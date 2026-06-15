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كأس العالم: مصر تتعادل أمام بلجيكا 1-1، ومواجهة منتظرة للسعودية أمام الأوروغواي #عاجل
- بهدف عكسي من محمد هاني بلجيكا تسجل هدف التعادل أمام مصر 1-1
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كأس العالم: مصر تتعادل أمام بلجيكا 1-1، ومواجهة منتظرة للسعودية أمام الأوروغواي
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