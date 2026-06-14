لا غالب ولا مغلوب بين البرازيل والمغرب، وقطر تحصل على نقطتها الأولى في المونديال

Getty Images

انتزع المغرب تعادلاً مهماً من البرازيل 1-1 يوم السبت في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2026، فيما تمكنت قطر من انتزاع أولى نقاطها في تاريخ المونديال.

افتتح إسماعيل الصيباري التسجيل في الدقيقة 21 بعد أن استقبل الكرة من تمريرة رائعة من براهيم دياز عند حدود منطقة الجزاء ولمح أليسون حارس البرازيل متقدماً عن مرماه، قبل أن يهيئ الكرة لنفسه بشكل مثالي ويرسل كرة ساقطة من فوق الحارس لتستقر داخل الشباك.

وكلل البرازيلي فينيسيوس جونيور مجهوداً فردياً رائعاً بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الشباك باتجاه الزاوية اليمنى العليا للمرمى، ليتعادل للبرازيل بطلة العالم خمس مرات في الدقيقة 32.

وتألق الحارس ياسين بونو طوال فترات المباراة في الذود عن مرماه في ظل هجمات خطيرة من لاعبي البرازيل.

وكاد المغرب أن يخطف الانتصار في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع لكن الحارس أليسون اندفع ليتصدى ببراعة فائقة لتسديدة قوية ومباشرة من مسافة بعيدة باتجاه الزاوية اليمنى السفلية من المغربي نائل العيناوي قبل أن يواصل أليسون تألقه ويتصدى مرة أخرى وبشكل رائع آخر للكرة بعد ارتدادها لأيوب الميموني.

وفرص منتخب المغرب سيطرته على معظم فترات الشوط الأول وهدد مرمى البرازيل، قبل أن تدرك الأخيرة التعادل بفضل لمسة رائعة من فينيسيوس بعد مرور نصف ساعة بقليل.

وتحسن أداء المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني عقب عدة تغييرات أجراها المدرب كارلو أنشيلوتي، لينجح في فرض ضغط متقدم والاستحواذ على الكرة بشكل أكبر.

ومع ذلك، واجهت البرازيل صعوبة في اختراق التكتل الدفاعي للمغرب، ليكتفي كلا الطرفين بنقطة التعادل.

نقطة تاريخية أولى

Reuters الجماهير القطرية سعيدة بتعادل “العنابي”

خطف منتخب قطر أول نقطة في تاريخه، بإدراكه التعادل أمام سويسرا 1-1 في الوقت القاتل السبت في خليج سان فرانسيسكو ضمن المجموعة الثانية.

وبدا أن المباراة الأولى للعرب، المشاركين بثمانية منتخبات في النسخة الحالية الموسعة، ستنتهي بالهزيمة بعد تقدم سويسرا منذ الدقيقة 17 عبر بريل إيمبولو من ركلة جزاء أولى لها في تاريخ مشاركاتها في النهائيات.

لكن في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع، ارتقى بوعلام خوخي لرأسية قوية ارتدت من المدافع ميرو موهايم، ومنحت قطر نقطتها الأولى بعدما خسرت مبارياتها الثلاث على أرضها عام 2022 حين أصبحت أول مضيف يودع من دون نقطة.

وتعادلت أربعة منتخبات في المجموعة بنقطة، وذلك بعد تعادل كندا مع البوسنة والهرسك 1-1 الجمعة.

قال مدرب قطر خولن لوبيتيغي “أنا فخور جداً بالفريق. لقد أخبرت اللاعبين أنه حتى لو لم نسجل هدف التعادل، لكنت فخوراً بالعقلية والانضباط اللذين أظهروهما اليوم”.

وأضاف “لكن لحسن الحظ سجلنا الهدف وحققنا نتيجة ستبقى في التاريخ”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.