حزب الله يستهدف جنوداً إسرائيليين ومعسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي

حزب الله يعلن استهداف قوات إسرائيلية أثناء محاولة التوغل في لبنان

قال حزب الله اللبناني، إنه شن سلسلة من الهجمات استهدفت جنوداً إسرائيليين، وحواجز أمنية، ومعسكرات تابعة للجيش شمالي إسرائيل الجمعة.

وأضافت الجماعة المسلحة أنها شنت هذه الهجمات على قوات إسرائيلية أثناء محاولتها التقدم نحو منطقة قلعة الشقيف التي يرجع تاريخها إلى العصور الوسطى.

وكانت القوات الإسرائيلية تستخدم هذه القلعة على مدار عقدين من الزمن أثناء احتلال إسرائيل لجنوب لبنان الذي انتهى عام 2000.

يتزامن ذلك مع بدء محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، والتي تنعقد جلساتها في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن وسط توقعات بأن تنعقد جلسة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل.

وأعلن حزب الله موقفه الرسمي من هذه المفاوضات الذي يتضمن الرفض التام لدخول لبنان فيها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أشاد “بشجاعة الرئيس عون ورؤيته التي تتضمن ضرورة الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل” رغم معارضة حزب الله، مضيفاً أن “الجماعة (حزب الله) مسؤولة مسؤولية كاملة عن القتال الدائر في الوقت الراهن”.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن قوات إسرائيلية وصلت خلال الليل إلى أطراف بلدة دبين الجنوبية، فيما رصد مراسل وكالة فرانس برس دبابات إسرائيلية في المنطقة الواقعة بين البلدة وجارتها مرجعيون ذات الأغلبية المسيحية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الجمعة إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت أكثر من 20 موقعاً في الجنوب، وذلك قبل وبعد إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيرات بالإخلاء لثماني بلدات، مما أدى إلى موجة نزوح واسعة.

وفرّ مئات اللبنانيين في الفترة الأخيرة إلى مدينة صور.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت، منذ بدء الحرب، عن مقتل 3355 شخصاً، بزيادة 31 قتيلاً مقارنة بالخميس الماضي.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، الجمعة، إن 77 طفلاً قُتلوا أو أُصيبوا خلال الأيام السبعة الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس الماضي، أنه ضرب “بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة صور”، بعد إصدار أمر لسكان مبان محددة بالإخلاء والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

نتنياهو يؤكد توغل قواته في لبنان

ركام خلفته غارة إسرائيلية في بلدة برج الشمالي على أطراف مدينة صور جنوبي لبنان

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قوات الجيش الإسرائيلي عبرت نهر الليطاني، الذي كان يشكّل في السابق الحدّ الشمالي لهجومها في لبنان، ويبعد نحو 30 كيلومتراً شمال الحدود بين البلدين.

وقال نتنياهو، خلال زيارة لقوات إسرائيلية قرب الحدود، بحسب مقطع مصوّر نشره مكتبه: “قواتنا عبرت الليطاني، وتقدمت إلى المناطق المرتفعة المسيطرة. نحن نعمل في بيروت والبقاع وعلى امتداد الجبهة كلها، ونضرب حزب الله مباشرة”.

وتعليقاً على تقدم القوات البرية الإسرائيلية، قالت مصادر أمنية لبنانية لرويترز إن القوات الإسرائيلية عبرت الليطاني قرب بلدة زوطر الشرقية يوم الخميس، لكنها انسحبت إلى الضفة الجنوبية للنهر في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وقالت المصادر إن القوات البرية عادت وعبرت الليطاني مجدداً يوم الجمعة، موضحة أن الأمر لم يكن تقدماً كبيراً، وأنه وقع عند نقطة شرقية من الليطاني قريبة من الحدود الإسرائيلية.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، متحدثاً إلى قوات في القيادة الشمالية يوم الجمعة، إن القوات ستواصل ملاحقة من وصفهم بـ”فرق إطلاق” تابعة لحزب الله ومشغّليها وقادتها على كل المستويات.

