بودكاست: ما هي السلالة النادرة التي تسببت بالتفشي الأخير لفيروس إيبولا؟

سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من ألف حالة إصابة بفيروس إيبولا، منها 254 حالة وفاة. وتسببت سلالة نادرة من الفيروس تُعرف باسم “بونديبوغيو” بهذا التفشي، وهي سلالة لا يتوفر لها علاج فعّال، أو لقاح للوقاية منها. إستمع:

وتسبب فيروس إيبولا بعدد من التفشيات خلال العقود الأخيرة، اتّسمت بنسب عالية من الوفيات، أبرزها التفشي في غربي إفريقيا بين الأعوام 2014 و 2016، الذي نجم عنه وفاة أكثر من 11 ألف شخص. وبعد وباء كوفيد، ازداد الاهتمام الإعلامي بالفيروسات عموماً، فهل يفسر ذلك تزايد سماعنا عن فيروس إيبولا في السنوات الماضية؟ أم أن الفيروس أصبح يشكل مصدر قلق فعلي للعالم؟

نحاور ضيفنا، الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، الذي يحدثنا أكثر عن فيروس إيبولا وسلالاته وطرق انتقاله، وعن احتمالية توسّع انتشاره خارج القارّة الإفريقية.

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