ردود فعل غاضبة في اليابان من استخدام ترامب لشخصيات الأنمي #عاجل

Donald Trump/Truth Social

يتصاعد الجدل في اليابان بشأن استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشخصيات الأنمي والمانغا الشهيرة في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأ الاستياء يظهر منذ شهر مارس/آذار، عندما لاحظ المعجبون أن الرئيس يستخدم صوراً لشخصيات يابانية أيقونية من عالم الرسوم المتحركة، بل وصوّر نفسه في إحدى الحالات على هيئة شخصيات معروفة مثل ناروتو وبيكاتشو ويو-غي-يو.

وحتى الآن، وقّع نحو 20 ألف شخص على عريضة إلكترونية، تحتج بأن ترامب لا يجسد القيم التي تمثلها هذه الشخصيات، وأن استخدامها لأغراض سياسية قد يشكل انتهاكاً لحقوق مبتكريها.

وأدانت شركة “بوكيمون إنترناشونال” استخدام ترامب لصور وشخصيات بوكيمون.

وتواصلت بي بي سي مع جهات أخرى مالكة للحقوق ومع البيت الأبيض للحصول على تعليق.

أُطلقت العريضة التي تطالب ترامب والبيت الأبيض باحترام أعمال المانغا اليابانية لأول مرة في مارس/آذار، بعدما لفت منشوران انتباه بعض المعجبين. إذ نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة “إكس” مقاطع فيديو تمزج بين لقطات الضربات العسكرية الأمريكية على إيران ومشاهد من سلسلتي “يو-غي-يو!” و”دراغون بول”.

وقبل ذلك بيوم، نشر الحساب صورة تحمل شعار “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً” فوق ما يبدو أنه لقطة شاشة من لعبة بوكيمون “بوكوبيا”.

وعادت العريضة إلى الواجهة بعد أن شارك ترامب يوم السبت مقطع فيديو على منصة “تروث سوشال” يصوّر نفسه على هيئة “ناروتو أوزوماكي”، بطل سلسلة الأنمي والمانغا الشهيرة التي تروي رحلة نينجا شاب يسعى لأن يصبح قائد قريته.

ويرى الموقعون على العريضة، إلى جانب العديد من المعجبين عبر الإنترنت، أن هذه الشخصيات تنقل إلى الجمهور حول العالم قيم الشجاعة والصداقة والمثابرة، وأن استخدام ترامب لها بهذه الطريقة يتعارض مع النوايا والرسائل التي أراد مبتكروها إيصالها.

Alamy تدور أحداث سلسلة ناروتو حول رحلة نينجا شاب ليصبح زعيم القرية

وأطلقت اليابانية نانا سوزوكي، المقيمة في محافظة كاناغاوا، العريضة المناهضة لاستخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيات الأنمي والمانغا اليابانية في منشوراته السياسية.

وقالت سوزوكي، البالغة من العمر 34 عاماً وتصف نفسها بأنها من أشد المعجبين بالأنمي والمانغا، لبي بي سي إنها شعرت بضرورة التحرك إزاء ما اعتبرته “إساءة” لاستخدام هذه الأعمال.

وأضافت: “توفي كازوكي تاكاهاشي، مبتكر سلسلة “يو-غي-يو!”، أثناء محاولته إنقاذ شخص في البحر، وآلمني بشدة أن تُستغل روحه النبيلة ورسالة أعماله في سياق عسكري، خصوصاً أنه لم يعد موجوداً اليوم ليعبر عن موقفه بنفسه”.

وأوضحت سوزوكي أن الهدف من العريضة هو إتاحة منصة للأشخاص الذين يشاركونها الشعور بالاستياء، وإبراز حجم الاهتمام الشعبي بضرورة احترام حقوق المبدعين اليابانيين وأعمالهم.

في المقابل، لم يُبدِ بعض المعجبين اعتراضاً على استخدام ترامب لهذه الشخصيات.

ووصف أحد مستخدمي منصة “إكس” الأمر بأنه “مضحك”، معتبراً أن ظهوره سيعزز شهرة شخصية “ناروتو” على المستوى العالمي، ويمثل “أفضل دعاية مجانية ممكنة”.

بينما رأى مستخدم آخر أن انتشار المانغا اليابانية عالمياً إلى درجة معرفة رئيس الولايات المتحدة بشخصية “ناروتو” يدعو إلى الفخر أكثر من الانتقاد.

من جهتها، أكدت شركة “بوكيمون إنترناشونال” أن البيت الأبيض لم يحصل على أي تصريح لاستخدام الصور أو الشخصيات التابعة لها.

وقالت المتحدثة باسم الشركة، سرافانثي ديف: “لم نشارك في إنتاج هذا المحتوى أو توزيعه. وتتمثل رسالتنا في جمع الناس حول العالم من خلال الترفيه، وهي رسالة لا ترتبط بأي توجه أو أجندة سياسية”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.