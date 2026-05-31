بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي عقب بيان صادر عن الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، السبت، أعلنت فيه التوصل إلى نتائج موثوقة تؤكد وفاة أطفال الطبيبة رانيا العباسي، في تطور أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري التي شغلت السوريين خلال السنوات الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في إطار التحقيقات الجارية، أنها توصلت عبر استجواب موقوفين إلى معلومات وأدلة تفيد بمقتل الأطفال على يد “مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد”.

وأضافت أن الهيئة الوطنية للمفقودين دعمت التحقيق بمقاطع فيديو وبيانات أسهمت في تعزيز الأدلة، مشيرة إلى معطيات أولية حول تورط “أمجد يوسف” في القضية، مع استمرار التحقيقات وملاحقة بقية المتورطين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بحسب الوزارة.

من هي رانيا العباسي؟

رانيا العباسي طبيبة أسنان ولاعبة شطرنج سابقة حققت ألقاباً على مستوى الجمهورية ومثّلت سوريا في منافسات عربية وإقليمية، اختفت مع أطفالها الستة في ظروف غامضة عام 2013.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سورية، اعتُقلت العباسي في آذار/مارس من ذلك العام بعد أيام من اعتقال زوجها الطبيب عبد الرحمن ياسين، المعروف بمشاركته في تقديم الدعم للنازحين.

وكانت الطبيبة قد اشتهرت أيضاً بمبادراتها الإنسانية، إذ استقبلت نازحين من حمص في عيادتها بحي دُمَّر في دمشق، قبل أن تنقطع أخبارها وأخبار أفراد عائلتها منذ لحظة اعتقالهم وفق ما أفاد به التلفزيون السوري.

“أبناء رانيا هم أبناء سوريا”

نعى خال الأطفال حسان العباسي، في مقطع مصور، أبناء الطبيبة رانيا، مؤكداً أنهم قُتلوا على يد أمجد يوسف، الذي “سلب حياتهم ثأراً لأخيه”.

وأوضح العباسي أن أمجد يوسف، أبرز المتهمين بارتكاب ما يُعرف بـ”مجزرة التضامن”، ظهر في أحد المقاطع المصوّرة وهو يدخل إلى غرفة مظلمة ويشاهد أطفالاً، قبل أن يصفهم بأنهم “أطفال كبار ممولي الإرهاب”.

وأكد العباسي أن العائلة كانت تعيش أملاً كبيراً بلقاء الأطفال، قبل أن تصدم بالنتائج المؤلمة، قائلاً إنهم شاهدوا أبناءهم “مستشهدين على يد مجرم خالٍ من الإنسانية”، لافتاً إلى أن “أبناء رانيا هم أبناء سوريا”.

وانتقد العباسي طريقة إعلان نتائج القضية من قبل الهيئة الوطنية للمفقودين، معتبراً أن العائلة شعرت بصدمة كبيرة بعد نشر المعلومات دون الرجوع إليها، مشيراً إلى ما وصفه بتضليل من الفريق الذي تم عبره تسريب المقاطع.

كما أشار العباسي في منشور على إنستغرام إلى أنه لم يقل إنه شاهد أمجد يوسف يقتل الأطفال، موضحاً أن المقطع يُظهر دخول شخص إلى غرفة تحتوي على أطفال مقتولين، مع سماع صوت يُنسب إلى أمجد يوسف يذكر تاريخ 11 من مارس/آذار 2013، ويقوم بتصوير الأطفال داخل غرفة مظلمة باستخدام مصباح، متنقلاً بينهم واحداً تلو الآخر بحيث تظهر ملامحهم بوضوح.

وأضاف أن المتحدث لا يظهر في الفيديو، وإنما يُستدل عليه من صوته فقط، وهو نفس الصوت الذي ورد في تسجيلات أخرى منسوبة إلى أمجد يوسف دون ظهور وجهه.

وفي وصف العباسي للفيديو، قال إن الأطفال ظهروا بملابسهم نفسها التي كانوا يرتدونها في صور نشرها الأحد، فضلاً عن تطابق الملامح تماماً، فيما ظهرت على ثلاثة من الأطفال (ليان وانتصار ونجاح) ربطة سوداء كحبل حول الرقبة ما يدل، على حد وصفه، على أنهم ماتوا خنقاً، أو أن معظمهم ماتوا كذلك.

وتواصلت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أكد حساب يوسف الرحيم، أن من حق الأطفال الذين “قُتلوا أمام أعين بعضهم البعض” أن تُروى قصتهم وتُوثّق مأساتهم، باعتبارها جزءاً من مأساة آلاف الأطفال المختفين حتى اليوم.

ونشر حسين حمزة على منصة إكس، منشوراً وصف فيه الحادثة بأنها “مأساة عائلة أُبيدت”، مشيراً إلى أنها كانت طبيبة أسنان وبطلة شطرنج وأماً لأسرة سورية اختفت لسنوات.

وقال إن العائلة عاشت سنوات من الانتظار والأمل الممزوج بالخوف، قبل أن تتكشف، وفق ما ذكره، نتائج مؤلمة حول مصيرها، معتبراً أن ما جرى يمثل مأساة إنسانية عميقة ستبقى في الذاكرة.

ونشرت ريما نعيسة منشوراً أشارت فيه إلى ما كتبته نايلة العباسي، شقيقة رانيا العباسي، حول لحظة مشاهدة التسجيل المصوّر. وطرحت تساؤلات حول مصير الرفات، والجهات التي أمرت أو شاركت أو تسترت على الجريمة، إضافة إلى مصير رانيا العباسي وما الذي حدث لها.

وعلّق حساب باسم عبد الرحمن السليمان على ما قال إنها مقاطع عُثر عليها في هاتف أمجد يوسف، وتُظهر “مقتل 288 شخصاً، بينهم أبناء الطبيبة رانيا العباسي الستة”.

واعتبر السليمان أن الإسراع في تحقيق العدالة الانتقالية أصبح مطلباً شعبياً ملحاً، على حد تعبيره.

في المقابل، تساءل عبد الغني، في منشور على منصة إكس، عن توقيت ظهور التسريبات المتعلقة بالقضية بالتزامن مع الكشف عن مصير الضحايا، معرباً عن استغرابه من تداول الصور ومقاطع الفيديو المرتبطة بها.

وأكد أنه لا يعارض نشر المواد التوثيقية الخاصة بالانتهاكات لما لها من أهمية في حفظ الذاكرة وتوثيق الجرائم، لكنه أبدى تحفظه على نشرها عبر جهات مجهولة المصدر، سواء كانت “مدفوعة بأجندات داخلية أو خارجية، أو بأهداف شخصية أو مادية”.

وطالب كينان بوبس بنشر جميع الفيديوهات والمواد المتعلقة بانتهاكات النظام السابق، داعياً إلى إنشاء أرشيف وطني يوثق الضحايا والمفقودين والانتهاكات، ومعتبراً أن حجب المعلومات بحجة السلم الأهلي يعيق كشف الحقيقة.

وكتب عمر مدنية في منشور له أن الناشط مهند أبو حسن والصحفية أنصار شحود كانا يمتلكان، بحسب ادعائه، مقاطع فيديو مرتبطة بقضية أطفال الدكتورة رانيا العباسي، متهماً إياهما بعدم تسليمها للسلطات السورية.

وأشار إلى أن موقفهما يعود إلى معارضتهما للحكومة الحالية، مشيراً إلى منشورات قال إنها تتضمن انتقادات وتحريضاً ضدها.

مرحلة جديدة من البحث

نقل تلفزيون سوريا عن مسؤول التوثيق والتحقيق في الهيئة الوطنية للمفقودين، عمار العيسى، قوله إن الهيئة تعاملت مع قضية أبناء الطبيبة رانيا العباسي بوصفها ملفاً إنسانياً بالغ الحساسية يتعلق بحالة إخفاء قسري استمرت لسنوات طويلة.

وأوضح العيسى أن الهيئة تسلّمت قبل نحو أسبوعين مواد وبيانات مرتبطة بالقضية، مشيراً إلى أن عملية الاستلام جرت وفق سلسلة حيازة قانونية موثقة قبل إحالتها إلى الجهات المختصة.

وأضاف أن فريقاً تقنياً متخصصاً شُكّل لتحليل الفيديوهات والمواد المتوافرة ومراجعة المصادر المتقاطعة، ما أفضى إلى استنتاج قويّ بأن الأطفال الظاهرين في المقاطع هم أبناء الطبيبة رانيا العباسي.

وأكد أن الإعلان عن المصير لا يمثل نهاية الملف، بل بداية مرحلة جديدة للبحث عن الرفات وتحديد أماكن وجودها، مع التوجه لأخذ عينات الحمض النووي لمطابقتها ضمن قاعدة بيانات يجري إعدادها للتحقق النهائي عند العثور على الرفات.

