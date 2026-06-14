إزالة اسم ترامب من مركز كينيدي امتثالاً لأمر قضائي

AFP via Getty Images تجمّع المتظاهرون أمام المبنى يوم الجمعة لرفض وجود اسم ترامب بينما العمال يزيلون حروفه من على الواجهة

أُزيل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من واجهة مركز كينيدي للفنون الأدائية في واشنطن العاصمة، امتثالاً لأمر أصدره قاضٍ برفع اسم ترامب وعدم تغيير اسم المركز.

وأفاد المركز في بيان قدمه للمحكمة بأنه امتثل تماماً للحكم، وأن اسم ترامب لم يعد يظهر على مبناه أو موقعه الإلكتروني أو أي مواد متعلقة بالمتحف.

وكان قاضٍ فيدرالي قد قرر الشهر الماضي، أن اسم ترامب أُضيف إلى مركز كينيدي بصورة غير قانونية، وأمر بإزالته بحلول يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران.

وقامت فرق العمل بتركيب السقالات على واجهة المركز يوم الجمعة، وسط تجمع المتفرجين، إلا أن العواصف الرعدية أخرت العمل حتى صباح السبت. ورفض القاضي محاولة في اللحظات الأخيرة من إدارة ترامب لتعليق إزالة الاسم.

Bloomberg via Getty Images متفرجون يشاهدون فرق العمل وهي تزيل الاسم من على لافتة مركز كينيدي في وقت مبكر من صباح السبت

جاءت القضية نتيجة نزاع قانوني أكبر حول إعادة تسمية المؤسسة الثقافية، التي يصنفها القانون الأمريكي كنصب تذكاري للرئيس الراحل جون إف كينيدي.

نظمت مجموعة تسمى “أوقفوا التدخل في الفنون”، التي تدّعي سعيها للحفاظ على الفن بعيداً عن سيطرة الحكومة، تجمعاً صغيراً أمام مركز كينيدي يوم الجمعة.

هتف المشاركون تشجيعاً العمال الذين كانوا ينصبون سقالات حول لافتة المبنى، وهتفوا “أزيلوها!”، بينما كان أحد قادة المجموعة يستخدم مكبراً للصوت.

وعندما أعلن منظم آخر للمظاهرة أن محكمة الاستئناف رفضت المحاولة الثانية لإدارة ترامب لعرقلة أمر القاضي، انفجر الحشد بهتافات احتفالية.

في الساعات الأولى من صباح السبت، قام العمال بتعليق أغطية بلاستيكية طويلة على واجهة المبنى، مما حجب رؤية العمال أثناء إزالة الأحرف.

وحتى عصر السبت، كانت الأغطية لا تزال تحجب رؤية لافتة مركز كينيدي.

Reuters أغطية بلاستيكية طويلة بيضاء وزرقاء تغطي زاجهة مركز كينيدي أثناء إزالة اسم ترامب

Getty Images تجمع الناس مساء الجمعة لمشاهدة العمل

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، كريستوفر كوبر، في أواخر مايو/أيار، حكماً يقضي بعدم جواز تغيير اسم المركز الواقع في وسط واشنطن العاصمة دون موافقة الكونغرس.

كما أوقف الإغلاق المؤقت للمركز خلال أعمال التجديد المقترحة.

ورفضت محكمة الاستئناف التدخل الفوري، ما سمح باستمرار عملية الإزالة لحين استكمال المرافعات.

وكانت إدارة ترامب قد زعمت أن تغيير اسم المركز قد يُثير التباساً في حال تم تغيير قرار المحكمة فيما بعد.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن العام الماضي إضافة اسمه إلى اسم المؤسسة، ضمن إجراءات أخرى لإعادة تسمية المركز في العاصمة.

وفي فبراير/شباط 2025، استبدل ترامب عدداً من أعضاء مجلس أمناء المركز، وعيّن نفسه عضواً فيه، قبل أن يُنتخب رئيساً لمجلس إدارته.

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