القعقاع بن عنتر: حزن عارم بعد نهاية مأساوية لـ”سبايدر مان اليمن” داخل فوهة بركانية #عاجل

SocialMedia الشاب اليمني القعقاع بن عنتر.

خيم الحزن على الأوساط اليمنية والعربية بعد وفاة الشاب اليمني القعقاع بن عنتر، إثر سقوطه داخل فوهة “حرضة دمت” البركانية في محافظة الضالع أثناء ممارسته إحدى مغامرات التسلق التي اشتهر بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان القعقاع، البالغ من العمر 30 عاماً، قد اكتسب شهرة واسعة خلال السنوات الماضية من خلال مقاطع فيديو توثق تسلقه المنحدرات الصخرية والمواقع الوعرة والخطرة دون استخدام معدات حماية احترافية، ما دفع متابعيه إلى إطلاق لقب “سبايدر مان اليمن” عليه.

وتشير التقارير إلى أنه فقد توازنه أثناء وجوده بالقرب من الفوهة البركانية ليسقط إلى عمق كبير، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من انتشال جثمانه بعد ساعات من العمليات الصعبة بسبب وعورة الموقع وارتفاع درجات الحرارة داخل الفوهة.

وأعاد الحادث إلى الواجهة النقاش حول مخاطر المحتوى القائم على المغامرات الخطرة سعياً وراء الشهرة أو تحقيق المشاهدات، خاصة في ظل غياب وسائل السلامة الكافية في كثير من هذه الأنشطة.

كما سلط الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي كان يتحدث عنها القعقاع في بعض مقاطعه، والتي قال إنها كانت تدفعه إلى مواصلة هذه المغامرات رغم المخاطر الكبيرة التي تحيط بها.

وفي سياق التفاعل مع الخبر، تداول ناشطون صوراً قالوا إنها لمنزل القعقاع بن عنتر وأفراد أسرته، مشيرين إلى بساطة الظروف المعيشية التي كان يعيشها.

وكتب أحد المستخدمين أن القعقاع “كان يسعى ويجاهد لتحسين مستوى معيشته مع أسرته”، معتبراً أن مغامراته المتكررة كانت مرتبطة برغبته في تأمين حياة أفضل لعائلته. وحظي التعليق بتفاعل واسع من المتابعين الذين عبروا عن تعاطفهم مع أسرته، داعين له بالرحمة والمغفرة.

https://twitter.com/crazy19700/status/2066081691714609576

كما انتقد بعض الناشطين ما وصفوه بـ”عدم الاستفادة من قدرات القعقاع ومهاراته الاستثنائية في التسلق والتعامل مع التضاريس الوعرة”.

واعتبر حساب باسم “الناصر” أن الجهات المختصة كان بإمكانها توظيف هذه المهارات في مجالات الإنقاذ والطوارئ، قائلاً: “نحن نقبر المواهب ثم نشتكي من فقر الكفاءات”.

https://twitter.com/Naser38757/status/2066075164903936429

واتجهت تعليقات أخرى إلى تحميل عوامل اجتماعية ومؤسسية مسؤولية ما حدث.

وكتب أحد المستخدمين: “لم يمت بل قُتل”، معتبراً أن غياب فرص العمل وضعف استثمار المواهب وعدم اتخاذ إجراءات سلامة كافية في الموقع أسهمت بصورة غير مباشرة في النهاية المأساوية للقعقاع.

https://twitter.com/akiluno_a/status/2066072175610626166

وأعرب كمال السلامي عن أسفه لأن القعقاع لم يحظَ بالاهتمام الكافي خلال حياته، قبل أن يتحول إلى “عنوان رئيسي في وسائل الإعلام المحلية والدولية فقط بعد أن فقد حياته”، بحسب ما جاء في منشوره على إكس.

ورأى أن موهبته كانت تستحق دعماً وفرصاً أكبر، تتيح له تطوير قدراته في بيئة آمنة ومنظمة.

https://twitter.com/kamal_alslami/status/2066066476251942919

في المقابل، تناولت بعض التعليقات الحادثة من زاوية مختلفة، إذ رأى أصحابها أن الثقة الكبيرة التي تمتع بها القعقاع في تنفيذ مغامراته ربما أسهمت في وقوع الحادث.

وكتب خالد الشملان أن “الفاصل بين الثقة والغرور أحياناً يكون خطوة واحدة”، معتبراً أن الخبرة والقدرة البدنية، مهما بلغتا، لا تلغيان مخاطر المغامرات الخطرة ولا تغنيان عن إجراءات السلامة.

https://twitter.com/alshamlan91k/status/2066060734333632545

وركزت تعليقات أخرى على ما وصفته بـ”تأخر الاهتمام” بقصة القعقاع، مشيرة إلى أنه كان يسعى لإبراز إنجازاته ومغامراته دون أن يحظى بالاهتمام الكافي خلال حياته.

وكتبت رهف الوصابي أن القعقاع “مات فصار موته حديث وسائل الإعلام العربية والعالمية”، معتبرة أن التقدير والاهتمام جاءا بعد رحيله، رغم المخاطر التي كان يتحملها سعياً وراء لقمة العيش.

https://twitter.com/alwsaby_rh67229/status/2065902230541066564

وتبقى وفاة القعقاع بن عنتر مثالاً على جدل متجدد حول حدود المغامرة في سبيل الشهرة أو كسب الرزق، وضرورة توفير بيئات أكثر أماناً للمغامرين والهواة الذين يخوضون تجارب خطرة دون دعم أو تجهيزات كافية.

وبين من يراه ضحية ظروف معيشية قاسية، ومن يحمّل السلوك الفردي جزءاً من المسؤولية، يظل الحادث مفتوحاً على نقاش أوسع حول ثقافة المخاطرة في المحتوى الرقمي وحدودها.

ومن المتوقع أن تستمر ردود الفعل خلال الأيام المقبلة على منصات التواصل الاجتماعي، مع تزايد الدعوات إلى مراجعة آليات التعامل مع مثل هذه الظواهر، سواء من ناحية التوعية أو التنظيم أو الدعم المؤسسي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.