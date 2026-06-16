كأس العالم: التعادل الإيجابي يحسم مواجهتي مصر أمام بلجيكا والسعودية أمام الأوروغواي

Reuters من مواجهة السعودية أمام الأوروغواي

انتزعت السعودية نقطة ثمينة من الأوروغواي بتعادلهما 1-1 الإثنين على ملعب هارد روك في ميامي، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بدور المجموعات في مونديال 2026 لكرة القدم.

وكانت بداية المباراة متوسطة من كلا المنتخبين، قبل أن تفرض الأوروغواي سيطرتها بعد استراحة الترطيب، لكن الحارس محمد العويس أبعد ضربة رأس من فيدريكو فيناس بعد نصف ساعة من اللعب.

واستعادت السعودية إيقاعها، وهددت الأوروغواي من الركلات الركنية التي نُفذت بطريقة رائعة، حتى سجل منها المدافع العمري هدف التقدم في الدقيقة 41.

وبحثت الأوروغواي مع بداية الشوط الثاني عن إدراك التعادل لكن افتقارها للدقة وتألق الحارس العويس حافظ على تقدم السعودية.

لكن الجناح أراوخو كان أسرع من تابع الكرة المرتدة من حارس السعودية بعدما أبعد ضربة رأس قوية من فيناس ليدرك التعادل للمنتخب القادم من أمريكا الجنوبية.

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وتبادل المنتخبان إطلاق التسديدات الخطيرة قرب النهاية بحثاً عن الفوز، إذ سدد سعود عبد الحميد أعلى المرمى بينما أبعد العويس تسديدة فيدريكو بالبيردي لاعب الأوروغواي في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل.

وتلعب السعودية يوم الأحد المقبل ضد إسبانيا، بينما تواجه أوروجواي الرأس الأخضر في اليوم ذاته.

Reuters

التعادل يحسم مواجهة مصر أمام بلجيكا

EPA مدافع المنتخب المصري يحاول قطع الكرة من لوكاكو

انتزع منتخب مصر نقطة مستحقة أمام بلجيكا بتعادلهما 1-1 الاثنين في سياتل، في افتتاح مشوراهما في مونديال 2026 في كرة القدم.

وتقدم المصريون نحو 45 دقيقة عبر إمام عاشور، قبل أن يحرموا بهدف عكسي منتصف الشوط الثاني من تحقيق فوزهم الأول في تاريخ مشاركاتهم في كأس العالم.

وبعد غيابها عن نهائيات 2022، تشارك مصر للمرة الرابعة بعد 1934 و1990 و2018.

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دخلت بتشكيلة ضمت نجمي الهجوم محمد صلاح الذي احتفل يوم المباراة بعيده الرابع والثلاثين ورحل هذا الصيف عن ليفربول الإنجليزي حيث صنع مجده وأسطورته، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ودفع المدرب حسام حسن، أفضل هداف في تاريخ مصر أمام صلاح، بالحارس مصطفى شوبير ولاعب الوسط الهجومي مصطفى عبد الرؤوف الشهير بـ “زيكو” على حساب محمود حسن (تريزيغيه)، بناء على تألق زيكو في وديتي روسيا والبرازيل وتسجيله لهدفين.

Reuters ردة فعل جماهير بلجيكا بعد تقدم مصر بالهدف الأول

في المقابل، كانت بلجيكا المشاركة للمرة الـ15 في النهائيات والتي لم تخسر في آخر 13 مباراة بقيادة المدرب الفرنسي رودي غارسيا، قريبة من خسارة تُذكّر ببداية نسختها الماضية عندما خرجت من دور المجموعات.

وبكّر المصريون بالتسجيل، بعد تمريرة من صلاح إلى إمام عاشور على حافة المنطقة، سددها أرضية قوية لم يترك فيها أي فرصة لحارس ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا.

وبتسجيله هدفه الأول بعد 28 مباراة دولية، بات عاشور رابع لاعب يسجل لمصر في كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح.

في المقابل، وبعد ثوان من دخوله، تدخل العملاق روميلو لوكاكو لعرضية توماس مونييه، فارتدت الكرة من قدم محمد هاني داخل الشباك وأعلنت عن التعادل.

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