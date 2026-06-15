تطلعات كبيرة لمنتخب السعودية في كأس العالم 2026 #عاجل

AFP مشجعون سعوديون خلال بطولة كأس العالم في قطر عام 2022

يظهر المنتخب السعودي للمرة السابعة في تاريخه في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما كان الظهور الأول قبل 32 سنة، في المونديال الذي أقيم في الولايات المتحدة أيضاً، ومن وقتها بات ضيفاً شبه دائم على كأس العالم، إلا أنه يطمح في 2026 إلى ما هو أفضل.

الظهور الأول – تاريخ السعودية في كأس العالم

Getty Images لاعبون سعوديون يحتفلون بتسجيل هدف في مرمى فريق المغرب، في بطولة كأس العالم عام 1994

تأهل الأخضر السعودي لكأس العالم لأول مرة في التاريخ في بطولة 1994، ولم يكن يتوقع المتابعون منه الكثير، إلا أن الفريق الذي تأهل لنهائي كأس أمم آسيا في النسخ الثلاث التي سبقت مونديال 1994، استطاع أن يحقق مفاجأة من ناحية الأداء والنتيجة.

افتتح السعوديون مشوارهم في كأس العالم بالخسارة بصعوبة أمام منتخب هولندا، قبل الفوز على المغرب، ثم كانت مواجهة بلجيكا متصدرة المجموعة بفوزين، وفيها فازت السعودية بهدف، لتضمن التأهل للدور الثاني في الظهور التاريخي الأول، ولكنها خسرت أمام السويد التي واصلت مشوارها في البطولة حتى حصلت على المركز الثالث.

ورغم الظهور الأول الناجح، إلا أن منتخب السعودية فشل في تخطي دور المجموعات بعدها في أي نسخة كأس عالم شارك فيها، إذ اكتفى بالخروج من دور المجموعات دون تحقيق أي فوز في النسخ الثلاث التالية، في فرنسا 1998، وكوريا الجنوبية واليابان 2002، وألمانيا 2006، ثم فشل في التأهل للمونديال في نسختي جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014.

عودة المنتخب السعودي لكأس العالم كانت في مونديال روسيا 2018، ثم قطر 2022، وفيهما خرج كذلك من دور المجموعات، إلا أن السعودية استطاعت رغم الخروج أن تحقق فوزاً واحداً في كل نسخة، غاب منذ الفوز على بلجيكا في 1994، وكان ذلك على حساب مصر في 2018، والأرجنتين في 2022.

وللمفارقة فإن السعودية غالباً ما تقع في مجموعة تضم إما فريقاً عربياً، أو فريقاً يتأهل لاحقاً إلى نهائي البطولة، إذ تواجهت في نسخة 1994 مع المغرب، وفي 2006 مع تونس، وفي 2018 مع مصر، بينما وقعت في المجموعة في 1998 مع فرنسا التي توجت باللقب، وفي 2002 مع ألمانيا التي خسرت النهائي، وفي 2022 مع الأرجنتين التي فازت بالبطولة.

مشوار التصفيات – كيف تأهل منتخب السعودية إلى كأس العالم 2026

استطاعت السعودية التأهل لكأس العالم من بوابة الملحق الآسيوي، إذ افتتحت مشوارها في التصفيات الآسيوية باحتلال المركز الثاني في مجموعتها بالدور الثاني من التصفيات خلف الأردن، ومصاحبة النشامى للدور الثالث، إلا أنها لم تنجح في حجز مقعدها المباشر في المونديال من خلال هذا الدور.

قرعة الدور الثالث أوقعت السعودية مع منتخبي اليابان وأستراليا، اللذين أنهيا التصفيات في المركزين الأول والثاني في المجموعة، تاركين المركز الثالث للسعودية، التي اضطرت لخوض غمار الملحق أو منافسات الدور الرابع، وفيه استضافت كلاً من العراق وإندونيسيا، واستطاعت أن تحجز تذكرتها في كأس العالم من خلال صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن العراق.

تطلعات كبيرة في كأس العالم 2026

AFP احتفل مشجعو السعودية بعد مباراة فريقهم مع العراق، في التصفيات المؤهلة للمونديال في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2025

ويطمح مشجعو المنتخب السعودي إلى ما هو أفضل من النسخ السابقة، وكما استطاع منتخب السعودية التأهل للدور الثاني في مونديال الولايات المتحدة، يرغب كذلك في تكرار الإنجاز في الدولة نفسها بعد 32 عاماً، وهو ما قد يبدو ممكناً نظرياً.

القرعة أوقعت السعودية في المجموعة الثامنة التي تبدو صعبة نظريًا، إذ تضم منتخب إسبانيا بطل كأس الأمم الأوروبية الأخيرة يورو 2024، ومنتخب أوروغواي الضيف شبه الدائم على كأس العالم، وثالث كوبا أمريكا 2024، ومنتخب الرأس الأخضر الذي يظهر في المونديال لأول مرة في تاريخه.

تفتتح السعودية مشوارها في كأس العالم 2026 بمواجهة أوروغواي، المنافس نظريًا على المركز الثاني في المجموعة خلف إسبانيا، قبل مواجهة الأخيرة في الجولة الثانية، قبل اختتام مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

ويسعى المنتخب السعودي لعدم الخسارة أمام أوروغواي، والفوز على الرأس الأخضر، من أجل التأهل للدور الثاني من خلال إما المركز الثاني أو عبر التواجد ضمن أفضل ثوالث المجموعات، وفي حالة التواجد في المركز الثاني، ستوقع القرعة السعودية في الدور الثاني مع متصدر المجموعة العاشرة، والذي ربما يكون المنتخب الأرجنتيني، لتتكرر مواجهة الفريقين للمونديال الثاني على التوالي، ولكن هذه المرة في الأدوار الإقصائية.

نجوم الأخضر – خبرات متراكمة ومسؤولية كبيرة

وسيحمل العديد من نجوم السعودية على أكتافهم مهمة قيادة منتخب بلادهم إلى الدور الثاني، الذي لم تتواجد فيه السعودية منذ 1994، من قبل أن يُولد 19 من لاعبي المنتخب الحالي.

وسيعول الفريق على خبرات العديد من لاعبيه، وعلى رأسهم قائد الفريق سالم الدوسري ذو الـ34 سنة، والذي خاض 110 مباراة دولية مع الأخضر السعودي سجل فيها 27 هدفًا، وزميله في نادي الهلال محمد كنو، والذي خاض 77 مباراة دولية.

كذلك يملك المنتخب السعودي عدداً من اللاعبين الذين خاضوا أكثر من 50 مباراة دولية، كفراس البريكان ومحمد العويس وصالح الشهري وحسان تمبكتي، وسعود عبد الحميد لاعب نادي لانس الفرنسي، وهو الوحيد الذي ينشط خارج الدوري السعودي من بين كل اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق.

مدرب جديد وتحد كبير

Getty Images تولى اليوناني، جورجيوس دونيس، مهمة قيادة الأخضر السعودي في أبريل/ نيسان 2026

ويخوض المنتخب السعودي غمار البطولة بمدير فني جديد لم يقض وقتًا كافيًا في قيادة الفريق، إذ تم الإعلان عن تولي اليوناني جورجيوس دونيس مهمة قيادة الأخضر السعودي في المونديال في أبريل/نيسان 2026 فقط، قبل أقل من شهرين من مباراة السعودية الأولى في كأس العالم أمام أوروغواي، وذلك بعد خسارة المنتخب مباراتيه الوديتين في مارس/آذار الماضي أمام مصر 4-0 وصربيا 2-1، وهو ما تسبب في إقالة المدير الفني السابق هيرفي رينار.

ولا يعد دونيس غريبًا على الكرة السعودية، إذ يوجد في الدوري السعودي بشكل متواصل منذ 2021، وقاد أندية الوحدة والفتح والخليج حتى 2026، وكان قد بدأ مشوار التدريب في السعودية بفترة مع نادي الهلال بين 2015 و2016 فاز فيها بثلاث بطولات.

الاستعدادات الأخيرة

استعد المنتخب السعودي للمونديال بثلاث مباريات ودية، كانت بداية تعارف دونيس مع اللاعبين في المنتخب، وكانت كلها بعد وصول بعثة السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خسر في أولاها أمام الإكوادور 2-1، ثم فاز على بورتوريكو 3-0، قبل التعادل صفر لصفر مع السنغال، والاطمئنان على خط دفاع الفريق قبل انطلاق كأس العالم.

ورغم قلق الكثيرين من محبي المنتخب السعودي من المجموعة، إلا أن التفاؤل يعم أوساط المتابعين، الذين ينتظرون مفاجأة سعودية في 2026، ولم لا تكرار الفوز على أحد المنتخبات العالمية الكبرى، كما حدث قبل أربع سنوات في قطر، بالتغلب على الأرجنتين التي واصلت مشوارها في البطولة حتى فازت بنجمتها الثالثة.

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