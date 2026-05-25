إسبانيا في المونديال من دون ريال مدريد

شكّل الإعلان عن تشكيلة المنتخب الإسباني لكأس العالم 2026 مفاجأة في إسبانيا، إذ خلت القائمة من أي لاعب من ريال مدريد، في سابقة تاريخية للمنتخب في نهائيات كأس العالم.

وأعلن المدرب لويس دي لا فوينتي قائمة من 26 لاعباً، في فيديو دعائي شارك فيه الملك فيليبي السادس، إلى جانب مواطنين ومشجعين من مناطق ومهن مختلفة، بحسب الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ضمّت القائمة ثمانية لاعبين من برشلونة، بينهم لامين يامال، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يُعدّ من أبرز الأسماء في تشكيلة “لا روخا” (وتعني الحمراء، نسبة إلى قميص المنتخب الإسباني الأحمر).

وجاء غياب لاعبي ريال مدريد بعد استبعاد المدافع دين هويسن، وغياب داني كارفاخال، الذي عانى من الإصابة خلال الموسم. وبذلك، تخوض إسبانيا كأس العالم للمرة الأولى من دون أي لاعب من ريال مدريد.

وتضم القائمة لاعبين من أندية إسبانية أخرى، بينها أتلتيك بلباو، وأتلتيكو مدريد، وسلتا فيغو، وريال سوسييداد، وأوساسونا، إضافة إلى لاعبين إسبان ينشطون في الدوري الإنجليزي ونادٍ ألماني وآخر فرنسي.

مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدريد يوم 25 مايو/أيار 2026، أثناء الكشف عن تشكيلة المنتخب الإسباني المشاركة في كأس العالم 2026.

وشهدت التشكيلة عودة لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ميكل ميرينو، بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وعاد ميرينو إلى المشاركة مع أرسنال بديلاً أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد 24 مايو/أيار، في ختام الموسم المحلي، في أول ظهور له منذ تعافيه من كسر في القدم.

كما استدعى دي لا فوينتي المدافعين إريك غارسيا ومارك بوبيل، بعد موسم مميز مع برشلونة وأتلتيكو مدريد على التوالي، فيما استُبعد مدافع أتلتيكو مدريد روبان لو نورمان.

وإلى جانب يامال ونجم الوسط رودري، يُعد جناح أتلتيك بلباو نيكو وليامز من أبرز الأسماء التي ساهمت في تتويج إسبانيا بكأس أوروبا عام 2024. وشكّل يامال ووليامز خلال تلك البطولة ثنائياً هجومياً لافتاً، كما حظيت رقصتهما على أرض الملعب بتداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

لكن يامال قد يغيب عن المباريات الأولى من كأس العالم، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرّض لها مع برشلونة، وأبعدته عن الملاعب منذ أواخر أبريل/نيسان.

ونقلت وكالة رويترز عن دي لا فوينتي قوله للصحفيين بشأن موعد عودة يامال: “لن نتسرّع في الأمور. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا، يجب أن يكون الجميع جاهزين للمباراة الأولى أو الثانية. لن نُخاطر بأي لاعب، لكن إذا كان هناك وقت مناسب للمخاطرة، فهو بالتأكيد في كأس العالم”.

وأضاف: “هل نشعر بأننا مرشحون للفوز بكأس العالم؟ نعم. لكن ذلك لا يضمن شيئاً، فهناك منتخبات أخرى قوية مثل إنجلترا وفرنسا والبرازيل والأرجنتين… وحتى إذا كنت أفضل من الخصم، في كرة القدم يمكنك أن تخسر أيضاً”.

ريال مدريد في نسخات سابقة

منتخب إسبانيا يفوز بكأس العالم لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية ضد هولندا على ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، يوم 11 تموز/يوليو 2010

لم يفز ريال مدريد بأي لقب كبير هذا الموسم، واحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة، بطل المسابقة. كما خرج من دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد بايرن ميونيخ.

وكان مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا قد أكد، الجمعة، أنه سيغادر النادي في نهاية الموسم، بعد أربعة أشهر من توليه المهمة خلفاً لتشابي ألونسو. ومن المقرر أن يتولى جوزيه مورينيو تدريب الفريق خلفاً له.

ولم يسبق للمنتخب الإسباني أن خاض كأس العالم من دون أي لاعب من ريال مدريد، منذ أول مشاركة له في المسابقة عام 1934. ورأى بعض المعلقين أن ذلك يعود جزئياً أيضاً إلى تركيبة الفريق الحالية، إذ لا يضم ريال مدريد عدداً كبيراً من اللاعبين الإسبان، ويعتمد بدرجة واسعة على لاعبين أجانب.

في كأس العالم 2022 في قطر، ضمّت تشكيلة المنتخب الإسباني لاعبين من ريال مدريد هما داني كارفاخال، وماركو أسينسيو، الذي يلعب حالياً مع فنربخشة التركي، مقابل ثمانية لاعبين من برشلونة.

وفي كأس العالم 2018 في روسيا، انضم ستة لاعبين من ريال مدريد إلى تشكيلة المنتخب الإسباني، هم كارفاخال، وأسينسيو، وفرانسيسكو إيسكو، ولوكاس فاسكيز، وسيرخيو راموس، وناتشو فرنانديز، مقابل أربعة لاعبين من برشلونة.

وفي كأس العالم 2014 في البرازيل، ضمّت تشكيلة إسبانيا ثلاثة لاعبين من ريال مدريد هم إيكر كاسياس، وسيرخيو راموس، وتشابي ألونسو، مقابل سبعة لاعبين من برشلونة.

أما في كأس العالم التي فازت بها إسبانيا عام 2010 في جنوب أفريقيا، فضمّ المنتخب خمسة لاعبين من ريال مدريد هم إيكر كاسياس، وسيرخيو راموس، وتشابي ألونسو، وألفارو أربيلوا، وراؤول ألبيول، مقابل سبعة لاعبين من برشلونة.

تشكيلة منتخب إسبانيا الكاملة لكأس العالم 2026

لاعبا المنتخب الإسباني نيكو ويليامز ولامين يامال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بين إسبانيا وفرنسا على ملعب شتوتغارت أرينا في 5 يونيو/حزيران 2025 في شتوتغارت، ألمانيا.

تقام بطولة كأس العالم من 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز. وتضم تشكيلة المنتخبات المشاركة في كأس العالم 26 لاعباً.

تلعب إسبانيا ضد منتخب كابي فيردي، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، يوم 15 يونيو/حزيران، ثم ضد السعودية يوم 21 يونيو/حزيران وأخيراً ضد أوروغواي يوم 26 يونيو/حزيران، ضمن المجموعة الثامنة.

وتضمّ تشكيلة إسبانيا الرسمية لهذا العام:

في حراسة المرمى:

أوناي سايمون (أتلتيك بلباو)

دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي)

خوان غارسيا (برشلونة)

في الدفاع:

ماركوس يورنتي ومارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)

بيدرو بورو (توتنهام الإنجليزي)

أيمريك لابورت (أتلتيك بلباو)

إريك غارسيا وباو كوبارسي (برشلونة)

مارك كوكوريا (تشلسي الإنجليزي)

أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)

في خط الوسط:

رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)

مارتن سوبيمندي وميكل ميرينو (أرسنال)

بيدري وغافي (برشلونة)

فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي)

أليكس بايينا (أتلتيكو مدريد)

في الهجوم:

ييريمي بينو (كريستال بالاس)

فيكتور مونيوس (أوساسونا)

ميكل أويارسابال (ريال سوسييداد)

فيران توريس ولامين يامال وداني أولمو (برشلونة)

نيكو وليامز (أتلتيك بلباو)

بورخا إيغليسياس (سلتا فيغو)

