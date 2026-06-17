ميسي في كأس العالم مجدداً، فما الأرقام القياسية التي قد يحطمها في مونديال 2026؟

Getty Images ليونيل ميسي يحمل جائزة أفضل لاعب في مونديال 2022، ويضع يده على كأس العالم

بعد أن رفع كأس العالم في قطر وهو يرتدي “البشت” العربي، بدا أن مهمة الأرجنتيني ليونيل ميسي في المونديال انتهت، لكنه على موعد حصد مجموعة من الإنجازات في مونديال 2026 في مشاركته السادسة.

مشاركات ميسي الخمس الماضية بدءاً من مونديال ألمانيا 2006، وصولاً إلى قطر 2022، منحت “البرغوث” فرصة حصد قدر كبير من الأرقام القياسية.

في مونديال 2026 تبدو فرصة “الأسطورة” الأرجنتينية الذي يشارك هذه المرة محرراً من القيود والضغوط، لتعزيز أرقامه القياسية، وكذلك لتحقيق أرقام جديدة يضيفها إلى جعبة إنجازاته الاستثنائية.

الأكثر مشاركة

يعد “البرغوث” الأرجنتيني اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات في المونديال بواقع 26 مباراة بعد أن تجاوز في مونديال قطر رقم الألماني لوثار ماتيوس، وهو رقم سيتحطم مع كل مباراة يخوضها ميسي في مونديال 2026.

أما على صعيد الدقائق، فقد تجاوز ليونيل ميسي حاجز 2217 دقيقة للإيطالي باولو مالديني صاحب الرقم القياسي السابق، ليصل إلى 2314 دقيقة خلال نهائي مونديال قطر، وهو كذلك رقم سيتحطم مع كل دقيقة يخوضها ميسي في مونديال 2026.

AFP via Getty Images الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة منتخب بلاده مع صربيا والجبل الأسود في كأس العالم 2006

ويمتلك ميسي رقماً قياسياً بالمشاركة كقائد في 19 مباراة في كأس العالم، متفوقاً على المكسيكي رافائيل ماركيز (17 مباراة) والأرجنتيني دييغو مارادونا (16 مباراة)، ويستطيع تعزيز هذا الرقم أيضاً.

FIFA via Getty Images الأرجنتيني ليونيل ميسي يرتدي شارة القيادة في المباراة مع اليونان في مونديال 2010

وبعد الإعلان عن اسمه ضمن لائحة الأرجنتين النهائية للمونديال، سيكون ميسي صاحب عدد المشاركات الأكبر في البطولة بواقع سِت مشاركات.

ولن ينفرد ليو بهذا الرقم، لأن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيسجل الرقم ذاته.

اللاعب “الأفضل”

FIFA via Getty Images الأرجنتيني ليونيل ميسي يحمل جائزة أفضل لاعب في مونديال 2014

يُعدّ ميسي اللاعب الوحيد الذي حصد جائزة أفضل لاعب في المونديال لأكثر من مرة، وذلك في مونديالي 2014 و2022.

وميسي ينفرد برقم آخر وهو أكثر عدد انتصارات بجائزة أفضل لاعب في المباراة في بطولة كأس العالم، بواقع 11 مرة.

تسجيل عابر للعقود

ميسي هو اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم في سن المراهقة (تحت العشرين)، والعشرينيات والثلاثينيات، لكنه لن يسجل في الأربعينيات في المونديال المقبل لأنه يبلغ 39 عاماً.

Getty Images الأرجنتيني ليونيل ميسي يقدم تمريرة حاسمة تمر بين قدمي الهولندي ناثان آكي قبل أن تصل إلى ناهويل مولينا الذي وضع الكرة في الشباك في مونديال 2022

وهو اللاعب الوحيد الذي سجل تمريرة حاسمة في خمسة نهائيات لكأس العالم، ويمكنه أن يعزز هذا الرقم إذا أضاف لرصيده تمريرة حاسمة آخرة في مونديال 2026.

وكذلك، هو اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع أدوار كأس العالم، وهي دور المجموعات، ودور ثمن النهائي، وربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي في بطولة كأس عالم واحدة.

أرقام قد يحطمها ليونيل ميسي في مونديال 2026

يمتلك الألماني ميروسلاف كلوزه الرقم القياسي للأهداف برصيد 16 هدفاً، ويمكن لميسي الذي سجل 13 هدفاً أن يمتلك هذا الرقم في المونديال المقبل إذا سجل ثلاثة أهداف على الأقل، بشرط ألا يسبقه لاعب آخر من المنافسين مثل كيليان مبابي (12 هدفاً).

ويشترك بيليه وميسي في الرقم القياسي الخاص بالمساهمة بالأهداف (صناعة + تسجيل) في بطولات كأس العالم برصيد 21 مساهمة، ومع أول مساهمة مقبلة لميسي سينفرد بالرقم.

أما الرقم الخاص بصناعة الأهداف، فيمتلكه الأسطورة البرازيلية بيليه برصيد تسع صناعات، مقابل ثماني صناعات لكل من دييغو مارادونا، وليونيل ميسي.

AFP via Getty Images مدرب الأرجنتين في مونديال 2010 دييغو مارادونا مع ليونيل ميسي خلال مباراة مع كوريا الجنوبية

ويشترك بيليه وميسي في أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الأدوار الإقصائية بواقع سِت تمريرات لكل لاعب.

ويشترك ميسي مع مارادونا في الرقم القياسي الخاص بصناعة أكبر عدد من الفرص في البطولة، بواقع 67 فرصة، ومع أول فرصة يصنعها في المونديال سينفرد بهذا الرقم.

ويحتفظ كلوزه برقم قياسي آخر، وهو أكثر اللاعبين فوزاً في مباريات كأس العالم (17 انتصاراً)، متبوعاً بليونيل ميسي والبرازيلي المعتزل كافو (16 انتصاراً)، وهو رقم في متناول البرغوث لينفرد به أيضاً.

AFP via Getty Images كرة ليونيل ميسي التي سددها من خارج منطقة الجزاء تعانق شبك المكسيك في مونديال 2022

البرازيلي ريفيلينو يمتلك رقماً قياسياً بتسجيله خمسة أهداف في بطولات كأس العالم من خارج منطقة الجزاء، أما ميسي فلديه أربعة أهداف سجلهم ضد البوسنة والهرسك، وإيران، ونيجيريا في عام 2014 والمكسيك في عام 2022.

وإذا وصل ميسي لنهائي مونديال 2026، فسيعادل الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في المباراة النهائية وهو ثلاث مرات الموجود بحوزة البرازيلي كافو (1994، 1998، 2002).

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