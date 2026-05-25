شرطة مكافحة الشغب التركية تقتحم مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض

Getty Images

اقتحمت شرطة مكافحة الشغب التركية مقر حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، يوم الأحد، بعد أيام من إقالة محكمة لقيادته.

وتصاعدت سحب الغاز المسيل للدموع خارج مبنى حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، حيث أغلق أعضاء الحزب المداخل بحواجز مؤقتة.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث من كانوا بالداخل وهم يصرخون ويرمون أشياء نحو المدخل، كما تعرض رجال الشرطة للرش بالخراطيم.

وتعهد زعيم الحزب أوزغور أوزيل بتحدي قرار محكمة الاستئناف يوم الخميس الذي أعلن بطلان انتخابه، في خطوة تعزز قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السلطة.

وقررت المحكمة استبدال أوزيل بكمال كيليتشدار أوغلو، وهو عضو مخضرم في الحزب يبلغ من العمر 77 عاماً والذي هزمه أردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2023.

هل يشكّل الصراع داخل المعارضة التركية نقطة تحوّل في ديمقراطية البلاد؟

احتجاجات حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول

Getty Images زعيم حزب الشعب الجمهوري المخلوع أوزغور أوزيل يلوح لأنصاره فوق سيارة للشرطة أثناء مسيرتهم عبر العاصمة التركية أنقرة

وذكرت وسائل إعلام تركية أن ممثلي كيليتشدار أوغلو طلبوا من الشرطة تنفيذ “الإجراءات اللازمة” لتسليم المقر إلى القيادة الجديدة، زاعمين أنهم مُنعوا من الدخول.

وأمر محافظ المدينة بعد ذلك الشرطة بـ”تنفيذ قرار المحكمة”، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وقال أوزيل في رسالة فيديو تمت مشاركتها على منصة إكس، “نحن نتعرض للهجوم”، وذلك بينما كانت قوات الأمن تسعى إلى دخول المبنى، حيث تم الإبلاغ عن اشتباكات أيضاً بين أنصاره وأنصار كيليجدار أوغلو.

وخرج أوزيل في وقت لاحق من المبنى، وقال للحشود المتجمعة في الخارج: “لقد حاولوا اقتلاعنا وطردنا – إلى أين؟”

وأضاف أن الحزب “سيخرج من الآن إلى الشوارع أو في الساحات ويسير نحو السلطة”.

ثم انطلق باتجاه البرلمان التركي، وقاد مئات من أنصاره في شوارع أنقرة.

وألغى قرار المحكمة حكماً أصدرته محكمة ابتدائية في عام 2025 الذي أسقط مزاعم شراء الأصوات في انتخابات الحزب التي جعلت أوزيل زعيماً.

ويعني ذلك أيضاً استبدال الجهاز التنفيذي للحزب بأكمله، ويُعتقد أن قراراته لم تعد معترفاً بها.

وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم السبت من أن حكومة أردوغان تقوض الديمقراطية التركية من خلال “تكتيكات مسيئة” ضد حزب الشعب الجمهوري.

ويقود أردوغان تركيا منذ عام 2003، بصفته رئيساً للوزراء ثم رئيساً، واتهم أوزيل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه باتباع استراتيجية “للقضاء على منافسيه”.

ولا يمكن للزعيم التركي البالغ من العمر 72 عاماً الترشح للرئاسة مرة أخرى إلا إذا دعا إلى انتخابات مبكرة قبل عام 2028 أو قام بتغيير الدستور.

وقال وزير العدل أكين جورليك في وقت سابق من هذا الأسبوع إن حكم محكمة الاستئناف “يعزز ثقة مواطنينا في الديمقراطية”.

وكان جورليك، الذي كان يشغل سابقاً منصب المدعي العام في إسطنبول، يقود التحقيقات التي تستهدف المعارضة – بما في ذلك رئيس بلدية المدينة الذي يحظى بشعبية كبيرة أكرم إمام أوغلو، والذي يُنظر إليه على أنه المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان، ويقبع في السجن منذ أكثر من عام بتهم الفساد.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.