وبلجيكا وألمانيا حالات غرق بسبب السباحة في أماكن غير مسموح بها أو غير مراقبة، في محاولة للهرب من الحرارة المرتفعة.

وصدرت تقارير عن موسم صيف حارّ هذا العام في أكثر من دولة عربية وأوروبية، لكنّ يبدو أنّ هذه الأخبار والتوقعات قد تتحول إلى أمر مألوف مع التغير المناخي الذي يشهده العالم.

وأصدرت الأمم المتحدة تقريراً يشير إلى أن درجات الحرارة ستبقى على معدلاتها القياسية أو شبه القياسية من 2026 إلى 2030.

وأشارت إلى أن الحرارة قد تسجل أرقاماً قياسية جديدة تتخطى تلك التي سُجلت في 2024 – الأكثر ارتفاعاً حتى اليوم – خلال عام واحد في الفترة الممتدة حتى 2030.

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كما حذّرت الأمم المتحدة في بداية يونيو/حزيران من اشتداد ظاهرة النينيو الجوية الطبيعية في الأسابيع المقبلة واستمرارها لما تبقى من عام 2026، ما قد يؤدي إلى المزيد من الأحوال الجوية المتطرفة في مختلف أنحاء العالم، ومن ارتفاع درجات الحرارة على كوكب يعاني من ضغوط نتيجة التغير المناخي.

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، إلى أن أشهر الصيف الثلاث من يونيو/حزيران حتى أغسطس/آب ستسجّل درجات حرارة مرتفعة في معظم أنحاء العالم.

وفي الوقت الذي ستشهد خلاله دولٌ في أوروبا على سبيل المثال تتميز تقليدياً بمناخ بارد أو معتدل في الصيف – ارتفاعاً في درجات الحرارة، سيزيد الشعور بالحرّ في البلاد التي تشهد في الأساس فصول صيف شديدة الحرارة والرطوبة مثل الدول الخليجية ودول شمال أفريقيا.

فما هي توقعات طقس فصل الصيف هذا العام؟

حالة طوارئ في أوروبا

في ساعات الصباح الأولى، شهدت مناطق مختلفة من بريطانيا ارتفاعاً سريعاً في درجات الحرارة في اليوم الذي تصنفه الأرصاد الجوية المحلية أشد أيام يونيو/حزيران حرارة.

وقبل أن يستفيقوا ليواجهوا يوماً حارّاً، قضى البريطانيون ليلة من العواصف الرعدية، وأفاد مكتب الأرصاد الجوية عن رصد 29 ألف ومضة برق.

وأصدرت توجيهات إلى المدارس لتوخي الحذر والالتزام بتوصيات من شأنها حماية الطلاب من تداعيات الموجة.

ولجأت بعض المدارس إلى إقفال جزئي.

لكن فرنسا اتخذت إجراءات أكثر حزماً بإغلاق المدارس في بعض المناطق ووقف حركة القطارات، مع تسجيل رقم قياسي تاريخي ليل أمس، لأعلى درجات الحرارة الليلية والتي بلغت 21.6 درجة مئوية.

وأعلن رئيس الورزاء الفرنسي سباستيان لوكورنو عن غرق أربعين شخصاً، أغلبهم من الشباب، أثناء السباحة بحثاً عن ملاذ من الحرارة الشديدة.

وكانت فرنسا قد أعلنت عن بداية الصيف في وقت مبكر من هذا العام بعد أن سجّلت درجات الحرارة في فصل الربيع ونهاية مايو/أيار أرقاماً غير مسبوقة أيضاً.

وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية “ميتيو – فرانس” سجّلت درجات الحرارة في مايو/أيار أرقاماً غير مسبوقة في تاريخ الدولة، بعد تسجيلها في أكثر من 350 منطقة مختلفة. وقد تخطت في بعض المناطق 37 درجة مئوية.

ووصلت هذه الموجة إلى فرنسا وإسبانيا السبت وتستمر حتى الثلاثاء، وهي ناتجة عن تدفق كتل الهواء الدافئ من أفريقيا في ما يعرف بظاهرة “القبة الحرارية”.

وتستقبل ألمانيا أيضاً موجة الحر وسط تقارير مماثلة عن حالات غرق وتحذيرات من احتمال حدوث حرائق في الغابات.

وتتوقع الأرصاد الجوية الألمانية أن تبلغ درجة الحرارة يوم الجمعة 40 درجة مئوية. هذا الرقم متوقع أن تشهده إسبانيا أيضاً حتى نهاية الأسبوع.

وتوقعت “ميتيو – فرانس” أن تشهد أوروبا في المستقبل المزيد من موجات الحرارة المماثلة، بوتيرة أسرع وأشدّ وفي أوقات مبكرة من العام.

كما غرق قاصران يبلغان 17 عاماً الثلاثاء، أثناء السباحة في بحيرة اصطناعية في شرق بلجيكا، إذ تشهد البلاد موجة حر خانقة، وفق ما أعلنت النيابة العامة في لييج.

ووقعت الحادثة بعد ظهر الثلاثاء، عندما حاولت مجموعة من خمسة شبان تحدي حظر السباحة في “البحيرة الزرقاء”، وهي خزان مائي شُكّل في محجر مهجور في سبريمون. ولم يتمكن اثنان منهم من العودة إلى البرّ.

Getty Images أغلب الدول العربية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف فوق المعدل الطبيعي.

المنطقة العربية: توقعات تتخطى 50 درجة مئوية

ذكر تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنّ مناطق شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وشرق آسيا ستشهد بدورها ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي ما بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.

وصدر تقريرٌ مشابهٌ عن مركز “أبيك Apec” للمناخ، في بداية العام يؤكد أن ظاهرة النينيو ستفاقم درجات الحرارة في أنحاء متفرقة من العالم بما في ذلك الشرق الأوسط.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية العامة في مصر ما يؤكد تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بشأن ارتفاع معدل الحرارة في مصر هذا الصيف فوق المعدل الطبيعي.

وكشفت الدكتورة منار غانم، من المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد في مقابلة مع قناة محلية أنّ مصر ستشهد عدة موجات حرّ في أشهُر الصيف الثلاث، دون التمكن من تحديد موعدها بدقة نتيجة التغيرات المناخية. وأضافت أن بعضها قد يستمر أسبوعاً أو أكثر.

ولفتت غانم وفق ما نقل موقع “بوابة الأهرام”، إلى أنّ الكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية مروراً بالبحر المتوسط، تحمل كميات كبيرة من بخار المياه، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، وبالتالي يزيد ارتفاع نسب الرطوبة من الشعور بالحرارة.

ستشهد دول الخليج بدورها درجات حرارة قد تفوق الـ50 درجة مئوية في بعض المناطق هذا الصيف وفق ما رصد موقع “طقس العرب” المناخي.

وتوقّع “طقس العرب” أن يتأثر كل من جنوب العراق والكويت وشرق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة المناطق الداخلية والصحراوية منها، بالإضافة إلى سلطنة عُمان، ولا سيما المناطق الداخلية، بموجة حارة طويلة ومرهقة تستمر لعدة أيام متواصلة.

وذكر أن الحرارة في بغداد والعاصمة الكويت ومناطق أخرى قد تتخطى 50 درجة مئوية بعد 20 يونيو/حزيران وفي الأيام الأولى من موسم الصيف.

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