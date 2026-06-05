زينب جوادلي: احتجاز الزوجة السابقة لابن شقيق حاكم دبي #عاجل

Supplied انفصلت زينب جوادلي عن الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم عام 2019

قالت السلطات في دبي إن الزوجة السابقة لابن شقيق حاكم دبي وُضعت قيد الاحتجاز، مع احتدام نزاع على حضانة بناتهما الثلاث الصغيرات.

وأبلغت النيابة العامة في دبي بي بي سي أن زينب جوادلي احتُجزت بعد شكوى قدّمها والد أطفالها الثلاثة، زوجها السابق الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وكان أفراد من عائلة جوادلي وأصدقاؤها قد فقدوا الاتصال بها منذ مساء الثلاثاء، وأبلغوا عن مخاوف بشأن مكان وجودها.

ولنحو يومين، لم ترد أي معلومات عن مكان وجود جوادلي أو أطفالها.

ولأشهر، لم تكن جوادلي تغادر المنزل إلا نادراً، إذ كانت تعتقد أن رجال أمن ينتظرون أخذ أطفالها منها ووضعها قيد التوقيف.

وبحسب النيابة العامة في دبي، زعم زوجها السابق أنها اختطفت الأطفال خلال جلسة زيارة وافقت عليها المحكمة.

وفي العام الماضي، قدّم شكوى إلى الشرطة اتهمها فيها بخطف بناتهما.

وجاء ذلك بعدما انتقل الأطفال بين والديهما مرات عدة، في ظل اتهام كل طرف للآخر بالخطف.

وتواجه جوادلي، وهي لاعبة جمباز دولية سابقة، احتمال توقيفها أيضاً في الإمارات على خلفية جرائم إلكترونية، أي مخالفات ارتُكبت عبر الإنترنت، بعدما بثّت مباشرة إحدى المواجهات العام الماضي.

AFP via Getty Images جوادلي لاعبة جمباز دولية سابقة

وفي ذلك الوقت، شرحت جوادلي ما فعلته في رسالة مصوّرة إلى محامي حقوق الإنسان البريطاني ديفيد هيغ، الذي يتولى الدفاع عنها، قائلة: “كنت أعرف أن هذه كانت الفرصة الأخيرة لأكون مع أطفالي، لأنهم لن يسمحوا لي برؤيتهم مرة أخرى أبداً. كنت أعتقد فعلاً أنها فرصتي الأخيرة، لذلك فتحت بثاً مباشراً وطلبت المساعدة”.

وقال محامون يمثلون الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، خلال جلسات المحكمة في قضية حضانة أطفالهما، إن جوادلي أم غير مؤهلة، إذ أخفقت في إرسال بناتها إلى المدرسة، وكانت تقيم، حين كانت في فندق، في مكان غير مناسب للأطفال، كما عرّضت صحة الابنة الصغرى للخطر.

وفي بيان مساء الخميس، قالت النيابة العامة في دبي إن القضية لا تزال قيد التحقيق وتخضع لإجراءات قانونية مستمرة.

وأضافت: “سنواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين المعمول بها، مع ضمان سلامة الأطفال ومصلحتهم الفضلى”.

ورداً على ذلك، دعا هيغ الإمارات إلى السماح لجوادلي فوراً بالتواصل مع محاميها وقنصليتها وعائلتها، وإطلاق سراحها لتعود إلى منزلها في دبي.

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