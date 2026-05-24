الأضحية: ما شروطها وأنواعها، وكيف تحسن اختيارها؟ #عاجل

قبل سنوات قام عبدالرحمن بذبح شاة كأضحية، لكنه فوجئ بأمر أدهشه. لقد كانت الشاة عشراء (تحمل في بطنها أجنة)، رغم أنه اشتراها على أساس أنها مسمنة لغرض الذبح.

يقول: “أعلم أن ثمن الشاة العشراء أغلى من نظيرتها المسمنة للذبح، ولذلك توقعت أن هناك خطأ من المربي الذي باعها لي. لقد كانت عشراء لكنه لم يكتشف ذلك”.

ماذا فعل عبد الرحمن بالأضحية؟ سنعود لقصته لاحقاً، لكن لنتعرف بداية على تعريف الأضحية وشروطها.

في العاشر من شهر ذي الحجة وفقاً للتقويم الهجري الإسلامي من كل عام، يحتفل المسلمون حول العالم بعيد الأضحى، وإلى جانب شعيرة الحج التي يؤديها ملايين المسلمين، هناك شعيرة ذبح الأضحية، فماذا نعرف عن شروطها وأنواعها، وكيفية اختيارها؟

الأضحية هي الماشية من الغنم والإبل والأبقار، التي تذبح تقرباً إلى الله في العيد.

ويرجع أصلها الديني والتاريخي لإحياء قصة استعداد النبي إبراهيم للتضحية بولده إسماعيل، بعدما رأى في المنام أنه يذبحه بأمر إلهي. وعندما نقل رؤياه إلى ولده، قبل إسماعيل وطلب من أبيه أن يطيع الأمر. وعندما كان إبراهيم على وشك أن يذبح ولده، نجاه الله ومنحه كبشاً ليذبحه بدلاً من ولده.

ما الحكم الشرعي للأضحية؟

وفقاً لدار الإفتاء المصرية، فإن “الأضحية في حق المسلم القادر سُنَّة نبوية مؤكدة عن النبي محمد… وقد شرعها الله تعالى، إحياء لسنة نبيه إبراهيم وتوسعة على الناس يوم العيد”.

وتعنى عبارة “سُنَّة مؤكدة” أن النبي محمد أمر بفعلها، وواظب عليها ولم يتركها إلا نادراً، لكنها مع ذلك تبقى دون الفرض، حسبما يقول الدكتور محمد الزيني، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.

ويوضح الزيني، في حديث مع بي بي سي، أن الأضحية تُجزئ (تفي بالغرض) عن الشخص ومن يعولهم شرعاً: الزوجة والأبناء وغيرهم، في حال ما كان يعول أمه أو أباه أيضاً على سبيل المثال. بمعنى آخر فإن الأضحية تجزئ عن أسرة بكاملها.

والهدف من هذه الشعيرة تقديم النفع للفقراء ومساهمة في صلة الأرحام (الأقارب) وتوطيد أواصر المحبة بين أفراد المجتمع.

الشروط وتوقيت الذبح

يبدأ وقت ذبح الأضحية فور انتهاء الإمام من صلاة العيد

للأضحية ثلاثة شروط:

أولاً النوع: أن تكون على سبيل الحصر من الغَنَم (وتشمل الضأن والماعز) أو الإبل أو الأبقار (وتشمل الجاموس).

ثانيا الُعمر: بالنسبة للغنم، يجب أن يبلغ عمر الضأن 6 أشهر على الأقل، و”عمر الماعز سنة على الأقل وفقاً لرأي بعض الفقهاء، وبالنسبة للبعض الآخر سنتان”. الإبل يجب أن يبلغ عمرها خمس سنوات فأكثر، أما البقر والجاموس فيجب أن يبلغ عمرها سنتين فأكثر.

ثالثاً السلامة من العيوب: فلا يجوز أن تكون الأضحية عوراء أو عمياء أو عرجاء أو مريضة أو هزيلة، أو بها نقص مثل قطع بالأذن أو الرجل أو كسر بالقرون، أو أي عيوب أخرى.

توقيت الذبح

يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد انتهاء الإمام من أداء صلاة العيد، ويمتد طوال أيام التشريق الثلاثة: أيام 11 و12 وحتى عصر يوم 13 من شهر ذي الحجة.

ويقسم لحمها ثلاثة أثلاث: ثلث لأهل بيت المضحي، وثلث للأصدقاء والأقارب، وثلث للفقراء.

ويجب توزيع لحمها على الفور لإدخال السرور على الفقراء، وتحقيق المنفعة المرجوة منها، لكن ليست هناك مشكلة في تأخير التوزيع إلى ما بعد أيام التشريق، وفقاً للدكتور الزيني، إذا كانت هناك ضرورة أو اقتضت الظروف ذلك.

إشكالية العُمر والوزن

مع تقدم أنظمة الأعلاف وتغذية الماشية، ثار خلاف حول مدى ضرورة الالتزام بذلك العمر الشرعي، إذ أصبحت الأبقار تنتج لحماً وفيراً قبل عمر السنتين، وربما أصبح بقاؤها في المزارع غير مربح للمربين، كما أنها قد يزيد وزنها كثيراً ومن ثم يصبح بيعها بطيئاً، نظراً لارتفاع السعر.

يقول الدكتور عبد العليم محمد، أستاذ ورئيس قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة في جامعة الفيوم: “في أنظمة التغذية الحديثة حالياً، يمكن أن يصل وزن رأس الماشية من الأبقار والجاموس إلى 500 أو 600 كيلوغرام، في عُمر سنة أو سنة ونصف”.

وأضاف في حديث لبي بي سي: “في المزارع الكبرى يقوم المربون بما يسمى Feed flushing أو (عملية دفع غذائي)، وفيها يتم تغذية رأس الماشية بعد الفطام مباشرة، حين يكون عمرها 3 شهور، بغذاء عالي الجودة وكميات كبيرة، لتجده بعد نحو سنة إضافية أو ربما 9 شهور، وقد أكمل سنة واحدة من العمر وبلغ وزن التسويق، عند 400 أو 450 كيلوغراماً، ويباع للذبح مباشرة ويكون سليماً تماماً من الناحية الصحية”.

واستجابة لهذا التحدي الجديد، أجازت دار الإفتاء المصرية أن تذبح الأضحية، من البقر والجاموس والإبل، دون السن الشرعي “إذا بلغت الوزن الذي يفي بالغرض وهو 350 كيلوغراماً”، لكنها أبقت العمر المحدد للغنم كما هو.

ومع ذلك، يرى الدكتور الزيني ضرورة التقيد برأي جمهور الفقهاء، والالتزام بأعمار الأضحية المشار إليها سابقاً.

ما هي الغنم الجلَّالة؟

إذا كنت من سكان المدن الكبيرة، فربما شاهدت قبيل عيد الأضحى مجموعات من الأغنام متحلقة حول أكوام من القمامة. يعتاد بعض سكان المدن وخاصة في المناطق الفقيرة استقدام تلك الأغنام لذبحها كأضاحي، أو لبيعها لذات الغرض، ولنقص المراعي الطبيعية أو لغلاء أسعار الأعلاف يتركونها تقتات من القمامة.

سألنا الدكتور الزيني عن مدى جواز ذبح تلك الأغنام كأضحية، فأجاب: “هذه تسمى الغنم الجلَّالة، وهي أي مواش أو طيور تتغذى على النجاسات أو القمامة، ويحرم أكل لحمها بالأساس، وبالتالي يحرم ذبحها كأضحية”.

ويقول الزيني إن وصف “الجلَّالة” ينطبق على الغنم، بمجرد أن يتسبب تغذيها على القمامة في إنبات اللحم، ويضيف: “بمجرد أن يزيد وزنها خلال تغذيها على القمامة، فإنها تصبح جلَّالة ويحرُم ذبحها وأكلها، حتى لو تغذت عليها لأيام قليلة”.

ويتابع: “ويشترط لجواز ذبح هذه الأغنام أن تحبس في مكان بعيد عن القمامة، وتطعم بغذاء طاهر وصحي لمدة أربعين يوماً، حتى تتخلص أمعاؤها من النجاسات”. ويضيف: “بعض الفقهاء قالوا بمدة 15 يوماً، لكني أرى مدة 40 يوماً هي الأولى”.

ويحذر الدكتور عبدالعليم محمد من ذبح الغنم الجلَّالة لأن “طعامها يحتوي على أعفان وفطريات وبكتيريا، وقد تصاب بأمراض أو تسممات، وربما تنتقل الطفيليات إلى داخل أحشائها ومن ثم قد تنتقل للإنسان”.

ويتفق الدكتور محمد مع الدكتور الزيني في مدة الـ 40 يوماً لعزل تلك الأغنام ويقول: “خلال تلك المدة من العزل تكون الغنم قد تغذت بغذاء جيد وصحي، وبدأت مواصفات أحشائها تتغير، ويكون كل الغذاء الموجود في الأمعاء والمعدة والقناة الهضمية قد خرج، وحل محله الغذاء السليم”.

“ذبح العِشار”

وبالعودة لقصة عبد الرحمن التي أشرنا إليها في مطلع هذا المقال، فقد فوجئ بأن الشاة التي اشتراها كانت حبلى، “على أية حال، لقد اضطررت للتخلص من أجنتها وأكملت شعيرة الأضحية، لأني أعلم بجواز ذلك إذ حدث الأمر دون قصد مني، بل وبالتأكيد دون قصد من البائع”، يقول عبد الرحمن.

ويقول الدكتور الزيني إن حكم ذبح العشراء “مكروه”، لكن يجوز المضي قدماً في أداء شعيرة الأضحية، طالما كانت نيته صادقة بأنها خالية من الحمل فلا ذنب عليه، لكن في العموم “يجب على المضحي أن يتحرى من ذلك، بأخذ رأي الخبراء في هذا الشأن”.

أما الدكتور عبدالعليم محمد، فيرى أن “بيع الماشية العشراء للذبح في الأضحية لا يحدث غالباً إلا بالخطأ، لأنها تمثل خسارة للبائع”، ويدعو المضحين إلى التحري من ذلك عبر إجراء فحص من قبل الطبيب البيطري، أو القيام بعملية “الجس” وهي عملية استكشاف قد يقوم بها الطبيب البيطري، أو بعض الأشخاص الخبراء من المربين أو تجار الماشية، أو أناس متخصصون في ذلك.

كيف تختار الأضحية وما مواصفات الأضحية الجيدة؟

تشهد أسواق الماشية رواجاً قبيل عيد الأضحى

يقدم الدكتور محمد نصائح عامة للمستهلكين، عند شرائهم الأضحية، وينصح باختيار أضحية تكون خالية من أية عيوب أو مشكلات، ويمكن أن يتم هذا من خلال الفحص البصري للشكل الخارجي للحيوان.

“يجب أن يكون الحيوان نشطاً ويتحرك أمامك، شعره لامع، مخطمه (أنفه) مُندَّى، ويعني ذلك أن أنفه رطباً وليس جافاً، ويقوم بعملية الاجترار”.

وتعني عملية الاجترار أنه يقوم بسحب الغذاء من المعدة إلى الفم، وإعادة مضغه مرة أخرى، وهذا معناه أن الحيوان سليم وبصحة جيدة وأن تغذيته تسير بشكل جيد، وفقا لمحمد.

ويضيف: “يجب أيضا أن تكون العينان براقتين وخاليتين من أي عور أو فقأ، أو ما شابه ذلك. كذلك أن يكون صدر الحيوان وظهره ممتلأً باللحم، وليس هزيلاً أو عظامه بارزة”.

تجنب الماشية العرجاء أمر مهم، لأن كثيراً من الغنم الجلَّالة تصاب بالعرج، وفقاً للدكتور محمد، وأيضا استبعاد الهزيل أو ما يبدو عليه أية أعراض للمرض، وكذلك الحيوان الساكن وقليل الحركة.

كذلك ينصح بالتركيز على أن يكون الحيوان خالياً من أي طفيليات خارجية على جسده، مثل القراد أو القمل أو حشرة الجرب.

يقول: “كل هذه أنواع طفيليات قد تصيب الحيوان من الخارج، وترى بالعين المجردة وتكون واضحة للمستهلك العادي. هذه الحشرات تتغذي على جسم الحيوان فتتسبب في ضعف شهيته، ومن ثم يصبح هزيلاً”.

كما يرى محمد أن “لحم ذكور الماشية عادة أجود من لحم الإناث، لأنه يحتوي على كتلة عضلية أكثر ودهون أقل”، لذا ينصح بشراء الذكور.

