 

 

BBC News
BBC

كأس العالم 2026: ثلاث حالات طرد في المباراة الافتتاحية للمونديال، والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا

Published: 15 hour ago
  • استخدم الذكاء الاصطناعي في ترجمة بعض نصوص هذه الصفحة، وراجعها صحفيو بي بي سي
  • طرد ثالث في المباراة للاعب المكسيك سيزار مونتيس
  • أول حالة طرد في كأس العالم للاعب جنوب أفريقيا يايا سيتهول
  • رأسية من راؤول خيمينز يسجل بها الهدف الثاني للمكسيك
  • المكسيكي كينيونيس يسجل الهدف الأول في البطولة أمام جنوب أفريقيا
  • كل ما تريد معرفته عن نظام بطولة كأس العالم الأوسع تاريخياً
  • كأس العالم 2026: جدول المباريات
  • مواعيد مباريات الفرق العربية في كأس العالم

كأس العالم 2026: ثلاث حالات طرد في المباراة الافتتاحية للمونديال، والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا

كأس العالم 2026: ثلاث حالات طرد في المباراة الافتتاحية للمونديال، والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا

BBC Arabic

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 15 hour ago
زر الذهاب إلى الأعلى