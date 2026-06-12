ثلاث حالات طرد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا #عاجل

Reuters

حققت المكسيك، إحدى الدول الثلاث المضيفة لكأس العالم 2026 في كرة القدم، فوزاً بهدفين نظيفين على جنوب أفريقيا التي أكملت المباراة بتسعة لاعبين، الخميس أمام ثمانين ألف متفرج على ملعب أزتيكا التاريخي في مكسيكو.

وسجّل خوليان كينيونيس الهدف الأول في المونديال بالدقيقة 9، وعزز الانتصار راؤول خيمينيز في الشوط الثاني بالدقيقة 67، في مباراة طُرد فيها الجنوب أفريقيان سفيفيلو سيتولي بالدقيقة 49 والبديل ثيمبا زواني بالدقيقة 84، والمكسيكي سيزار مونتيس في الوقت بدل الضائع.

وحصدت المكسيك ثلاث نقاط، لتتصدر المجموعة الأولى بانتظار مباراة كوريا الجنوبية والتشيك التي تقام في وقت لاحق في غوادالاخارا.

Reuters ثلاث حالات طرد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا

وانتهت المواجهة بين خافيير أغيري مدرب المكسيك والبلجيكي هوغو بروس مدرب جنوب أفريقيا لمصلحة الأول، على غرار مواجهتهما كلاعبين في افتتاح مونديال 1986 على الملعب عينه، عندما فازت المكسيك 2-1.

بدأت المكسيك المباراة ضاغطة، وكادت تسجل عبر راؤول خيمينيز لكن الحارس رونوين وليامس تعامل مع تسديدته بردّ فعل سريع.

ولم يتأخر الهدف، عندما نجح كينيونيس بتسجيل باكورة أهداف المونديال، مستغلاً خطأً دفاعياً من سفيفيلو سيتولي، فأطلق تسديدة قوية بين قدمي الحارس.

وكان كينيونيس الموسم الماضي أفضل هداف في الدوري السعودي، متقدماً على الإنجليزي إيفان توني والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأهدر جناح فريق (القادسية السعودي) فرصتين أخريين، بينهما كرة ارتطمت بالقائم قبيل الاستراحة، بينما عانى منتخب جنوب أفريقيا في بناء الهجمات في البداية، قبل أن يختبر مبيكيزيلي مبوكازي الحارس راؤول رانخل بتسديدة مع تحسن الضغط في الدقائق الأخيرة.

Reuters ثلاث حالات طرد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا

مطلع الشوط الثاني، تلقت جنوب أفريقيا صدمة ثانية، عندما انطلق براين غوتييريس منفرداً نحو المرمى، فأوقف سيتولي اندفاعته لينال بطاقة حمراء.

نقصٌ عددي أدى إلى تعزيز المكسيك النتيجة، عندما سجل خيمينيز برأسية قريبة أول أهدافه في كأس العالم في أول مشاركة أساسية له في البطولة.

وحصل لاعب خط وسط جنوب أفريقيا ثيمبا زواني على بطاقة حمراء في الدقيقة 84 بسبب “تصرفه العنيف”، بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، لتكمل جنوب أفريقيا المباراة بتسعة لاعبين.

ورفع الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو البطاقة الحمراء للمرة الثالثة، لكن هذه المرة في وجه المدافع المكسيكي مونتيس في الوقت بدل الضائع.

وستلعب المكسيك في المباراة المقبلة مع كوريا الجنوبية في وادي الحجارة يوم الجمعة، بينما تلعب جنوب أفريقيا ضد التشيك.

شاكيرا تخطف الأضواء خلال حفل افتتاح كأس العالم

Reuters

خيمت الموسيقى والمغنية شاكيرا على مراسم افتتاح كأس العالم 2026 الخميس على ملعب “أزتيكا” في مكسيكو سيتي، وذلك قبل المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا، عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش).

واحتشد ثمانون ألف متفرج في مدرجات الملعب، لمتابعة الحفل الموسيقي الذي استمر لنحو عشرين دقيقة اختتمته المغنية الكولومبية شاكيرا بتأدية الأغنية الرسمية للمونديال “داي داي” (هيا هيا)، بمشاركة النيجيري بورنا بوي، في مزيج يجمع بين البوب اللاتيني وإيقاعات الأفروبيتس.

وكما حدث قبل 16 عاماً، كانت شاكيرا نجمة هذا الحفل. فبعد النشيد الرسمي لمونديال جنوب أفريقيا 2010، “واكا واكا” الذي تحول إلى أغنية ناجحة، ظهرت الكولومبية، مرتدية نظارات شمسية وبدلة صفراء وتنورة بنفسجية، لتقدم أغنيتها وسط عشرات الراقصين والراقصات.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.