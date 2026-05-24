إطلاق نار قرب البيت الأبيض وجهاز الخدمة السرية يعلن مقتل المشتبه به

AFP via Getty Images

ورد الآن هذا الخبر العاجل.

أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) السبت وقوع إطلاق نار قرب البيت الأبيض في واشنطن، ما أدى إلى انتشار أمني كبير في المنطقة.

وقد أكد جهاز الخدمة السرية، أن المسلح الذي أطلق النار لقي مصرعه.

وكتب كاش باتيل على منصة إكس أن عناصر من “مكتب التحقيقات الفدرالي في مكان الحادثة ويقدم الدعم لجهاز الخدمة السرية الذي تدخل بعد إطلاق نار قرب البيت الأبيض”.

وقد انتشرت الشرطة وقوات الأمن بكثافة في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض مساء السبت بعد ورود أنباء عن إطلاق نار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجوداً في البيت الأبيض في ذلك الوقت حيث كان يعمل على التفاوض بشأن اتفاق مع إيران.

ترامب ومسؤولون كانوا أهدافاً “محتملة” في حادثة إطلاق النار خلال حفل عشاء

الاستخبارات الأمريكية تحذر ترامب من تهديدات إيرانية باغتياله

وطوّقت الشرطة مداخل البيت الأبيض، فيما منعت قوات الحرس الوطني مراسل وكالة فرانس برس من دخول المنطقة.

AFP via Getty Images

وعلى منصة إكس، قال صحفيون كانوا موجودين في الحديقة الشمالية في ذلك الوقت إنهم تلقوا أوامر بالركض واللجوء إلى غرفة الإحاطة الصحافية في البيت الأبيض.

ووفقاً لفوكس نيوز، قد أطلق شخص ثلاث طلقات باتجاه الجانب الغربي من البيت الأبيض، فيما ردت الشرطة السرية بإطلاق النار عليه وإسقاطه، وأصيب مدني في حادث إطلاق النار.

وأفادت مصادر أمنية لشبكة سي بي إس نيوز، الشريك الإعلامي الأمريكي لبي بي سي، بإصابة شخصين في إطلاق النار، حيث نُقِل المصابيْن – أحدهما المشتبه به والآخر يُحتمل أنه كان من المارة – إلى مستشفى محلي.

ويُقال إن حالة المشتبه به حرجة، قبل أن يلقى مصرعه، بينما لا تزال حالة المصاب الآخر خطيرة.

وأكدت على لسان مسؤول إداري كبير، أن مُطلق النار لم يدخل محيط البيت الأبيض، مضيفة أن الحادث كان بجانب أحد الحواجز الأمنية بشارع 17.

وذكر أحد مسؤولي إنفاذ القانون لوكالة رويترز أن المشتبه به يُعاني من اضطراب نفسي، مضيفاً أنه سبق إصدار أمر قضائي بمنعه من الاقتراب من المنطقة.

وتشير مصادر شبكة سي بي إس نيوز، إلى إطلاق ما بين 15 و30 طلقة نارية خلال الحادث.

كما صرح السائح الكندي ريد أدريان لوكالة فرانس برس بأنه كان في المنطقة عندما سمع أصواتاً “ما بين 20 إلى 25 مرة، فيما بدت كألعاب نارية، لكنها كانت طلقات نارية، ثم بدأ الجميع بالركض”.

وكانت مراسلة قناة إيه بي سي نيوز، سيلينا وانغ، تُسجل مقطع فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي عندما اندلع إطلاق النار، حيث التقطت أصوات الطلقات وهي تنبطح أرضاً.

وقالت على إكس: “بدا الأمر وكأن هناك عشرات الطلقات النارية”.

https://twitter.com/selinawangtv/status/2058312115098697760

وصرح متحدث باسم جهاز الخدمة السرية لوكالة فرانس برس في رسالة نصية بأن الجهاز لا يزال يجمع المعلومات حول الحادث.

يُذكر أن ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، كان هدفاً لثلاث محاولات اغتيال مزعومة، كان آخرها في 25 أبريل/نيسان عندما اقتحم مسلح نقطة تفتيش أمنية بالقرب من قاعة الاحتفالات التي كان ترامب يحضر فيها حفلاً إعلامياً.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.