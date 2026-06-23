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كأس العالم: إنجلترا تواجه غانا لحسم الصدارة والتأهل إلى دور الـ32 #عاجل

Published: day واحد ago

كأس العالم: إنجلترا تواجه غانا لحسم الصدارة والتأهل إلى دور الـ32

كأس العالم: إنجلترا تواجه غانا لحسم الصدارة والتأهل إلى دور الـ32 #عاجل

BBC Arabic

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Published: day واحد ago
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