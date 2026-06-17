ناقلات نفط إيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي، ومخاوف من تأثير الضربات الإسرائيلية ضد لبنان على الاتفاق #عاجل

Anadolu via Getty Images وصلت ناقلة النفط “يونيفرسال وينر”، التي تُوصف بأنها أول سفينة كورية جنوبية تغادر مضيق هرمز، بعد أن ظلت عالقة هناك منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، إلى ميناء أولسان في كوريا الجنوبية.

عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، كما أظهر موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية “تانكر تراكرز” الأربعاء، قبل يومين من توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن لوقف الحرب والشروع في مفاوضات بشأن اتفاق نهائي.

وأشار موقع “تانكر تراكرز” الذي يرصد شحنات النفط ومخزوناته على منصة إكس، إلى انطلاق “أولى صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين”، مستنداً إلى بيانات تتبّع رقمية دعمتها صور الأقمار الصناعية.

https://twitter.com/TankerTrackers/status/2066981795116306873?s=20

من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن تسوية نهائية تتطرّق إلى البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الجمعة في منتجع بورغينستوك الجبلي في سويسرا، في وقت أدت الأنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز إلى تراجع أسعار النفط العالمية.

وبعد ذلك من المفترض أن تنطلق المفاوضات على الاتفاق النهائي مباشرة بعد مراسم التوقيع في سويسرا، لمدة 60 يوماً، للتوصل إلى قرارات متعلقة بمصير برنامج إيران النووي وخطة لرفع العقوبات الاقتصادية الدولية، بحسب مسؤولين.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الثلاثاء نقلاً عن مصادر مطلعة على الاتفاق أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فوراً ببيع النفط والوقود بموجب اتفاق إنهاء الحرب.

وأضافت أن إعفاءً من العقوبات على مبيعات النفط سيدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الاتفاق، ليشمل كذلك خدمات مثل القطاع المصرفي والنقل والتأمين.

وعبّر بعض المحافظين في الولايات المتحدة عن قلقهم حيال اتفاق السلام، وذكرت تقارير أن أعضاءً جمهوريين في مجلس الشيوخ طلبوا نص الاتفاق وإحاطات من إدارة ترامب.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون قوله “دعونا نطّلع عليه (الاتفاق) ونرى ما هو”.

إيران تهدّد بالرد على إسرائيل

AFP via Getty Images تُظهر صورة التُقطت من منطقة مرجعيون الجنوبية دخاناً يتصاعد من حرائق أُفيد بأنها اندلعت في موقع استُهدف بقصف مدفعي إسرائيلي في قرية كفر تبنِت الجنوبية. 15 يونيو/حزيران 2026

ساهمت أسابيع من المحادثات غير المباشرة التي توسطت فيها باكستان وقطر في دفع الجهود نحو اتفاق مؤقت، لكن الطريق باتّجاه التوصل إلى اتفاق شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الغربية ما زال صعباً.

ويؤثر تجدد الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان على التفاؤل حيال إمكانية انتهاء الحرب التي اندلعت مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات في إيران في 28 شباط/فبراير.

ورغم الاتفاق الذي يشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله، شنّت القوات الإسرائيلية الأربعاء غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق ما أورد الإعلام الرسمي البناني.

كما قُتل الثلاثاء أربعة أشخاص بضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت ثلاث سيارات في الجنوب، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صواريخ لحزب الله وردّ عليها بتوجيه ضربات.

من جانبه، قال مقر خاتم الأنبياء، القيادة المركزية للقوات المسلّحة الإيرانية “إذا لم يضع جيش النظام الصهيوني، قاتل الأطفال، حدّاً لأعماله العدوانية في جنوب لبنان، فعليه أن ينتظر ردّاً شديداً من القوات المسلحة الإيرانية القوية”.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول أمريكي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته، أنه بالفعل قد وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جاي دي فانس ونائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي وكبير المفاوضين في الجمهورية الإسلامية محمد باقر قاليباف، على الاتفاق الإطاري إلكترونياً.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه من المرجّح أن تبدأ الجمعة، جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف أن القرارات بشأن القضايا النووية ورفع العقوبات ستُتخذ في الاتفاق النهائي.

وأدى التفاؤل حيال إعادة فتح مضيق هرمز إلى تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي الدولي إلى 78,74 دولاراً في تداولات الأربعاء. ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 75,85 دولاراً للبرميل.

ترامب ينتقد إسرائيل

Getty Images ترامب يصل إلى فندق رويال، في منتجع إيفيان، لحضور قمة قادة مجموعة السبع، في مدينة إيفيان لي بان الفرنسية. 15 يونيو/حزيران 2026.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، أن اتفاقاً مُبرماً مع إيران انتقل إلى “المرحلة الثانية”، مشدداً على أن الهدف الأساسي من مذكرة التفاهم هو ضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.

كما أعرب عن عدم رضاه عن الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان.

وأضاف ترامب خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا: “قُتل كثير من الناس. وليس من الضروري هدم مبنى سكني كامل في كل مرة تبحثون فيها عن شخص ما، لأن هناك الكثير من الناس في تلك المباني، وليس جميعهم من حزب الله”.

ومع ذلك، أشار ترامب إلى أنه يتمتع “بعلاقة رائعة” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه قال ​في الوقت نفسه إن عليه أن يكون “أكثر مسؤولية” بشأن لبنان.

وأضاف “بدوننا، بدون الولايات المتحدة، لما كانت هناك إسرائيل. وبدوني، لما كانت هناك إسرائيل، ‌لأنه ما ⁠من رئيس آخر كان مستعداً لفعل ما فعلته أنا”.

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