التعادل السلبي يحسم مواجهة إنجلترا وغانا ويضعهما على مشارف التأهل إلى دور الـ32

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تعادلت إنجلترا وغانا 0-0 الثلاثاء في بوسطن، في الجولة الثانية من مونديال 2026 في كرة القدم، فوضعا قدميهما في دور الـ32 بعدما حققا الفوز في الجولة الأولى.

وكانت إنجلترا فازت على كرواتيا 4-2 افتتاحاً، فيما حققت غانا فوزاً بالرمق الأخير على بنما 1-0، فرفعا رصيديهما إلى أربع نقاط في المجموعة الثانية عشرة التي تشهد لاحقاً مواجهة بين كرواتيا وبنما في تورونتو.

ولا تزال إنجلترا، المصنفة رابعة عالمياً، تبحث عن لقب ثان في المونديال بعد الوحيد عام 1966 على أرضها، فيما بلغت غانا، المصنفة 73، ربع نهائي 2010 في أفضل مشوار لها في أربع مشاركات سابقة.

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وأجرى الألماني، توماس توخل، تغييرين على تشكيلة إنجلترا، حيث عوّض جيد سبينس ومارك غيهي كلا من نيكو أورايلي وجون ستونز في الدفاع.

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وشهدت تشكيلة غانا أربعة تعديلات، بينها تغيير في حراسة المرمى مع إشراك بنجامين أساري بدلاً من لورنس أتي-زيغي المصاب.

على ملعب جيليت في بوسطن وأمام 63 ألف متفرج، بدأ توماس بارتي في خط الوسط، ليلعب مباراته الأولى في هذه النسخة، بعد منعه من دخول كندا لخوض المباراة الافتتاحية، على خلفية اتهامات بالاغتصاب في بريطانيا.

كان الشوط الأول محبطاً بالنسبة لإنجلترا، التي واجهت صعوبة في إيجاد ثغرات في صفوف منتخب غانا المنظم والمتماسك تحت قيادة المدرب البرتغالي المحنك كارلوس كيروش.

واقتصرت خطورة “الأسود الثلاثة” على بعض الفرص، حيث سدد ديكلان رايس ركلة حرة فوق المرمى، فيما حُوّلت محاولة لكين إلى خارج الخشبات قبل صافرة نهاية الشوط الأول مباشرة.

Reuters

وهذه أول مباراة في النسخة الحالية تصل إلى الاستراحة من دون أي تسديدة على المرمى.

بسطت إنجلترا سيطرتها على المباراة من دون نجاعة، إذ حصلت على 18 محاولة، 4 منها بين الخشبات مقابل 2 لغانا واحدة منها بين الخشبات.

ومن مرتدة لغانا كاد البديل برينس أدو يفتتح التسجيل، لكن كرته ارتدت من زميله سيمينيو لتحرمه هدف السبق بالدقيقة 79.

وحصلت إنجلترا على أخطر فرصها في الدقيقة 86، عندما لعب البديل نيكو أورايلي رأسية بالعارضة لكن الهداف هاري كين أهدرها عالية جداً فوق العارضة من منتصف المنطقة.

التشكيلتان

إنجلترا: جوردان بيكفورد – إزري كونسا، مارك غيهي، ريس جيمس، جيد سبينس (نيكو أورايلي 65)- ديكلان رايس، إيليوت أندرسون (إيبيريتشي إيزي 74)، جود بيلينغهام (مورغان روجرز 74) – هاري كين، أنتوني غوردون (بوكايو ساكا 65)، نوني مادويكي (ماركوس راشفورد 83)

المدرب: توماس توخل

غانا: بنجامين أساري – جوناس أدجيتي، غيديون منساه، جيروم أوبوكو، مارفين سينايا (كوجو أوبونغ 87) – كايليب ييرينكي، توماس بارتي، كواسي سيبو، أنطوان سيمينيو – جوردان أيو (برينس أدو 66، عبد الرحمن بابا 90+5)، إينياكي ويليامس (عبد الفتاح إسحاقو 66)

المدرب: كارلوس كيروش

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