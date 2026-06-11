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كأس العالم 2026: ثلاث حالات طرد في المباراة الافتتاحية للمونديال، والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا
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كأس العالم 2026: ثلاث حالات طرد في المباراة الافتتاحية للمونديال، والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا
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