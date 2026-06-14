الفيفا تدفع للحكم الصومالي عمر أرتان كافة مستحقاته عن بطولة كأس العالم

Getty Images عمر أرتان حكم معتمد لدى الفيفا منذ عام 2018

سيحصل الحكم الصومالي، عمر أرتان، الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة لإدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم، على كامل مستحقاته عن البطولة رغم عدم مشاركته فيها.

وكان أرتان قد خضع للاستجواب لمدة 11 ساعة، من قبل سلطات الهجرة الأمريكية في مطار ميامي الدولي، يوم الاثنين الماضي، قبل أن يُبلّغ برفض دخوله البلاد بعد رفض جواز سفره الدبلوماسي وتأشيرة دخوله لمرة واحدة.

وقال مسؤول حكومي أمريكي إن أرتان مُنع من دخول البلاد، بسبب مزاعم “ارتباطه بأعضاء مشتبه بانتمائهم لمنظمات إرهابية”.

وقال أرتان إنه استُجوب من قبل مسؤولي الحدود، بشأن علاقته بجماعة الشباب الصومالية المسلحة، وإنه نفى معرفته بالمنظمة.

وأضاف أرتان: “كانت لديّ الأوراق اللازمة وكل شيء، وكانت لديّ التأشيرة الصحيحة”.

“أنا مجرد حكم يسعى لتحقيق حلمه، الحلم الأكبر في حياتي، وهو المشاركة في كأس العالم.”

وبعد إعادته إلى تركيا، تلقى أرتان مساعدة من مسؤولي الفيفا في إسطنبول، قبل أن يستقل طائرة متجهة إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

وأفادت مصادر لبي بي سي سبورت أنه على الرغم من عدم مشاركة أرتان في كأس العالم، إلا أن الفيفا التزمت بدفع راتبه.

ويُذكر أن الحكام لا يعرفون المبالغ التي سيتقاضونها مقابل إدارة مباريات كأس العالم، كما تُدفع بعد انتهاء البطولة.

وقد دُعي أرتان، الذي فاز بجائزة اتحاد كرة القدم الأفريقي (الكاف) لأفضل حكم أفريقي عن عام 2025، لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في سالزبورغ في النمسا، في 12 أغسطس/آب.

وقد تعهد الحكم البالغ من العمر 34 عاماً، الذي شكر “شعبه وبلده” بعد استقبال حافل في وطنه، بالمشاركة في كأس العالم 2030.

وكان عام 2025 عاماً لا يُنسى بالنسبة لأرتان، إذ أصبح أول صومالي يُدير نهائياً قارياً.

وفي يونيو/ حزيران 2025، أدار مباراة الإياب من نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي فاز فيه نادي بيراميدز على ماميلودي صنداونز.

وعيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أرتان، لإدارة مباريات كأس العالم تحت 20 سنة في تشيلي، حيث أدار ثلاث مباريات من بينها مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي نهاية العام، أدار الحكم الصومالي مباراتين في دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية، بعد أن أدار مباريات في البطولة نفسها عام 2024.

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