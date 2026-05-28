مصري على رأس القائمة: من هم أكبر اللاعبين سناً في تاريخ كأس العالم؟

Getty Images صورة مركبة تُظهر من اليسار اللاعبين عصام الحضري، وفاريد ​​موندراغون، وروجيه ميلا

لم يشارك سوى 7 لاعبين تبلغ أعمارهم 40 عاماً أو أكثر في مباريات كأس العالم للرجال عبر تاريخ البطولة الممتد لـ 96 عاماً، وقد يُضاف 5 لاعبين آخرين على الأقل إلى هذه القائمة بعد استدعائهم إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في نسخة هذا العام.

ويحمل حارس المرمى المصري عصام الحضري الرقم القياسي كأكبر لاعب سناً يشارك في مباراة بكأس العالم، بعمر 45 عاماً و161 يوماً.

وشارك الحضري في مباراة واحدة خلال كأس العالم 2018، عندما خسرت مصر 2-1 أمام السعودية في دور المجموعات، ليحطم الرقم القياسي بفارق يزيد على عامين.

ويبلغ جميع اللاعبين العشرة الأكبر سناً في تاريخ كأس العالم أكثر من 39 عاماً ونصف العام.

ويُعد حارس مرمى اسكتلندا كريغ غوردون، البالغ من العمر 43 عاماً، أكبر لاعب يُستدعى حتى الآن إلى قائمة نهائية في نسخة هذا العام بفارق واضح، وإذا شارك في مباراة خلال أول ظهور لاسكتلندا في كأس العالم منذ 28 عاماً، فسيصبح ثاني أكبر لاعب سناً في تاريخ البطولة.

كما قد ينضم قائد البرتغال كريستيانو رونالدو، البالغ 41 عاماً، إلى النادي الحصري للاعبين الذين شاركوا في كأس العالم بعمر 41 عاماً أو أكثر، إذا خاض ما سيكون مشاركته السادسة القياسية في البطولة، ولم يسبق أن شارك في هذا العمر أو أكبر سوى الحضري، وفاريد موندراغون، وروجيه ميلا، وبات جينينغز.

وسيكون المدافع الياباني يوتو ناغاتومو، البالغ من العمر 39 عاماً، أيضاً بين أكبر اللاعبين سناً في تاريخ البطولة إذا حصل على دقائق لعب في مونديال 2026.

أما مهاجم البوسنة والهرسك إدين دجيكو، وحارس ألمانيا مانويل نوير، ولاعب خط وسط كرواتيا لوكا مودريتش، فجميعهم يبلغون 40 عاماً، ومن المرجح مشاركتهم في كأس العالم.

وسيبلغ حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينيا عامه الأربعين قبل أول مباراة لمنتخب بلاده في كأس العالم، ما سيجعله أيضاً من بين أكبر اللاعبين سناً في تاريخ البطولة إذا شارك.

أكبر 10 لاعبين سناً في تاريخ كأس العالم

Getty Images شارك حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري في مباراته الدولية رقم 159 والأخيرة في المباراة الختامية لمنتخب بلاده في كأس العالم 2018

عصام الحضري – مصر ضد السعودية (25 يونيو/حزيران 2018) – 45 عاماً و161 يوماً

فاريد موندراغون – كولومبيا ضد اليابان (24 يونيو/حزيران 2014) – 43 عاماً و3 أيام

روجيه ميلا – الكاميرون ضد روسيا (28 يونيو/حزيران 1994) – 42 عاماً و39 يوماً

بات جينينغز – أيرلندا الشمالية ضد البرازيل (12 يونيو/حزيران 1986) – 41 عاماً

بيتر شيلتون – إنجلترا ضد إيطاليا (7 يوليو/تموز 1990) – 40 عاماً و292 يوماً

دينو زوف – إيطاليا ضد ألمانيا (11 يوليو/تموز 1982) – 40 عاماً و133 يوماً

علي بومنيجل – تونس ضد أوكرانيا (23 يونيو/حزيران 2006) – 40 عاماً و71 يوماً

جيم لايتون – اسكتلندا ضد المغرب (23 يونيو/حزيران 1998) – 39 عاماً و334 يوماً

ديفيد جيمس – إنجلترا ضد ألمانيا (27 يونيو/حزيران 2010) – 39 عاماً و330 يوماً

أتيبا هاتشينسون – كندا ضد المغرب (1 ديسمبر/كانون الأول 2022) – 39 عاماً و296 يوماً

