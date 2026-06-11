كأس العالم 2026: جدول المباريات

للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، تُقام البطولة في ثلاث دول مضيفة هي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن أبرز المستجدات في نسخة 2026 أيضاً، ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً.

وستستضيف 16 مدينة في دول أمريكا الشمالية مباريات البطولة، إذ تنطلق المنافسات في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي يوم 11 يونيو/حزيران، بينما تُقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو/تموز 2026 في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

تابعوا معنا مباريات البطولة ونتائجها أولاً بأول.

كأس العالم لكرة القدم 2026

المجموعة

ل – لعب

ف – فوز

خ – خسارة

ت – تعادل

ف. أ. – فارق الأهداف

نقطة – النقاط

المجموعة 1المجموعة 1البلدللعبففوزخخسارةتتعادلف. أ.فارق الأهدافنقطةالنقاطالمكسيك000000جنوب أفريقيا000000كوريا الجنوبية000000جمهورية التشيك000000 11 يونيو/حزيران، الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش جنوب أفريقيا- المكسيك(ملعب مكسيكو سيتي) 12 يونيو/حزيران، 02:00 بتوقيت غرينتش جمهورية التشيك- كوريا الجنوبية(ملعب غوادالاخارا) 18 يونيو/حزيران، 16:00 بتوقيت غرينتش جنوب أفريقيا- جمهورية التشيك(ملعب أتلانتا) 19 يونيو/حزيران، 01:00 بتوقيت غرينتش كوريا الجنوبية- المكسيك(ملعب غوادالاخارا) 25 يونيو/حزيران، 01:00 بتوقيت غرينتش المكسيك- جمهورية التشيك(ملعب مكسيكو سيتي) 25 يونيو/حزيران، 01:00 بتوقيت غرينتش كوريا الجنوبية- جنوب أفريقيا(ملعب مونتيري) المجموعة 2المجموعة 2البلدللعبففوزخخسارةتتعادلف. أ.فارق الأهدافنقطةالنقاطكندا000000البوسنة والهرسك000000قطر000000سويسرا000000 12 يونيو/حزيران، الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش البوسنة والهرسك- كندا(ملعب تورنتو) 13 يونيو/حزيران، الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش سويسرا- قطر(ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو) 18 يونيو/حزيران، 19:00 بتوقيت غرينتش البوسنة والهرسك- سويسرا(ملعب لوس أنجلوس) 18 يونيو/حزيران، 22:00 بتوقيت غرينتش قطر- كندا(ملعب بي سي بليس فانكوفر) 24 يونيو/حزيران، 19:00 بتوقيت غرينتش قطر- البوسنة والهرسك(ملعب سياتل) 24 يونيو/حزيران، 19:00 بتوقيت غرينتش كندا- سويسرا(ملعب بي سي بليس فانكوفر) العودة إلى الأعلى

العودة إلى الأعلى المجموعة 3المجموعة 3البلدللعبففوزخخسارةتتعادلف. أ.فارق الأهدافنقطةالنقاطالبرازيل000000المغرب000000هايتي000000إسكتلندا000000 13 يونيو/حزيران، الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش المغرب- البرازيل(ملعب نيويورك نيو جيرسي) 14 يونيو/حزيران، 01:00 بتوقيت غرينتش إسكتلندا- هايتي(ملعب بوسطن) 19 يونيو/حزيران، 22:00 بتوقيت غرينتش المغرب- إسكتلندا(ملعب بوسطن) 20 يونيو/حزيران، 01:00 بتوقيت غرينتش هايتي- البرازيل(ملعب فيلادلفيا) 24 يونيو/حزيران، 22:00 بتوقيت غرينتش هايتي- المغرب(ملعب أتلانتا) 24 يونيو/حزيران، 22:00 بتوقيت غرينتش البرازيل- إسكتلندا(ملعب ميامي) المجموعة 4المجموعة 4البلدللعبففوزخخسارةتتعادلف. أ.فارق الأهدافنقطةالنقاطالولايات المتحدة000000باراغواي000000أستراليا000000تركيا000000 13 يونيو/حزيران، 01:00 بتوقيت غرينتش باراغواي- الولايات المتحدة(ملعب لوس أنجلوس) 14 يونيو/حزيران، 04:00 بتوقيت غرينتش تركيا- أستراليا(ملعب بي سي بليس فانكوفر) 19 يونيو/حزيران، 19:00 بتوقيت غرينتش أستراليا- الولايات المتحدة(ملعب سياتل) 20 يونيو/حزيران، 04:00 بتوقيت غرينتش باراغواي- تركيا(ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو) 26 يونيو/حزيران، 02:00 بتوقيت غرينتش أستراليا- باراغواي(ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو) 26 يونيو/حزيران، 02:00 بتوقيت غرينتش الولايات المتحدة- تركيا(ملعب لوس أنجلوس) العودة إلى الأعلى

العودة إلى الأعلى المجموعة 5المجموعة 5البلدللعبففوزخخسارةتتعادلف. أ.فارق الأهدافنقطةالنقاطألمانيا000000كوراساو000000كوت ديفوار000000الإكوادور000000 14 يونيو/حزيران، 17:00 بتوقيت غرينتش كوراساو- ألمانيا(ملعب هيوستن) 15 يونيو/حزيران، 23:00 بتوقيت غرينتش الإكوادور- كوت ديفوار(ملعب فيلادلفيا) 20 يونيو/حزيران، 20:00 بتوقيت غرينتش كوت ديفوار- ألمانيا(ملعب تورنتو) 21 يونيو/حزيران، 00:00 بتوقيت غرينتش كوراساو- الإكوادور(ملعب كانساس سيتي) 25 يونيو/حزيران، 20:00 بتوقيت غرينتش كوت ديفوار- كوراساو(ملعب فيلادلفيا) 25 يونيو/حزيران، 20:00 بتوقيت غرينتش ألمانيا- الإكوادور(ملعب نيويورك نيو جيرسي) المجموعة 6المجموعة 6البلدللعبففوزخخسارةتتعادلف. أ.فارق الأهدافنقطةالنقاطهولندا000000اليابان000000السويد000000تونس000000 14 يونيو/حزيران، 20:00 بتوقيت غرينتش اليابان- هولندا(ملعب دالاس) 15 يونيو/حزيران، 02:00 بتوقيت غرينتش تونس- السويد(ملعب مونتيري) 20 يونيو/حزيران، 17:00 بتوقيت غرينتش السويد- هولندا(ملعب هيوستن) 21 يونيو/حزيران، 04:00 بتوقيت غرينتش اليابان- تونس(ملعب مونتيري) 26 يونيو/حزيران، 23:00 بتوقيت غرينتش السويد- اليابان(ملعب دالاس) 26 يونيو/حزيران، 23:00 بتوقيت غرينتش هولندا- تونس(ملعب كانساس سيتي) العودة إلى الأعلى

العودة إلى الأعلى المجموعة 7المجموعة 7البلدللعبففوزخخسارةتتعادلف. أ.فارق الأهدافنقطةالنقاطبلجيكا000000مصر000000إيران000000نيوزيلندا000000 15 يونيو/حزيران، 19:00 بتوقيت غرينتش مصر- بلجيكا(ملعب سياتل) 16 يونيو/حزيران، 01:00 بتوقيت غرينتش نيوزيلندا- إيران(ملعب لوس أنجلوس) 21 يونيو/حزيران، 19:00 بتوقيت غرينتش إيران- بلجيكا(ملعب لوس أنجلوس) 22 يونيو/حزيران، 01:00 بتوقيت غرينتش مصر- نيوزيلندا(ملعب بي سي بليس فانكوفر) 27 يونيو/حزيران، 03:00 بتوقيت غرينتش إيران- مصر(ملعب سياتل) 27 يونيو/حزيران، 03:00 بتوقيت غرينتش بلجيكا- نيوزيلندا(ملعب بي سي بليس فانكوفر) المجموعة 8المجموعة 8البلدللعبففوزخخسارةتتعادلف. أ.فارق الأهدافنقطةالنقاطإسبانيا000000الرأس الأخضر000000السعودية000000أوروغواي000000 15 يونيو/حزيران، 16:00 بتوقيت غرينتش الرأس الأخضر- إسبانيا(ملعب أتلانتا) 15 يونيو/حزيران، 22:00 بتوقيت غرينتش أوروغواي- السعودية(ملعب ميامي) 21 يونيو/حزيران، 16:00 بتوقيت غرينتش السعودية- إسبانيا(ملعب أتلانتا) 21 يونيو/حزيران، 22:00 بتوقيت غرينتش الرأس الأخضر- أوروغواي(ملعب ميامي) 27 يونيو/حزيران، 00:00 بتوقيت غرينتش السعودية- الرأس الأخضر(ملعب هيوستن) 27 يونيو/حزيران، 00:00 بتوقيت غرينتش إسبانيا- أوروغواي(ملعب غوادالاخارا) العودة إلى الأعلى

العودة إلى الأعلى المجموعة 9المجموعة 9البلدللعبففوزخخسارةتتعادلف. أ.فارق الأهدافنقطةالنقاطفرنسا000000السنغال000000العراق000000النرويج000000 16 يونيو/حزيران، 19:00 بتوقيت غرينتش السنغال- فرنسا(ملعب نيويورك نيو جيرسي) 16 يونيو/حزيران، 22:00 بتوقيت غرينتش النرويج- العراق(ملعب بوسطن) 22 يونيو/حزيران، 21:00 بتوقيت غرينتش العراق- فرنسا(ملعب فيلادلفيا) 23 يونيو/حزيران، 00:00 بتوقيت غرينتش السنغال- النرويج(ملعب نيويورك نيو جيرسي) 26 يونيو/حزيران، 19:00 بتوقيت غرينتش فرنسا- النرويج(ملعب بوسطن) 26 يونيو/حزيران، 19:00 بتوقيت غرينتش العراق- السنغال(ملعب تورنتو) المجموعة 10المجموعة 10البلدللعبففوزخخسارةتتعادلف. أ.فارق الأهدافنقطةالنقاطالأرجنتين000000الجزائر000000النمسا000000الأردن000000 17 يونيو/حزيران، 01:00 بتوقيت غرينتش الجزائر- الأرجنتين(ملعب كانساس سيتي) 17 يونيو/حزيران، 04:00 بتوقيت غرينتش الأردن- النمسا(ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو) 22 يونيو/حزيران، 17:00 بتوقيت غرينتش النمسا- الأرجنتين(ملعب دالاس) 23 يونيو/حزيران، 03:00 بتوقيت غرينتش الجزائر- الأردن(ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو) 28 يونيو/حزيران، 02:00 بتوقيت غرينتش النمسا- الجزائر(ملعب كانساس سيتي) 28 يونيو/حزيران، 02:00 بتوقيت غرينتش الأرجنتين- الأردن(ملعب دالاس) العودة إلى الأعلى المجموعة 11المجموعة 11البلدللعبففوزخخسارةتتعادلف. أ.فارق الأهدافنقطةالنقاطالبرتغال000000جمهورية الكونغو الديمقراطية000000أوزبكستان000000كولومبيا000000 17 يونيو/حزيران، 17:00 بتوقيت غرينتش جمهورية الكونغو الديمقراطية- البرتغال(ملعب هيوستن) 18 يونيو/حزيران، 02:00 بتوقيت غرينتش كولومبيا- أوزبكستان(ملعب مكسيكو سيتي) 23 يونيو/حزيران، 17:00 بتوقيت غرينتش أوزبكستان- البرتغال(ملعب هيوستن) 24 يونيو/حزيران، 02:00 بتوقيت غرينتش جمهورية الكونغو الديمقراطية- كولومبيا(ملعب غوادالاخارا) 28 يونيو/حزيران، 23:30 بتوقيت غرينتش البرتغال- كولومبيا(ملعب ميامي) 28 يونيو/حزيران، 23:30 بتوقيت غرينتش أوزبكستان- جمهورية الكونغو الديمقراطية(ملعب أتلانتا) المجموعة 12المجموعة 12البلدللعبففوزخخسارةتتعادلف. أ.فارق الأهدافنقطةالنقاطإنجلترا000000كرواتيا000000غانا000000بنما000000 17 يونيو/حزيران، 20:00 بتوقيت غرينتش كرواتيا- إنجلترا(ملعب دالاس) 18 يونيو/حزيران، 23:00 بتوقيت غرينتش بنما- غانا(ملعب تورنتو) 23 يونيو/حزيران، 20:00 بتوقيت غرينتش غانا- إنجلترا(ملعب بوسطن) 24 يونيو/حزيران، 23:00 بتوقيت غرينتش كرواتيا- بنما(ملعب تورنتو) 27 يونيو/حزيران، 21:00 بتوقيت غرينتش غانا- كرواتيا(ملعب فيلادلفيا) 27 يونيو/حزيران، 21:00 بتوقيت غرينتش إنجلترا- بنما(ملعب نيويورك نيو جيرسي)

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