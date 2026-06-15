باكستان تعلن التوصل إلى اتفاق بين ايران والولايات المتحدة، وترامب يقول: دعوا النفط يتدفق #عاجل

Getty Images

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى “اتفاق سلام” ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان، على أن يقام حفل التوقيع في جنيف في 19 حزيران/يونيو.

وقال شريف، الوسيط الرئيسي في الحرب التي استمرت أشهراً، في بيان نشره على منصة إكس في وقت مبكر الاثنين “مع إبرام الاتفاق الآن، سيعمل الوسطاء على تسهيل عقد سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع”، مضيفا “هذه المناقشات التي ستسبق التنفيذ ستضع الأساس للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي”.

ترامب: النفط سيتدفق مرة أخرى للمنطقة والعالم

Getty Images

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة تقرير باكستان الذي يفيد بأن الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا إلى اتفاق.

“لقد اكتملت الصفقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الآن”، هكذا كتب على موقع “تروث سوشيال”.

ويقول: “أُصرّح بموجب هذا بشكل كامل بفتح مضيق هرمز بدون رسوم مرور، وفي الوقت نفسه، أُصرّح بالإزالة الفورية للحصار البحري الأمريكي”.

وأضاف في تدوينته: “يا سفن العالم، شغلي محركاتك. دعوا النفط يتدفق!”

وفي منشور جديد على موقع “تروث سوشيال”، قال ترامب “هذه الصفقة العظيمة ستجلب السلام والأمن للمنطقة بأكملها”.

وأضاف، “لقد حاول العديد من الرؤساء إحلال السلام مع إيران، وفشلوا جميعاً قبلي. لقد وجد قادة المنطقة، ولأول مرة، رئيساً قادراً على مساعدتهم في تحقيق سلام حقيقي”.

وختم تدوينته بالقول: “مع فتح المضيق عند توقيع الاتفاقية يوم الجمعة، لأغراض إزالة الألغام، سيتدفق النفط من كلا الطرفين مرة أخرى للمنطقة والعالم”.

وزير الخارجية الإيراني: اتفاق السلام سيوقع يوم الجمعة

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي في اتصال هاتفي على التلفزيون الرسمي أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع الولايات المتحدة وسيتم التوقيع الرسمي في سويسرا يوم الجمعة.

ويقول: “سيتم الإعلان الليلة عن إنهاء فوري ودائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان”.

ويضيف أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران سيرفع أيضاً الليلة.

واعتبر كاظم غريب آبادي، أن بلاده “حققت انتصارات كبيرة” في الحرب ضد الولايات المتحدة، مع إعلان الجانبين عن توصلهما إلى اتفاق سلام ينهي العمليات العسكرية بينهما على الفور.

وقال غريب آبادي للتلفزيون الإيراني الرسمي “العدو الذي هاجم لتحقيق أهدافه الشريرة هُزم في جميع أهدافه، وحققت الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصارات كبيرة في الحرب”.

قطر ترحب بالاتفاق

وقد رحب رئيس وزراء قطر، الذي لعب دور الوسيط إلى جانب باكستان، بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وكتب الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في إكس”نتقدم بالشكر لإخواننا في جمهورية باكستان الإسلامية”.

وأضاف “نتطلع إلى مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة من شأنها أن تساعد في ترسيخ هذا التقدم والبناء عليه”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.