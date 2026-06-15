تفاعل واسع على مواقع التواصل مع تصريحات إيلون ماسك حول الشريحة التي “ستجعل الأعمى يُبصر والأخرس يتكلم”

أثار إيلون ماسك، الذي أصبح مؤخراً أغنى رجل في العالم، الجدل بعد تصريحات قال فيها إن شركته ” نيورالينك ” لزراعة شرائح الدماغ، ستتمكن من زرع شريحة في أدمغة البشر ستمنحهم “قوة سيبرانية خارقة”.

وأوضح ماسك أن تلك الشريحة “ستمنح البشر الذين لم يستطيعوا التحدث لسنوات القدرة على التكلم، وستمنح البصر لأولئك الذي فقدوا أعينهم أو العصب البصري، أو حتى أولئك الذين لم يبصروا على الإطلاق”، وستجعل المشلول يمشي.

ووصف ماسك تلك التقنية بأنها تقترب من معجزات السيد المسيح.

وقال: “عندما تصل التكنولوجيا إلى مستوى معجزات المسيح فهذا أمر جيد”.

وما لبثت أن نُشرت تصريحات ماسك، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات مختلفة من المدح والنقد وصولاً إلى التندر والسخرية.

إذ كتب أحد المستخدمين واسمه عماد التركماني، على منصة إكس، قائلاً إن حديث ماسك هذا، “يفتح باباً للتأمل في قدرة الله وتسخيره للعلم…فالعلم سبب، والطبيب سبب، والتقنية سبب، أما الشفاء والنفع والهداية والتوفيق فهي بقدر الله وحده”.

https://twitter.com/EmadALTourkmani/status/2066495040629719354

بينما، تساءل آخرون عما إذا كان الهدف من تقنية هذه الشريحة الإليكترونية “هو خطوة لخدمة الإنسانية أم بداية لعصر السيطرة على العقول”.

https://twitter.com/_eslamE/status/2066507562540003383

واعتبر عبد العزيزي السويد، عبر حسابه على منصة إكس، أن”ما يبشر به إيلون ماسك هو السيطرة والتحكم بالإنسان”.

https://twitter.com/asuwayed/status/2066476579677446338

التندر والسخرية

بينما لما تخل تعليقات البعض من التندر والسخرية. إذا شاركت إحدى المستخدمات، واسمها سحر سليمان عبر منصة إكس، تسجيلاً مصوراً، قيل إنه لامرأة تبلغ من العمر 92 عاماً، تهرب من دار رعاية المسنين متسلقةً بوابة يبلغ ارتفاعها 2.15 متر في 24 ثانية فقط.

وعلقت سليمان، قائلة: “من الممكن أن يكون قد تم تزويدها بشريحة ايلون ماسك الخارقة”.

https://twitter.com/SaharSuliman/status/2066501332442263972

بينما تساءل حساب آخر باسم فيصل سعيد، عما سيحدث إذا اختلف شخص في الرأي مع إيلون ماسك، فهل “سيقنعه بالحجة أم سيقوم “بإعادة ضبط المصنع”، في إشارة إلى الشريحة ذات “القدرات الخارقة” التي أعلن عنها ماسك.

https://twitter.com/Faisal_Said8/status/2066522811385172256

حساب آخر عبر فيسبوك يحمل اسم أحمد أبو الحسن، تساءل على سبيل المزاح عما إذا كانت هناك شريحة تمكن البشر من الطيران لتجنب زحمة المواصلات.

دعوة للتأمل وعواقب خطيرة

في المقابل، أخذ أخرون هذه التصريحات على محمل الجد، ودعا بعضهم إلى التأمل في كلام ماسك.

وكتب إبراهيم بن سعد الكثيري، عبر حسابه على منصة إكس، قائلاً إنه عندما يتحدث شخص مثل إيلون ماسك عن تقنيات مستقبلية، “فأنا لا أستبعدها لمجرد أنها تبدو صعبة أو بعيدة المنال. فالكثير من الإنجازات التي نراها اليوم كانت تُقابل بالسخرية والتشكيك في بداياتها”.

https://twitter.com/ibrahim_s2196/status/2066485787869192541

كما قال حساب باسم “جوتك” على فيسبوك، إن تصريحات ماسك بالنسبة للبعض بمثابة “ثورة طبية ستنقذ ملايين البشر”، وبالنسبة لآخرين تعد” مجرد وعود ضخمة”، متسائلاً عن قدرتها على معالجة الإعاقات.

غير أن الحساب نفسه حذر من إمكانية أن يأتي يوم يصبح فيه هناك فرق بين “إنسان طبيعي وإنسان مُعزز بالتكنولوجيا”.

واعتبر حساب آخر باسم رائد أن “ثروة إيلون ماسك الحقيقية في أفكاره” التي وصفها بأنها “خارج الصندوق”، لأنه يرى أشياء تراها الناس بعيدة، بينما يحاول هو تطويرها “قبل الجميع”.

https://twitter.com/ra2ed_01/status/2066525579000664426

علاقة شركة” نيورالينك” بالشرائح الدماغية

شارك ماسك في تأسيس شركة” نيورالينك” في عام 2016 ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لها.

كما أن الشركة هي إحدى المجموعات العديدة التي تعمل على ربط الجهاز العصبي البشري بالأجهزة.

وقد أطلقت الشركة في السابق تجارب سريرية للأشخاص الذين يعانون من إصابات في الحبل الشوكي، والتصلب الجانبي الضموري، وأمراض أخرى.

كما أعلنت شركة “نيورالينك”(وأحيانًا إيلون ماسك نفسه) عن عدد من عمليات زرع الشرائح الدماغية خلال السنوات الأخيرة. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت الشركة أن لديها 21 مشاركاً في التجارب حول العالم.

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