دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يفوز باللقب بعد تجاوز أرسنال بركلات الترجيح #عاجل

PA Media القائد ماركينيوس يرفع لقب دوري أبطال أوروبا

احتفظ باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد تجاوز أرسنال الإنجليزي في النهائي بفارق ركلات الترجيح (4-3)، السبت، في العاصمة المجرية بودابست.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة التي أُقيمت على ملعب بوشكاش أرينا بالتعادل الإيجابي (1-1)، عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة السادسة، وعثمان ديمبيلي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وأصبح الفريق الباريسي أول فريق فرنسي يحتفظ باللقب في نسختين متتاليتين.

PA Media الألماني كاي هافيرتز يحتفل بتسجيله هدف فريقه أرسنال

سان جيرمان هو أفضل هجوم في البطولة برصيد 45 هدفاً، ويُعد أرسنال الفريق الأقوى دفاعياً فلم تستقبل شباكه سوى سبعة أهداف في مشوار من دون هزيمة.

وقاد المباراة الحكم الألماني دانييل سيبرت.

ولعب أرسنال بتشكيلة تضم ديفيد رايا، كريستيان موسكيرا، وليام صليبا، غابرييل ماغالايش، بييرو هينكابي، ديكلان رايس، مايلز لويس سكيلي، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، لياندرو تروسار، كاي هافيرتز، والبدلاء: تيمبر، جيوكيريس، مارتينيلي، مادويكي، زوبيميندي، إيزي

أما سان جيرمان فلعب بتشكيلة قوامها ماتفي سافونوف، أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديش، جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز، ديزيريه دويه، خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، والبدلاء: باركولا، راموس، زاير-إيمري، بيرالدو، زابارني

EPA الفرنسي عثمان ديمبيلي يحتفل بتسجيله هدف فريقه باريس سان جيرمان

ويعد هذا النهائي أول مواجهة في بطولة أوروبية كبرى للأندية بين فريقين من فرنسا وإنجلترا.

وهو رابع نهائي في تاريخ المسابقة يجمع ناديين من عاصمتين مختلفتين، بعد بنفيكا وريال مدريد عام 1962، وريال مدريد وبارتيزان بلغراد عام 1966، وأياكس وباناثينايكوس عام 1971.

وهذا أول نهائي يكون فيه المدربان من الجنسية نفسها مع فريقين من غير جنسيتهما.

وبات سان جيرمان أول ناد فرنسي يبلغ نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة أو دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، والأول الذي يظهر في نهائيين متتاليين.

وفي الموسم الماضي، أصبح ثاني فريق فرنسي يحرز اللقب بعد مرسيليا عام 1993، ثم أصبح هذا الموسم أول حامل للقب يبلغ النهائي منذ ريال مدريد الإسباني في عامي 2017 و2018 حين توج باللقب للمرة الثالثة توالياً.

وفاز بطل الدوري الفرنسي في نهائيين وخسر واحداً من أصل ثلاثة نهائيات في دوري الأبطال.

ففي 2020، خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1 ثم توج باللقب العام الماضي بفوزه الكبير على إنتر الإيطالي 5-0.

PA Media المدرب الإسباني لويس إنريكي يحرز لقبين متتاليين في دوري أبطال أوروبا

أصبح لويس إنريكي أول مدرب إسباني يحرز لقبين متتاليين في المسابقة منذ خوسيه فيالونغا مع ريال مدريد عامي 1956 و1957، ليرفع رصيده من الألقاب في البطولة إلى ثلاثة ألقاب.

ولم يفز بأكثر من لقبين سوى خمسة مدربين: الإيطالي كارلو أنشيلوتي (5 ألقاب)، والإنجليزي بوب بايزلي والفرنسي زين الدين زيدان والإسباني بيب غوارديولا والإسباني لويس إنريكي (3 لكل منهم).

وأجرى إنريكي تغييرات جذرية في صفوف سان جيرمان منذ وصوله عام 2023، فبنى فريقاً متماسكاً ومجتهداً ومبهراً، ضمن مسعاه للفوز بدوري الأبطال الذي أحرزه سابقاً كمدرب مع برشلونة عام 2015.

“نجمة جديدة تلمع فوق باريس”

وعبّر القائد البرازيلي ماركينيوس عن فرحته باللقب، قائلا لقناة “كانال بلوس”: “إنها مشاعر مختلفة. منذ اليوم الأول للموسم، قال المدرب (الإسباني لويس إنريكي): من الصعب الفوز، لكن الفوز مرتين أصعب بكثير”.

وأضاف “اليوم كانت صفوفنا مكتملة. اللاعبون الذين دخلوا تركوا بصمتهم في روح هذا الفريق، رأينا غونزالو (راموس)، ورأينا بيرالدو الذين قاموا بالواجب، وسددوا ركلات الترجيح”.

ووجّه ماركينيوس كلمة إلى الجمهور في العاصمة “شكرا لكل من في باريس. استمتعوا يا شباب، باعتدال، ولا تُحدثوا فوضى!”

وهنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سان جرمان على منصة “أكس”، إذ كتب “نجمة جديدة تلمع فوق باريس!”.

وأضاف “مبارك لباريس سان جرمان الذي يُمتع أوروبا بأسرها. فرنسا فخورة”.

