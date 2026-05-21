كيف حصدت فرق أرسنال والزمالك والإفريقي ألقاب الدوري هذا العام؟ #عاجل

Getty Images استطاع نادي أرسنال العودة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتظار دام 22 عاما.

شهد موسم 2025/2026 الرياضي عودة لافتة لأندية جماهيرية كبرى إلى منصات التتويج، بعدما أحرز أرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والزمالك لقب الدوري المصري، والنادي الإفريقي لقب الدوري التونسي.

ورغم اختلاف السياقات والظروف الرياضية بين إنجلترا ومصر وتونس، فإن القاسم المشترك يتمثل في عودة أندية ذات قواعد جماهيرية كبيرة إلى الفوز بالألقاب بعد سنوات من الانتظار.

ويُمكن النظر إلى هذه الألقاب على أنها أكثر من مجرد بطولات في مسابقات الدوري، إذ تعكس قدرة أندية تاريخية على النهوض مجددا رغم الضغوط والأزمات.

أرسنال الإنجليزي

في إنجلترا، أنهى نادي أرسنال انتظار جماهيره الذي دام 22 عاما ليفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، في تتويج اعتبره مشجعو الفريق ثمرة مشروع طويل للمدرب الحالي، ميكيل أرتيتا.

واقترب أرسنال من الفوز بالدوري، في السنوات الأخيرة، أكثر من مرة، لكنه خسر اللقب في النهاية. لذلك جاء هذا الموسم كدليل على أن الفريق تعلم من أخطائه وأصبح قادرا على حسم المنافسة.

ولا تقتصر أسباب فوز أرسنال على تميز لاعبيه، إذ ساهم الاستقرار الفني، والتوازن الدفاعي، فضلا عن القدرة على الحسم في اللحظات الفاصلة، بدور كبير في نجاح أرسنال.

وبتحقيق اللقب، يعود أرسنال إلى موقعه الريادي بين الفرق الإنجليزية الكبرى بعد سنوات من هيمنة مانشستر سيتي وليفربول.

واستطاع أرسنال تحقيق إنجاز أوروبي آخر بوصوله إلى المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا، لمواجهة حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي، في 30 مايو/أيار القادم.

الزمالك المصري

أما في مصر، تضمن تتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري رسائل مختلفة. فالنادي الأبيض عاش مواسم مليئة بالأزمات الإدارية والمالية والفنية، لكنه نجح في استعادة اللقب.

وحسم الزمالك البطولة بعد فوزه على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة واحد مقابل لا شيء، بينما أنهى فريق بيراميدز الموسم في المركز الثاني بفارق نقطتين، فيما حلَّ النادي الأهلي في المركز الثالث.

ويعكس فوز الزمالك قدرة الفريق على التعامل مع الضغوط. وظهر الزمالك خلال الموسم المنصرم بشخصية قوية، مكنته من حسم اللقب الـ 15 في تاريخه، بعد غياب استمر ثلاثة مواسم رياضية.

وحقق الزمالك البطولة بمشاركة عناصر شابة أو لاعبين تعرضوا للانتقاد سابقا، لذا فإن تتويجه باللقب ربما يشي بنجاحه في بناء فريق جديد قادر على الاستمرار لسنوات.

وأثبت الزمالك لمشجعيه امتلاكه لاعبين قادرين على صناعة الفارق.

الإفريقي التونسي

وفي تونس، جاء فوز النادي الإفريقي بالدوري بعد سنوات من المعاناة والانتظار. وأنهى الإفريقي الموسم في صدارة الدوري برصيد 66 نقطة، متقدما على الترجي صاحب المركز الثاني.

وفاز الإفريقي باللقب بعد انتظار 11 عاما. ويملك الإفريقي واحدة من أكبر القواعد الجماهيرية في تونس وشمال إفريقيا، وظلت جماهيره داعمة له حتى في أصعب الأوقات.

وتميز الإفريقي هذا الموسم بصلابة دفاعه والروح الجماعية التي تحلى بها لاعبوه، فضلا عن قدرة واضحة على الحسم في المواجهات الكبرى.

وأعاد فوز الإفريقي الاعتبار لجماهيره، التي ظلت تنتظر عودة فريقها إلى القمة. ويأمل مشجعو الفريق أن يكون الفوز بالبطولة بداية لحصد الألقاب من جديد داخل تونس وفي القارة الإفريقية.

برأيكم،

هل يُمثل فوز أرسنال بالدوري نهاية سنوات الانتظار وبداية حقبة جديدة للنادي؟

إلى أي مدى نجح أرتيتا في إعادة شخصية الفريق وإقناع الجماهير بمشروعه؟

هل نجح الزمالك في تحقيق البطولة بالروح القتالية أكثر من الإمكانات المتاحة؟

إلى أي مدى لعبت جماهير الزمالك دورا في دعم الفريق خلال فترات عدم الاستقرار؟

هل يمكن اعتبار فوز النادي الإفريقي بالدوري انتصارا على الأزمات قبل أن يكون انتصارا رياضيا؟

هل يُمثل هذا اللقب بداية عودة حقيقية للنادي الإفريقي إلى مكانته التاريخية في تونس وإفريقيا؟

نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 22 مايو/أيار.

