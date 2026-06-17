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كأس العالم: النمسا تتقدم على الأردن بهدف نظيف #عاجل

Published: 52 minute ago
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كأس العالم: النمسا تتقدم على الأردن بهدف نظيف

كأس العالم: النمسا تتقدم على الأردن بهدف نظيف #عاجل

BBC Arabic

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Published: 52 minute ago
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