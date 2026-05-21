في باكستان: الإعدام لقاتل نجمة تيك توك رفضت تقرّبه منها

حكمت محكمة في باكستان أمس، بالإعدام على عمر حيات، بعد إدانته بقتل المؤثرة المراهقة على تيك توك سنا يوسف، في قضية أثارت غضباً واسعاً في البلاد.

وكانت سنا، البالغة من العمر 17 عاماً، قد قتلت داخل منزلها في إسلام آباد في 2 يونيو/حزيران 2025، بعدما اقتحم حيات المنزل إثر رفضها محاولاته المتكررة للتقرب منها.

واعترف حيات، البالغ الآن 23 عاماً، بجريمته في يوليو/تموز العام الماضي، قائلاً إنه أصبح مهووساً بيوسف من طرف واحد، بعد تفاعلات محدودة بينهما عبر الإنترنت.

Getty Images اقتحم عمر حياة منزل نجمة تيك توك سنا يوسف بعد أن رفضت محاولاته للتقرب منها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن والد سنا، سيد يوسف حسن، قوله إن الحكم الصادر عن محكمة في إسلام آباد يشكل “درساً لكل من يرتكب مثل هذه الجرائم في المجتمع”.

وأمرت المحكمة أيضاً حيات بدفع 2.5 مليون روبية، أي نحو 9 آلاف دولار، تعويضاً لعائلة يوسف.

وخلال التحقيقات، قال حيات إنه سافر إلى إسلام آباد قبل أيام من الجريمة لتهنئة يوسف بعيد ميلادها. ورغم رفضها لقاءه، تمكن من الوصول إلى منزلها، حيث وقع بينهما خلاف انتهى بمقتلها، بحسب وسائل إعلام باكستانية.

وكان لدى يوسف، قبل وفاتها، أكثر من مليون متابع على تيك توك، ونحو نصف مليون متابع على إنستغرام. وقد أحبها متابعوها بسبب محتواها الخفيف، من تجربة صيحات الموضة، إلى أداء مقاطع على أنغام الأغاني، وقضاء الوقت مع أصدقائها.

وكانت بي بي سي قد نقلت، في تقرير نشر في 4 يونيو/حزيران 2025، عن الشرطة الباكستانية قولها إن حيات اعتقل بعد الجريمة بوقت قصير واعترف بقتل يوسف.

وقال والدها لبي بي سي حينها إن سنا كانت ابنته الوحيدة، ووصفها بأنها كانت “شجاعة جداً”. وأضاف أنها لم تكن قد ذكرت له اسم حيات من قبل، ولا أي تهديدات تعرضت لها قبل مقتلها.

Getty Images والدا المؤثرة الباكستانية على تطبيق تيك توك، سنا يوسف، يتحدثان لوسائل الإعلام بعد صدور الحكم خارج المحكمة في إسلام آباد

وكانت عمة سنا في منزل العائلة عندما اقتحم حيات المكان، بحسب والدها، وقال إنه هددها أيضاً قبل أن يهرب. وتوفيت سنا قبل أن يتسنّى نقلها إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إن الجريمة “الوحشية” أثارت “موجة قلق” في أنحاء البلاد، وإن الضغوط كانت “هائلة” للعثور على القاتل. وداهمت الشرطة مواقع عدة في العاصمة وإقليم البنجاب، وراجعت تسجيلات 113 كاميرا مراقبة، قبل أن تعثر لاحقاً على السلاح المشتبه باستخدامه في الجريمة، وعلى هاتف الضيحة.

وبعد مقتلها، تدفقت رسائل التعزية على حساباتها، وارتفع عدد متابعيها على تيك توك بمئات الآلاف خلال ليلة واحدة. وكان آخر فيديو نشرته على إنستغرام قبل مقتلها بأيام يظهرها محاطة بالبالونات وهي تقطع قالب حلوى في عيد ميلادها.

وقال ناشطون إن مقتل يوسف يأتي ضمن نمط أوسع من العنف ضد النساء في باكستان، وأعاد فتح نقاش حاد حول حضور النساء على وسائل التواصل الاجتماعي.

فبينما عبّر كثيرون عن غضبهم من الجريمة، وجّه آخرون انتقادات إلى عملها كمؤثرة. وقال أسامة خلجي، مدير منظمة “بولو بي” المعنية بالحقوق الرقمية، في مقابلة سابقة مع بي بي سي، إن هذه الانتقادات جاءت من شريحة صغيرة من مستخدمي الإنترنت، معظمهم من الرجال، وإن بعضهم استند إلى مبررات دينية.

وأضاف خلجي: “كانوا يسألون لماذا كانت تنشر كل هذا المحتوى، بل اقترح بعضهم أن تحذف عائلتها حسابيها على إنستغرام وتيك توك لأنهما يزيدان من ذنوبها”.

أما فرزانا باري، وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان، فقالت إن ردود الفعل هذه “معادية للنساء” و”ذكورية”. وأضافت أن يوسف كانت تمتلك “صوتها الخاص”، مشيرة إلى أن النقاش الدائر على الإنترنت يذكّر بأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت “مكاناً شديد الخطورة على صانعات المحتوى” في باكستان.

