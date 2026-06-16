كأس العالم 2026: العراق يعود بعد غياب طويل

Getty Images احتفال لاعبي منتخب العراق، بالقمصان الخضراء، بالفوز على بوليفيا في المكسيك والتأهل إلى كأس العالم 2026.

في فجر الأول من أبريل/نيسان، اشتعلت شوارع مدن عراقية باحتفالات عارمة، بعد فوز منتخب العراق على بوليفيا 2-1 في المكسيك، وحسمه بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

أنهى الفوز انتظاراً دام أربعة عقود، إذ لم يشارك العراق في نهائيات كأس العالم منذ ظهوره الوحيد في البطولة عام 1986. وخلال تلك السنوات، مرّ البلد بتحولات سياسية وأمنية عميقة، من الحروب والحصار إلى سقوط نظام صدام حسين بعد الغزو الأمريكي البريطاني، ثم سنوات طويلة من الاضطراب الاقتصادي والسياسي والأمني.

ورغم ذلك، بقيت كرة القدم مساحة نادرة للفرح الجماعي. وكانت أبرز لحظات التعافي الرياضي فوز العراق بكأس آسيا عام 2007، بعد تغلبه على السعودية في النهائي، في إنجاز تحول إلى رمز وطني في بلد كان يعيش واحدة من أصعب مراحله.

لكن الطريق إلى كأس العالم 2026 لم يكن سهلاً. فقد خاض المنتخب العراقي تصفيات طويلة وشاقة، قبل أن يحسم تأهله عبر الملحق القاري في مونتيري، ليصبح آخر منتخب يكمل عقد المنتخبات الـ48 المشاركة في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وزادت الظروف الإقليمية من صعوبة المهمة. فقبل مباراة الحسم، أثرت التوترات العسكرية والاضطرابات في حركة الطيران وإغلاقات المجال الجوي على استعدادات المنتخب، ما تسبب في مشكلات لوجستية، بينها تأخير السفر وإصدار التأشيرات، وإرباك خطط المعسكر التدريبي قبل التوجه إلى المكسيك.

ويبدأ العراق مشواره في كأس العالم بمواجهة النرويج في بوسطن/فوكسبورو، في مباراة تقام مساء 16 يونيو/حزيران بالتوقيت الأمريكي، وتوافق الواحدة فجراً من يوم 17 يونيو/حزيران بتوقيت بغداد.

فماذا نعرف عن رحلة العراق إلى النهائيات؟ ومن سيمثل “أسود الرافدين” في عودتهم الأولى إلى كأس العالم منذ 40 عاماً؟

Getty Images حافلة خضراء تقل لاعبي منتخب العراق، تحيط بها الجماهير وأعلام البلاد في شوارع بغداد، خلال الاحتفالات بالتأهل إلى كأس العالم 2026.

الطريق إلى كأس العالم 2026

كانت الدقائق الـ27 الأخيرة قاسية على العراقيين، بعد أن سجل المهاجم أيمن حسين هدف العراق الثاني في مرمى بوليفيا على ملعب مونتيري في المكسيك. فقد ظل التأهل معلقاً حتى صافرة النهاية، في مباراة تابعها المشجعون العرب حتى ساعات الفجر بسبب فارق التوقيت.

والمفارقة أن المكسيك، التي شهدت أول ظهور للعراق في نهائيات كأس العالم عام 1986، كانت أيضاً البلد الذي عاد منه “أسود الرافدين” إلى البطولة بعد غياب دام أربعة عقود.

وانتهت المباراة بفوز العراق على بوليفيا 2-1، ليحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 عبر الملحق العالمي، بعد مشوار طويل خاض خلاله 21 مباراة في التصفيات، وتمسك فيه بالأمل حتى اللحظات الأخيرة.

وقبل بلوغ الملحق العالمي، خاض العراق تصفيات آسيوية شاقة، اختتمها بفوز حاسم على الإمارات في الدور الخامس من الملحق الآسيوي. فقد تعادل ذهاباً 1-1، ثم فاز إياباً في البصرة 2-1، ليتأهل بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وكان العراق قد بدأ مشواره في التصفيات بنتائج قوية مكنته من التقدم إلى الأدوار اللاحقة، قبل أن يتعثر في المرحلة الثالثة، ما أدى إلى رحيل المدرب الإسباني خيسوس كاساس وتعيين الأسترالي غراهام أرنولد في مايو/أيار 2025.

ومع أرنولد، واصل المنتخب العراقي طريقه الصعب. فأخفق في حسم التأهل المباشر بفوارق ضيقة، قبل أن يعبر الإمارات في الملحق الآسيوي، ثم يهزم بوليفيا في المكسيك، ليعود إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986.

Getty Images تشكيلة المنتخب العراقي في مواجهة منتخب المكسيك خلال الدوري الأول من نهائيات 1986

أسود الرافدين في مونديال المكسيك

أقيمت نسخة عام 1986 من كأس العالم في المكسيك، وانتهت بتتويج الأرجنتين باللقب بقيادة نجمها الأسطوري دييغو مارادونا.

ووقع العراق في تلك البطولة ضمن مجموعة ضمت بلجيكا والمكسيك، صاحبة الأرض، وباراغواي.

وكان المنتخب العراقي قد تأهل إلى النهائيات بعد مشوار ناجح في التصفيات الآسيوية، أنهاه بالفوز على سوريا، تحت قيادة المدرب البرازيلي إيفاريستو دي ماسيدو.

لكن مشاركة العراق الأولى في كأس العالم توقفت عند الدور الأول، بعد ثلاث هزائم متتالية أمام باراغواي وبلجيكا والمكسيك.

Getty Images هدف بلجيكا ضد العراق في كأس العالم 1986 من ضربة جزاء

وسجّل العراق هدفاً واحداً في مشاركته الأولى بكأس العالم، حمل توقيع المهاجم أحمد راضي في المباراة الثانية أمام بلجيكا، التي انتهت بخسارة العراق 2-1.

وجاء هدف راضي في الشوط الثاني، بعد دقائق من طرد المدافع العراقي باسل كوركيس، ليبقى حتى اليوم الهدف العراقي الوحيد في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وشهدت المباراة أيضاً تسجيل بلجيكا هدفها الثاني من ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يكمل المنتخب العراقي جزءاً من الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

وفي مقابلة مع موقع “فيفا بلس” التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، قال المهاجم العراقي السابق رحيم حميد، الذي شارك مع المنتخب في نهائيات 1986، إن نتائج المباريات لم تعكس الأداء الذي قدمه الفريق العراقي آنذاك. ووفق فيفا، نال المنتخب أيضاً إشادة مدربه البرازيلي إيفاريستو دي ماسيدو رغم خروجه من الدور الأول.

Getty Images المدير الفني لمنتخب العراق الأسترالي غراهام أرنولد

من هم نجوم العراق في كأس العالم 2026؟

وأعلن المدير الفني لمنتخب العراق، غراهام أرنولد، قائمة من 26 لاعباً للمشاركة في كأس العالم 2026، معتمداً إلى حد كبير على المجموعة التي قادت “أسود الرافدين” إلى النهائيات عبر الملحق العالمي.

وضمت القائمة في حراسة المرمى كلاً من فهد طالب وجلال حسن وأحمد باسل.

وفي خط الدفاع، اختار أرنولد حسين علي، ومناف يونس، وزيد تحسين، وريبين سولاقا، وأكام هاشم، وميرخاس دوسكي، وأحمد يحيى، وزيد إسماعيل، وفرانس بطرس، ومصطفى سعدون.

أما في خط الوسط، فضمت القائمة أمير العماري، وكيفن يعقوب، وزيدان إقبال، وأيمار شير، وإبراهيم بايش، وأحمد قاسم، ويوسف الأمين، وماركو فرج.

ويقود خط الهجوم أيمن حسين، أحد أبرز وجوه المنتخب العراقي، إلى جانب علي الحمادي، وعلي جاسم، وعلي يوسف، ومهند علي.

Getty Images أيمن حسين، هداف المنتخب العراقي أبرز لاعبي خط الهجوم

وأوقعت القرعة العراق في مجموعة صعبة تضم فرنسا، وصيفة بطلة العالم، والسنغال والنرويج. ويستهل المنتخب العراقي مشواره في 16 يونيو/حزيران بمواجهة النرويج في استاد بوسطن، قبل أن يواجه فرنسا في 22 يونيو/حزيران في فيلادلفيا، ثم ينتقل إلى كندا لخوض مباراته الأخيرة في الدور الأول ضد السنغال في استاد تورونتو في 26 يونيو/حزيران.

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