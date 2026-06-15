كأس العالم: سقوط كبير لتونس أمام السويد

Reuters التونسي حنبعل المجبري يشعر بالأسى بعد الخسارة من السويد

بدأ المنتخب التونسي مشاركته السابعة تاريخياً في كأس العالم بطريقة مخيّبة، بسقوطه الكبير أمام نظيره السويدي 1-5 الأحد على ملعب مونتيري في المكسيك ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وأخذ المنتخب السويدي الأسبقية بهدف لاعب وسطه من أصول تونسية ياسين عياري (7)، وأضاف مهاجم ليفربول الإنجليزي ألكسندر إيزاك الثاني (30).

لكن عمر الرقيق أعاد تونس إلى المباراة (43)، قبل إنهاء هدّاف أرسنال الإنجليزي فيكتور يوكيريس الأمور بإضافة الثالث (59) والبديل ماتياس سفانبيرغ الرابع (88) وعياري الخامس (90+6).

واعتلى المنتخب السويدي بقيادة مدربه الإنجليزي غراهام بوتر، صدارة المجموعة السادسة بثلاث نقاط، مستفيداً من تعادل هولندا واليابان 2-2 في وقت سابق.

ولم يحتفل عياري الناشط مع برايتون الإنجليزي، بالهدف احتراماً لجذوره، فالمعلوم أن والده تونسي ووالدته مغربية، لكنه مولود في السويد عام 2003.

يُذكر أن ممثلي منتخب “نسور قرطاج” تواصلوا مع عياري في 2021 لتمثيله في مونديال 2022، لكنه فضّل المنتخب الإسكندنافي بدعم من والده، وفقاً لتصريحات صحافية سابقة أدلى بها اللاعب ووالده.

Getty Images ياسين عياري بعد تسجيله الهدف الأول للسويد

ويعد هدف الرقيق هو الخامس عشر للمنتخب التونسي في تاريخه بالنهائيات في 19 مباراة.

وحققت تونس ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات و11 هزيمة، ولم يسبق لها أبداً عبور دور المجموعات في ست مشاركات سابقة (1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022).

أما هدف السويد الخامس فهو الـ85 للسويد في تاريخ مشاركاتها المونديالية الـ13، علماً بأن هذا هو فوزها الـ20 مقابل 13 تعادلاً و19 هزيمة في 52 مباراة.

وحصل السويدي ألكسندر إيزاك على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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تعادل مثير بين اليابان وهولندا

وعادت اليابان مرتين لتحقق تعادلاً 2-2 مع هولندا.

ومنح القائد فيرجيل فان دايك التقدم للهولنديين بضربة رأس متقنة على ملعب دالاس كاوبويز في أرلينغتون بولاية تكساس، قبل أن يعادل كيتو ناكامورا سريعاً، ثم أضاف الجناح كريسنسيو سامرفيل هدفاً جميلاً بتسديدة مقوسة بعد مرور ساعة من اللعب.

وانتزعت اليابان نقطة بهدف متأخر في الدقيقة 89 سجله دايتشي كامادا بعد كرة تغيّر اتجاهها.

وحصل فيرجيل فان دايك على أفضل لاعب في المباراة.

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