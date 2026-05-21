كيف احتفل جمهور الزمالك بلقب الدوري رقم 15؟

Getty Images حقق الزمالك لقب الدوري رقم 15 بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا

حصد نادي الزمالك المصري لقب الدوري رقم 15، مما أثار أجواءً احتفالية على نطاق واسع في مصر، إذ أغلق جمهوره الشوارع وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي احتفالاً بالحدث.

وأثار فوز النادي الأبيض أجواء احتفالية في جميع أنحاء مصر، إذ يتمتع النادي بشعبية كبيرة كونه قطب من قطبي الكرة المصرية مع النادي الأهلي.

وكانت فرحة الجمهور غير عادية، خاصة في القاهرة، فأغلق الجمهور بعض الشوارع وطاف بسيارات مغطاة بأعلام تحمل شعار الزمالك وانتشرت حلقات الاحتفال، التي كان الشباب يرقصون ويغنون فيها ويطلقون الشماريخ (الألعاب النارية) في شوارع القاهرة والمدن الكبرى في مصر.

وفي المناطق الشعبية والمزدحمة من محافظتي القاهرة والجيزة، كانت جموع الجماهير تغلق الشوارع وتعطل المرور وسط أجواء يسودها الود والتسامح من قبل المواطنين مع هذه الممارسات التي بررتها فرحة جمهور الزمالك.

وظهر محمد عبد الرحمن، أحد جمهور الزمالك، في صورة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومعه نموذج مصغر من درع الدوري المصري ويرتدي قميص ناديه المفضل، وكتب تعليقًا ساخراً مع الصورة: “بحب دايماً أحتسي كوب الشاي وأنا ممسك بدرع الدوري”.

https://www.facebook.com/mhmd.abdelrahman/posts/pfbid02wGzC8CfrALBQkqhhRWpmxRQUVjuXtrgdBK8nPv5b2fgTRNC8FtHTWdAWetdhmwU7l

ونشر إسماعيل أبو زيد فيديو يظهر احتفالات جمهور النادي الأبيض في شوارع القاهرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “والله العالم والدنيا كلها فرحانه بفوز الزمالك وكل ومعظم فرق العالم ارسلت تهنئه للزمالك بالفوز بالدوري مفيش غير جماهير واعلام النادي المريض ال في الدور الثالث اللي هيلعب كنفدرالية مع البط الكيني”.

https://twitter.com/YlAbwzyd/status/2057381982368059892

وفي المناطق الراقية، أُطلقت ألعاب نارية هائلة ملأت سماء القاهرة والجيزة والتي كان من الممكن مشاهدتها من على بعد عدة كيلو مترات كما كان من السهل مشاهدة هذه العروض أثناء القيادة على الطرق السريعة في أكثر من منطقة.

ويبدو أن فرحة “الزمالكاوية”، التي ملأت أرجاء مصر، كانت مبررة لأن الفوز بهذه البطولة كان مختلفًا إلى حدٍ كبير عن المرات السابقة.

ونشرت إحدى مشجعات الزمالك عبر حسابها على موقع إكس فيديو للاعب عبد الله السعيد أثناء احتفاله بالفوز بالهتاف والرقص.

https://twitter.com/T_o_u_t_a1/status/2057249616869880117

وعبرالاحتفال بفوز الزمالك حدود مصرإلى قطاع غزة، إذ نشر حساب يحمل اسم كنعان، عبر حسابه على إكس أيضاً، فيديو لاحتفالات أهل غزة بفوز النادي المصري العريق.

https://twitter.com/K_11_10N/status/2057309868839620636

فوز بطعم مختلف

هذا اللقب هو الخامس عشر الذي يحصده الزمالك. كما شهد هذا الموسم حسماً للقب في الجولة الأخيرة، وهو أمر نادر الحدوث في تاريخ البطولة التي يُحسم فيها اللقب قبل الجولة الأخيرة.

وحُسم لقب الدوري المصري في الجولة الأخيرة 22 مرة، من بينها 14 مرة حُسم فيها للنادي الأهلي.

ونُُقل درع الدوري استعدادًا للاحتفال بعد فوز الزمالك في طائرة هليكوبتر، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البطولة، وهو ما أظهره الفيديو الذي نشره مشجع نادي الزمالك محمد سراج عبر حسابه على إكس.

https://twitter.com/mohamed_srag1/status/2057303478905545184

ونعى الممثل الكوميدي حاتم صلاح والده، الذي كان مشجعاً للزمالك، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تمنى خلاله لو كان والد لا يزال على قيد الحياة للاحتفال بالفوز: “مبروك يا سيد الكل عشت فوق ال ٦٥ سنة زملكاوي وعلمتنا حب الزمالك اسمحولي اسميه دوري محمد صبري ودوري عم شحاتة ودوري عم صلاح .. احتفل وافرح في الجنة يا عم .. ماللي رباني كان زملكاوي”.

https://www.facebook.com/HatemSalahOfficial/posts/pfbid0jSAaa5gUv986jH6g2iBadCJcWTrMBFVDtZyrXdq52Waojug45avggCPv2w4EKh54l

وكتب هاني توفيق، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر حسابه، أن هذه هي المرة الخامسة عشرة التي يفوز فيها الزمالك بدرع الدوري بينما حقق النادي الأهلي نفس هذا الإنجاز عام 1979.

https://www.facebook.com/hany.tawfik2/posts/pfbid02aoewi2qCmYtKh5qTWMyXpRNoXB679n2EByL3poS2G2UtrX7qc3bVhP4kG5uMy8xwl

وانطلقت روابط المشجعين والمشجعين الأفراد إلى شوارع القاهرة والمدن الرئيسية للاحتفال بالفوز الغالي للنادي الأبيض.

https://twitter.com/Zamalek__Fans/status/2057253582777307515

كما أنه اللقب الأول الذي يحصده النادي العريق بعد غياب الدرع عن مقره لأربع سنوات، وهو ما يؤهل الزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

واتضح من خلال الأجواء الاحتفالية الهائلة في العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى أن جمهور الزمالك ارتضى الفوز بالدوري المصري كتعويض لخسارة الفريق لقب الكونفيدرالية بعد مباراة صعبة انتهت بضربات الترجيح أمام نادي العاصمة الجزائري.

واختلف هذا الموسم عن سابقيه أيضًا بحلول النادي الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك، في المركز الثالث ليتخلى عن مركز الوصيف لنادي بيراميدز.

ونقل البعض احتفالات المحرك البحثي غوغل بفوز الزمالك عبر حسابات التواصل الاجتماعي، من بينهم أحمد ديسلمي.

https://twitter.com/AhmadDeSelmy/status/2057288889790804377

وأحرز هدف الفوز للزمالك اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ. وجاء الفوز بالبطولة الأهم في لعبة كرة القدم في مصر بقيادة نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي للفريق الأبيض معتمد جمال.

وعبر اللاعب الفلسطيني على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سعادته الغامرة بهذا الفوز.

https://www.facebook.com/odaydabbagh/posts/pfbid027ub4ugoZAnSaqUf9SD5o3gfVdW5FfJN3mDsst4A1DRV5YqFkmHssnfVbX6NxrnjUl

وتوجهت حشود من مشجعي الزمالك إلى منزل رئيس النادي مرتضى منصور وأقاموا احتفالات بالدوري أسفل منزله بينما كان يطل عليهم من شرفته.

وقوبل هذا المشهد بانتقادات من قبل كثيرين، والذين رأوا أن منصور لا يستحق ذلك نظراً لإهانته لجمهور الزمالك عبر وسائل الإعلام. وكان من بين المنتقدين لذلك المستخدم أحمد العنتبلي عبر موقع إكس.

https://twitter.com/alsi3eed/status/2057360025794814346

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.