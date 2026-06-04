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زواج الشاب اليمني عابد المصرف يُفجّر أزمة طَبقية وعائلية! #عاجل

Published: 26 minute ago

تحوّلت قصة الشاب اليمني، عابد المصرف، إلى قضية رأي عام أشعلت منصات التواصل بعد مناشدة مصورة كشف فيها عن تعرضه لتهديدات وضغوطات قبلية لرفض عائلته زواجه من فتاة تنتمي لفئة “المزاينة”.

وتطورت القضية بعد ظهور الشيخ مرزاح في فيديو نافياً التهديدات. كذلك، قال والد عابد إنه هو من قام بمصادرة سيارة ابنه وبطاقته الائتمانية وخنجره عقاباً له، لتعيد القصة واجهة النقاش حول التمييز الطبقي وحرية الاختيار في اليمن

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

زواج الشاب اليمني عابد المصرف يُفجّر أزمة طَبقية وعائلية! #عاجل

BBC Arabic

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Published: 26 minute ago
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