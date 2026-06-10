الولايات المتحدة تهاجم إيران رداً على إسقاط مروحية

Reuters طائرة عسكرية تنطلق من على سطح حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن، لدعم عملية “الغضب الملحمي” التي استهدفت إيران من موقع لم يُكشف عنه، في 7 مارس/آذار 2026.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات التابعة لها ‏بدأت في شن ما وصفته بـ “ضربات للدفاع عن النفس” ضد إيران، -بعد منتصف الليل بتوقيت طهران -، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت القيادة إلى أن تلك الضربات تأتي “رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي”، معتبرة أن الهجمات تُعد “رداً متناسباً على عدوان إيراني غير مبرر”.

لاحقاً صرّح ترامب، لشبكة إيه بي سي نيوز، بأن الضربات الانتقامية على إيران ستكون “قوية للغاية”.

وخلال مقابلة هاتفية، أفاد ترامب بأن من “المهم” للولايات المتحدة الردّ على إسقاط المروحية الأمريكية.

وأضاف ترامب أن “هذا رد على ما فعلوه بمروحيتنا الليلة الماضية، وأعتقد أن الرد يجب أن يكون قوياً للغاية، وهذا ما يمثله الرد الحالي”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع غارات في سيريك وقشم جنوبي البلاد. كما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي عن وقوع انفجارات ونشاط للدفاع الجوي على طول ساحل الخليج، بما في ذلك في بندر عباس وقشم وسيريك.

وعلق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على الضربات الجديدة في منشور عبر منصة إكس، بالقول “رغم هزائمها في ساحة المعركة، اختارت الولايات المتحدة اختبار عزيمتنا. قواتنا المسلحة الجبارة لن تدع أي هجوم أو تهديد دون رد”.

وأضاف: “غادروا منطقتنا إن أردتم الأمان”.

https://twitter.com/araghchi/status/2064475230467149845?s=20

تأتي هذه التطورات بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إيران بإسقاط مروحية أمريكية فوق مضيق هرمز وتعهد بالرد على الهجوم بدافع “الضرورة”.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أن مروحية أباتشي أُسقطت ، لكن أُنقذ طاقمها المكون من فردين بواسطة قارب مسيّر أمريكي.

وصرح متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية لبي بي سي، بأن أفراد الطاقم أنقذوا بواسطة قارب مسيّر تابع لفرقة العمل 59، وهي وحدة مقرها البحرين أُطلقت في عام 2024.

وقال بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية إن جهود الإنقاذ نفذت بـ”قيادة القوات البحرية الأمريكية المركزية، والفرقة 82 المحمولة جواً، بدعم من وحدات القوات الجوية والبحرية الأمريكية، بما في ذلك فرقة العمل 59 التابعة للأسطول الخامس الأمريكي”.

Getty Images تُظهر هذه الصورة، التي التُقطت من موقع في شمال إسرائيل، على الحدود مع جنوب لبنان، مروحية من طراز AH-64 أباتشي تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. 4 يونيو/حزيران 2026.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال”: “كان هناك طياران على متن المروحية، وكلاهما بخير ولم يُصب بأذى. ومع ذلك، يجب على الولايات المتحدة، بالضرورة، الرد على هذا الهجوم”.

وصرح مسؤول أمريكي لشبكة “سي بي إس نيوز”، الشريكة الأمريكية لبي بي سي، بأنه ليس من الواضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة قد هاجمت المروحية عمداً.

وبدت وسائل إعلام إيرانية وكأنها تقر بوقوع الحادث، إذ أفادت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية بأن إيران لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم.

Social Media منشور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منصة “تروث سوشال”.

وبرز احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران في الوقت الذي نفذت فيه القوات الإسرائيلية غارات في أنحاء جنوب لبنان الثلاثاء.

وكانت طهران قد حذرت من أن الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان ستؤدي إلى موجة أخرى من الضربات الانتقامية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء، إن القوات الأجنبية القريبة من الأراضي الإيرانية معرضة “لخطر دائم بسبب أخطائها البشرية، أو الحوادث العرضية، أو احتمال انخراطها في تبادل إطلاق نار”.

وأضاف في تغريدة على منصة إكس: “لتقليل المخاطر، فإن الحل الأمثل هو أن تغادر هذه القوات الأجنبية”.

وقبل دقائق من تعليق ترامب على إسقاط مروحية الأباتشي الأمريكية، لجأ كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات السلام مع واشنطن، محمد باقر قاليباف، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى الرد العسكري.

وقال: “نحن نفضل لغة الدبلوماسية، لكننا نتحدث لغات أخرى بطلاقة أكبر بكثير. إذا أخلفتم بتعهداتكم، فسنتحول إلى اللغة التي نجيدها أكثر”. وأضاف: “أنتم تركبون الحصان الذي تختارونه!”.

وأوقفت إسرائيل وإيران الهجمات ضد بعضهما البعض بعد تبادل إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع لأول مرة منذ هدنة أبريل/نيسان.

وطالب ترامب بشكل علني البلدين بـ “التوقف فوراً عن إطلاق النار”، لأنهما كانا يعرضان المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق لإنهاء الحرب الإقليمية للخطر.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشال”، إن إسرائيل وإيران تتطلعان إلى “وقف فوري لإطلاق النار”، لكن السلام “قد يعرقله الجهل أو الغباء”.

وصرّح ترامب للصحفيين الثلاثاء، قبل الإعلان عن حادثة المروحية: “نحن في المراحل النهائية لما سيكون اتفاقاً جيداً للغاية”، مضيفاً أن الأمر قد يستغرق “يومين أو ثلاثة أيام”، وسيجري فتح مضيق هرمز على الفور بعد ذلك.

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